Peiting gewinnt den Derby-Auftakt gegen Riessersee

In dieser Szene kurz nach Beginn der Partie scheitert Peitings Marko Babic (rot) noch an Riessersees Keeper Daniel Fießinger. In der dritten Minute jedoch trifft Babic zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung des EC Peiting.

Eishockey Oberliga Süd

Derby-Teil eins zwischen dem EC Peiting und dem SC Riessersee: In eigener Halle gab es dabei für die Peitinger am Freitagabend einen 2:0-Erfolg.

Peiting – Zum zweiten Mal in Folge hat der EC Peiting den Kasten im eigenen Stadion sauber gehalten. Im Gegensatz zum Heimerfolg gegen den EV Lindau in der Vorwoche, war der Sieg im Derby gegen Riessersee ohne Gegentor aber nicht unbedingt zu erwarten.

Auf den designierten neuen Eishockey-Bundestrainer warteten die Fans des EC Peiting vergeblich: Toni Söderholm fehlte beim Derby, weil er mit der deutschen U20 Auswahl bei der WM im Einsatz war. Ihn vertrat George Kink, der für beide Vereine schon auf dem Eis stand. Richtig glücklich sah er nach dem 2:0-Erfolg der Peitinger nicht aus. „Wir sind erst am Schluss ins Spiel gekommen, aber das war es zu spät.“

Freuen durfte sich dagegen ECP-Coach Sebastian Buchwieser nach dem starken Auftritt seiner Truppe. „Die Mannschaft hat 60 Minuten lang ein hervorragendes Spiel abgeliefert“, lobte er. „Die Jungs wollte unbedingt die Scharte aus der 2:3-Heimniederlage gegen den SCR auswetzen“, ergänzte Buchwieser, der auch mit der Leistung von Neuzugang Wayne Lucas zufrieden war. „Er hat seinen Job sehr gut gelöst“, meinte Buchwieser nach dem dritten Sieg in Folge.

„Wir sind am aufsteigenden Ast“, strahlte der ECP-Coach, dessen Mannen auch gleich einen Start nach Maß erwischten. Nach einer Chance von Florian Stauder (2.) schlug die dritte ECP-Reihe zu. Steven Wagner bediente Marco Babic (3.), der zum 1:0 einnetzte. In der Folge lieferten sich beide Teams einen flotten Schlagabtausch. Die Vorteile lagen bei den Hausherren, Lukas Gohlke (12.), der freie Schussbahn hatte, schoss aber SCR-Goalie Daniel Fießinger an. Auf der Gegenseite kamen die Riesserseer nur zu einigen Halbchancen. Unmittelbar vor der Pause durften die ECP-Fans unter den 1003 Zuschauern erneut jubeln, als Brad Miller mit einem ansatzlosen, aber platzierten Schuss aus spitzem Winkel, auf 2:0 (20.) erhöhte. Babic und Wagner (23.) verpassten Anfangs des Mittelabschnitts das dritte Tor. Bei doppelter Überzahl für die Gäste herrschte danach viel Betrieb vor dem ECP-Kasten. Florian Hechenrieder bewahrte aber die Ruhe und wehrte die vereinzelten Möglichkeiten der Riesserseer ab. Von der Strafbank kommend, ließ Babic (26.) eine weitere gute Peitinger Chance aus. Auch Simon Maier (28.) brachte den Puck aus guter Position nicht im Gästetor unter. Das erste Powerplay der Hausherren kurz vor der zweiten Drittelsirene brachte nichts ein. Milan Kostourek, der angeschlagen ins Spiel ging, wäre aber fast ein später Treffer wie im ersten Durchgang geglückt. 16 Sekunden vor der zweiten Pause scheiterte er an Fießinger.

Im Schlussdurchgang erhöhten die Gäste den Druck. Bei einem Gewühl (44.) vor Hechenrieder lag der Anschlusstreffer in der Luft. Im Gegenzug vergab Ty Morris die Gelegenheit zur Vorentscheidung. In der Folge wurde die Partie aufgrund vieler Strafzeiten zerfahrener. Eine neuerliche zwei-Mann-Unterzahl überstanden die Hausherren erneut unbeschadet, da Hechenrieder weiterhin die Schussversuche von SCR-Kapitän Florian Vollmer entschärfte. Auf der Gegenseite ließ Anton Saal (53.) eine Konterchance aus. In den letzten Minuten warfen die Riesserseer alles nach vorne. Der ECP verteidigte aber leidenschaftlich und hatte bei einem Stangentreffer (56.) auch das Glück des Tüchtigen. Hechenrieder ließ sich bis zum Schluss nicht überwinden und durfte sich so über den verdienten Shut-Out freuen.

Roland Halmel