Peiting wacht erst im zweiten Drittel auf

Arbeitssieg gegen Waldkraiburg

Peiting - Der EC Peiting verpennt das erste Drittel gegen Waldkraiburg, läuft einem Rückstand hinterher. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung holen die Peitinger aber doch noch drei Punkte.

Erfolgreicher Abschluss der Vorrunde für den EC Peiting. Nach einem Fehlstart und einem 0:2-Rückstand besiegt der ECP den EHC Waldkraiburg mit 5:4. „Das erste Drittel war ganz schwach, dann haben wir uns aber gesammelt und gefunden“, sagt ECP-Coach Sebastian Buchwieser nach dem Arbeitssieg gegen den Aufsteiger für den es eigentlich um nichts mehr ging, da der EHC bereits als Teilnehmer der Verzahnungsrunde mit den Bayernligisten feststand.

Mehr auf dem Spiel steht dagegen für den ECP. Das war aber nicht zu erkennen, da die ersatzgeschwächten Hausherren, die ohne Topscorer Ty Morris antreten, überhaupt nicht in Schwung kommen. Fehlpass reiht sich an Fehlpass. Torchancen sind komplett Mangelware. Die Waldkraiburger wittern so ihre Chancen und nutzen die Nachlässigkeiten der Peitinger im eigenen Drittel eiskalt aus. Mit zwei nahezu identischen Situationen, der Stürmer ist direkt vor dem Kasten ist völlig ungedeckt, gehen die Gäste in Führung. Andy Magg, der wieder zwischen den Pfosten steht, ist bei den Treffern von Jakub Marek (9.) und Max Kaltenhauser (11.) völlig chancenlos.

In der Folge klappt beim ECP weiterhin kaum etwas. Eine Möglichkeit von Milan Kostrourek (11.) bleibt die einzig gefährliche Aktion der Gastgeber im ersten Durchgang. „Ich musste dann gar nicht laut in der Kabine werden. Die Spieler wussten selbst, was sie falsch gemacht haben“, sagt Buchwieser.

Die Peitinger, bei denen Lukas Gohlke sein Comeback gibt, kommen dann auch wie ausgewechselt aufs Eis zurück. Im zweiten Durchgang entwickelt sich ein Einbahnstraßenspiel in Richtung EHC-Kasten. Mit Glück und Geschick hält ihn Goalie Thomas Hingel sauber, bis Koustourek (35.) im Nachfassen den Anschlusstreffer erzielt. Danach geht es Schlag auf Schlag. Einen Pass von Anton Saal befördert Brad Miller (37.) zum 2:2 ins Netz. Fünf Sekunden vor der zweiten Sirene fälscht Dominic Krabbat in Überzahl einen Schuss von Andreas Feuerecker zur ersten ECP-Führung ab.

Den Schwung nehmen die Hausherren ins letzte Drittel mit. Jonas Lautenbacher (43.) stellt die Weichen mit dem schnellen 4:2 vermeintlich auf Sieg. Marek (46.) macht die Partie mit seinem Überzahltreffer aber noch mal spannend. Der stark aufspielende Brad Miller (49.) sorgt danach mit seinem zweiten Tor zum 5:3 wieder für etwas Luft.

Im Anschluss verpasste es der ECP nachzulegen. Dadurch macht es Martin Hagemeister (58.) mit seinem Schlagschuss zum 5:4 noch mal spannend. Mehr lassen die Peitinger aber nicht zu. „Im Nachhinein bin ich froh über die drei Punkte, war Buchwieser nach dem Arbeitssieg erleichtert.

Roland Halmel

SO GEHT‘S IN DER OBERLIGA WEITER

Zwischenrunde

Nach dem Ende der Hauptrunde der Oberliga Süd bestreiten die ersten Acht unter Mitnahme aller Punkte und Tore eine sogenannte Zwischenrunde mit Hin- und Rückspiel (14 Spiele). Alle acht Teams sind für die erste Playoff-Runde (best-of-5) qualifiziert, die südintern ausgetragen wird. Ab der zweiten Playoff-Runde (Viertelfinale) treten die Teams dann auch gegen Mannschaften aus der Oberliga Nord an. Für die Zwischenrunde der Oberliga Süd qualifiziert sind die Selber Wölfe, die Tölzer Löwen, der EV Regensburg, der EC Peiting, der Deggendorfer SC, die Blue Devils Weiden, der EV Landshut und der ERC Sonthofen.

Verzahnungsrunde mit der Bayernliga

Die Teams auf den Rängen neun bis zwölf werden in die Endrunde der Bayernliga integriert und müssen sich erneut für die Oberliga Süd qualifizieren. Alle vier Halbfinalteilnehmer der Bayernliga schaffen den sportlichen Klassenerhalt beziehungsweise den Aufstieg in die Oberliga Süd. Ein Aufstiegsrecht erwirbt sich zudem der Meister der Regionalliga Südwest sowie der Meister der Regionalliga Ost. In die Verzahnungsrunde müssen: Der EHV Schönheide sowie die Aufsteiger EHC Waldkraiburg, Lindau sowie Höchstadt.