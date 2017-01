Peiting scheitert am Landshuter Keeper

Eishockey-Oberliga Süd

von Jochen Schröder

Peiting/Landshut - Letztes Hauptrunden-Wochenende für den EC Peiting in der Eishockey-Oberliga Süd. Teil eins davon hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Buchwieser am Freitagabend versaut: Beim EV Landshut gab es eine bittere 0:3-Niederlage.

Auf dem Papier sind die Landshute für den EC Peiting sowas wie ein Lieblings-Gegner: Sechs der zurückliegenden Aufeinandertreffen haben die Peitinger gewonnen. Auch wenn das immer alles andere als leicht war.

Und so war es auch am gestrigen Freitagabend ein rassiges Spiel in Landshut. Von Beginn an setzten die Gastgeber die Peitinger unter Druck, ECP-Goalie Florian Hechenrieder muss eingriefen. Auf der Gegenseite scheitert ECP-Stürmer Milan Kostourek mit einer Möglichkeit.

Die ersten Minuten spielen die Mannschaften vor einer Geisterkulisse, weil die EVL-Fans sauer sind und erst nach fünf Minuten ins Stadion kommen. Dann sehen sie ein munteres Spielchen mit Chancen auf beiden Seiten. Doch die Stürmer schießen zu ungenau bzw. beide Torhüter zeigen gute Paraden.

Mitte des ersten Drittels werden die Gäste besser. Nach einer wunderschönen Kombination von Anton Saal und Simon Maier muss Dominic Krabbat des 1:0 mache, reißt schon die Hände hoch, doch EVL-Keeper Patrick Berger bekommt den Puck noch irgendwie zu fangen (14.). Nach ausgeglichenem Spiel geht es in die Pause.

Ins zweite Drittel startet der EVL wieder als druckvolleres Team und kommt zu einer Chance, als ECP-Goalie Hechenrieder nach einem Schuss die Scheibe fallen lässt, die Situation aber abgepfiffen wird. Auf der Gegenseite ist der ECP in Überzahl nicht clever und gefährlich genug. In einem flotten Spiel muss Milan Kostourek aufgrund zu vieler Spieler auf dem Eis beim ECP auf die Strafbank, aber die Gäste überstehen die Unterzahl unbeschadet. Genauso einige Minuten später, als Florian Stauder auf die Strafbank muss. Die Peitinger haben einige Schusschancen, scheitern aber an EVL-Schlussmann Berger.

Was sich gefühlt andeutet, wird in der 14. Minute Realität: Nach einer verpassten Peitinger Chance trifft Max Forster im Gegenzug für Landshut zum 1:0. Das schockt die Peitinger, die anschließend gehörig unter Druck geraten und Glück haben, dass es mit dem 0:1 in die zweite Pause geht.

Das Schlussdrittel bleibt für eine Oberliga-Partie munter und schnell. Und die Peitinger zeigen deutlich, dass sie zumindest noch den Ausgleich erzielen wollen. Chancen haben sie dazu durch Simon Meier und Andreas Feuerecker, doch deren Schüsse werden vom EVL-Goalie pariert. So rennt dem Buchwieser-Team langsam die Zeit weg.

Und es kommt noch schlimmer: Nachdem Martin Andrä beim ECP mit einem Schuss scheitert, verlängert Christoph Fischhaber einen Abpraller nach einem Schuss von der blauen Linie für die Landshuter in der 48. Minute zur 2:0 in Führung.

Dreieinhalb Minuten vor Schluss und bei Überzahl nimmt ECP-Coach Buchwieser Goalie Hechenrieder vom Eis. Der ECP bombardiert das EVL-Tor, aber ein Treffer will den Peitingern an diesem Abend einfach nicht gelingen. Das 3:0 für den EVL ins leere Tor ist nur Kosmetik.