Peiting holt Punkt vor Rekordkulisse

Im Derby gegen Bad Tölz

Peiting - In der Kasse klingelt’s, auf dem Punktekonto nur bedingt: Der EC Peiting verliert vor 1245 Zuschauern das Derby gegen die Tölzer Löwen, holt diesmal aber einen Zähler.

Manchmal tun Niederlage nicht ganz so weh. Die 3:4-Pleite nach Verlängerung des EC Peiting gegen den Lokalrivalen aus Bad Tölz gehört sicher in diese Kategorie. Zum einen zeigen die Peitinger eine bärenstarke Partie, holen erstmals in dieser Saison einen Punkt gegen die Isarwinkler. Zum anderen gibt’s – dank der Rekordkulisse von 1245 Zuschauern – noch einen warmen Geldregen obendrauf.

ECP-Trainer Sebastian Buchwieser schickt seine Mannschaft im ersten Drittel weit nach vorne, lässt aggressiv forechecken. Heißt: Die Peitinger stören die Tölzer schon beim Spielaufbau im eigenen Drittel, stellen die Gäste damit vor erhebliche Probleme. In der Offensive sorgt derweil die Formation mit Martin Andrä, Florian Stauder und Neuzugang Milan Kostourek für viel Betrieb. Die zweite Angriffsreihe der Peitinger ist auch für den ersten Treffer (4.) der Partie verantwortlich. Ein Schuss von Andrä wird noch abgefälscht, fliegt in hohem Bogen über Gästekeeper Markus Janka hinweg ins Tor.

Im Powerplay schlagen die Tölzer, die bis dahin offensiv kaum in Erscheinung getreten waren, zurück, gleichen aus. Stefan Reiter verwertet einen Nachschuss zum 1:1 (18.).

In der Pause tippt Löwen-Coach Axel Kammerer, der nach seiner Spieldauerstrafe im Hinspiel auf der Tribüne Platz nehmen muss, hektisch auf seinem Smartphone herum. Ob er Anweisungen an seinen Co-Trainer Bene Huß schickt oder einfach nur die Ergebnisse in den anderen Stadien checkt, ist nicht bekannt. Seine Tölzer, die in den ersten 20 Minuten klar unterlegen gewesen waren, hätten auf jeden Fall ein paar Tipps ihres Chefs gebrauchen können.

Wer auch immer die Ansagen in der Tölzer Kabine gemacht hat – gebracht hat’s wenig. Der ECP bleibt im zweiten Abschnitt die dominante Mannschaft, geht wieder in Führung. Dominic Krabbat. jagt die Scheibe mit der Rückhand unter die Latte – 2:1 (32.). In Überzahl drückt kurz darauf Florian Strobl (34.) den Puck über die Linie, erzielt den vermeintlichen Ausgleich. Schiedsrichter Stefan Vogl gibt den Treffer nicht, entscheidet auf Torraumabseits. Peiting weiterhin in Führung.

Der ECP bringt den Vorsprung aber erneut nicht in die Kabine. Tölz gewinnt das Bully vor Florian Hechenrieder, Iiro Vehmanen zieht ab, Reiter fälscht ab – 2:2 (37.).

Die erste Chance im dritten Drittel haben die Gäste: Johannes Sedlymayr zielt aufs lange Eck, Hechenrieder hält stark (41.) Danach ist der ECP in Überzahl am Drücker, bleibt aber ohne Treffer. Der gelingt kurz darauf den Löwen: Michael Endraß (45.) tunnelt Hechenrieder, bringt Tölz erstmals in Führung.

Dann gibt’s Penalty (48.) für den ECP. Anton Radu läuft an, scheitert aber an Keeper Janka.

Knapp zwei Minuten vor der Schlusssirene kassieren die Tölzer eine Strafzeit. ECP-Coach Buchwieser nutzt die Gelegenheit, beordert Keeper Hechenrieder auf die Bank, schickt einen sechsten Feldspieler aufs Eis. In doppelter Überzahl gelingt Anton Saal 53 Sekunden vor Spielende tatsächlich noch der Ausgleich. Es gibt Verlängerung.

Dort haben die Tölzer das bessere Ende für sich: Endraß (61.) sichert den Löwen in Überzahl den Zusatzpunkt, macht die verschmerzbare Pleite der Peitinger perfekt.