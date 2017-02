Peitings Serie futsch, Heimrecht da

Saisonziel erreicht

von Thomas Fritzmeier schließen

Die Siegesserie des EC Peiting ist gerissen. Nach zuletzt sechs Erfolgen am Stück kassieren die Peitinger in Weiden eine knappe Niederlage – und haben trotzdem Grund zum Feiern.

Peiting – Jetzt ist es endlich fix: Der EC Peiting hat das Heimrecht in den anstehenden Playoffs sicher. Trotz der 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen in Weiden sind die Peitinger in den verbleibenden zwei Saisonspielen nicht mehr von Platz vier zu verdrängen. Weil Verfolger Deggendorf in Regensburg patzte (1:8), war die Niederlage des ECP bedeutungslos.

Die Peitinger starten schwungvoll ins erste Drittel. Nach zuletzt sechs Siegen in Folge strotzt das Team von Sebastian Buchwieser vor Selbstvertrauen. Brad Miller (7.) setzt mit einem Solo über die gesamte Eisfläche das erste Ausrufezeichen der Partie. Der Verteidiger wird erst von Weidens-Keeper Philip Lehr gestoppt. Kurz darauf ist Lehr geschlagen, muss nach Ty Morris’ Schuss hinter sich greifen – 1:0 (9.). Der 19. Saisontreffer des Deutsch-Kanadiers.

Nach dem Rückstand wachen die Gastgeber auf, drehen binnen 41 Sekunden Partie. Martin Heinisch (14.) gleicht aus, Philipp Siller (15.) legt nach und bringt die Weidener in Führung. Der ECP lässt sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen, arbeitet konzentriert weiter – und wird belohnt. Diesmal ist Lehr gegen Miller chancenlos. Der punktbeste Verteidiger der Oberliga Süd trifft mit seinem 16. Saisontor zum 2:2 (17.).

Und danach? Passiert lange nichts. Rund 16 Minuten müssen die Fans im zweiten Drittel warten, ehe der Puck endlich wieder im Tor liegt. In Überzahl haut Dominic Krabbat die Scheibe über die Linie, bringt den ECP wieder in Front.

Zu Beginn des Schlussabschnitts drücken die Peitinger aufs Gaspedal, suchen die Vorentscheidung. Morris (42.) und Florian Stauder (43.) bringen den Puck aber nicht im gegnerischen Kasten unter. Auf der Gegenseite ist Marcel Waldowsky auf und davon. Der Stürmer bleibt ganz cool, schiebt zum 3:3 (44.) ein. Es bleibt spannend. Peiting dreht nach dem Ausgleich nochmal auf, will unbedingt den Siegtreffer erzielen, den Dreier holen. Krabbat (50.) ist auch nah dran am Führungstreffer, vergibt eine Riesenchance. Es bleibt beim 3:3 – auch nach 60 Minuten.

Nach einer torlosen Verlängerung geht es ins Penaltyschießen. Dort haben die Gastgeber das bessere Ende für sich, treffen zweimal. Für Peiting laufen Florian Stauder und Martin Andrä an, scheitern aber beide.