Trotz Aufholjagd: ECP patzt in Weiden

Feierte in Weiden seine Tor-Premiere: Peitings Lukas Gohlke (hier auf einem Archivbild) erzielte in der Oberpfalz seinen ersten Saisontreffer.

Pleite in der Oberpfalz

von Thomas Fritzmeier schließen

Der EC Peiting holt in Weiden einen Drei-Tore-Rückstand auf, rettet sich in die Verlängerung. Zum Sieg reicht es aber nicht mehr.

Peiting – Kalte Dusche vorm Super-Derby! Der EC Peiting verpatzt die Generalprobe fürs Spitzenspiel gegen den SC Riessersee (So., 17 Uhr), verliert überraschend in Weiden mit 4:5 nach Verlängerung. Matchwinner aufseiten der Oberpfälzer ist ausgerechnet der Peitinger Marco Habermann, der seinem Heimatverein zwei Tore einschenkt.

Es ist ein munteres Spiel im ersten Abschnitt. Auch, weil der Tabellenzehnte aus Weiden sich nicht versteckt – und dem ECP ordentlich einschenkt. Habermann (12./18.) trifft schon in den ersten 20 Minuten doppelt. Weil dazwischen noch Matt Abercrombie (14.) im Powerplay erfolgreich ist, geht der ECP erstmals in dieser Saison mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Pause.

Lukas Gohlke, der seinen ersten Saisontreffer erzielt, schießt den ECP zurück in die Partie. Das Raubein der Peitinger hämmert den Puck zum 1:3 (26.) ins Netz, feiert sein Tor mit einem krachenden Sprung ins Plexiglas. Im Powerplay legt Anton Saal das 2:3 (30.) nach. Peiting wieder da – aber Weiden auch!

86 Sekunden nach dem Anschlusstreffer von Saal ist Weidens Neuzugang Tomas Rubes zur Stelle, netzt zum 4:2 (32.) ein. Damit ist der offene Schlagabtausch im zweiten Drittel aber noch nicht beendet. Einen Treffer gibt’s noch. Und zwar für den ECP. In Unterzahl ist Simon Maier (38.) erfolgreich. Nur noch 3:4.

Milan Kostourek sorgt schließlich für den Ausgleich, schießt den ECP mit seinem Treffer zum 4:4 (44.) in die Overtime. Dort machen die Weidener kurzen Prozess: Abercrombie (62.) versenkt den Puck zum 5:4 und versaut dem ECP die Generalprobe.

Derby und Familientag am Sonntag

Das Topspiel am Sonntag gegen den SC Riessersee wird für acht ECP-Spieler zum Renedvouz mit der Vergangenheit. Hier geht‘s zum Vorbericht.