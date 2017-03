Der EC Peiting gibt alles, verliert aber das zweite Spiel gegen Deggendorf

Die Scheibe ist im Peitinger Tor: Deggendorfs Curtis Leinweber (Nr. 11) trifft im Nachschuss zur Deggendorfer 2:0-Führung. Der bärenstarke Florian Hechenrieder im Peitinger Tor ist in dieser Szene machtlos.

Eishockey: Oberliga Süd, Playoffs:

von Jochen Schröder

Zweites Playoff-Spiel zwischen dem EC Peiting und dem Deggendorfer SC: Nach dem Auftakt-Heimsieg gab es für die Peitinger in Deggendorf eine Niederlage.

Peiting/Deggendorf – In Deggendorf legen die Gastgeber los wie die Feuerwehr: Dmitrij Litesov kommt früh zu zwei großen Chancen, bei denen ECP-Goalie Florian Hechenrieder wie schon in der ganzen Saison über als sicherer Rückhalt sein Können unter Beweis stellt. Eine erste Überzahl-Situation können die Peitinger anschließend nicht nutzen. Dann geraten die Gäste in Unterzahl, können diese zwei Minuten durch geschicktes Defensivspiel aber ebenfalls unbeschadet überstehen.

Auch in der zweiten Überzahl zieht Deggendorf sein gefährliches Powerplay auf, aber Sergej Janzen und Stefan Ortolf scheitern am starken Hechenrieder und der guten ECP-Verteidigung. Ihr aggressives Spiel bringt den Peitingern vor dem Drittelende zwei weitere Unterzahl-Situationen ein, und bei zwei Spielern weniger auf dem Eis passiert es dann: Curtis Leinweber trifft zur Deggendorfer Führung (16.). Und es kommt noch schlimmer für den ECP: Nach einem Foul von Dominic Krabbat bekommt Deggendorf einen Strafschuss, doch Leinweber scheitert am ECP-Torwart.

Im zweiten Drittel versuchen die Peitinger vehement alles, um den Ausgleich zu erzielen, zunächst will aber nichts fruchten. Die beste Chance vergibt Brad Miller, der alleine aufs Deggendorfer Tor zuläuft, mit seinem Schuss aber knapp daneben zielt (25.).

Bitter für den ECP: Erst scheitert das Team von Sebastian Buchwieser im Powerplay immer wieder an DSC-Goalie Sandro Agricola. Dann kommt Leinweber beim DSC von der Strafbank und staubt beim folgenden Angriff zum 2:0 für die Gastgeber ab (28.).

Der ECP wirft weiter alles nach vorne – und wird gnadenlos ausgekontert: Nach einer Rettungstat von DSC-Goalie Agricola fährt Sergej Janzen einen Konter und schließt diesen mit einem trockenen Schuss am machtlosen Hechenrieder vorbei zum 3:0 ab (36.).

Im dritten Drittel das gleiche Bild: Die Peitinger versuchen alles, verlieren die Scheibe aber immer wieder zu schnell. Deggendorf bleibt gefährlich und verwaltet die Führung souverän. Doch in der 42. Spielminute wird Peiting seinem Ruf als Comeback-Mannschaft gerecht: Jonas Lautenbacher erzielt den 1:3-Anschlusstreffer.

Doch kaum ist der Peitinger Jubel verklungen, muss Simon Meier auf Peitinger Seite auf die Strafbank. Und das bestrafen die Deggendorfer eiskalt, Jan-Ferdinand Stern trifft in Überzahl zum 4:1 für die Gastgeber.

Das Spiel wird etwas hektischer und härter, Peiting gerät in doppelte Unterzahl, übersteht die aber unbeschadet. Das Spiel ist und bleibt spannend. Die Peitinger versuchen weiter alles, zeigen sich gewohnt geschlossen kampfstark, scheitern aber immer wieder am starken DSC-Goalie Agricola. Doch dann verkürzt Andreas Feuerecker auf 2:4 aus Peitinger Sicht (52.). Drei Minuten vor Schluss erzielt Feuerecker das 3:4.

Alles ist wieder offen, die Partie ist an Spannung nicht zu überbieten, als Deggendorf anschließend eine Strafe erhält, Peiting hat also die Chance, in Überzahl noch auszugleichen. Aber es kommt anders: Deggendorfs Robin Deuschl fährt einen sensationellen Konter und trifft zum 5:3. Nur wenige Sekunden später erhöht Alexander Janzen auf 6:3, den bitteren Endstand. .