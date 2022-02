Wichtige Punkte hergegeben: Peitings Pleite gegen Höchstadt ist doppelt schmerzhaft

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Trubel vor dem Peitinger Tor: Goalie Florian Hechenrider, Andreas Feuerecker (in Rot, hinten) und Lukas Motloch hatten gut zu tun. © René Säuberlich

Es war ein Wochenende zum Vergessen für den EC Peiting. Der Eishockey-Oberligist ging gleich zwei Mal leer aus. Besonders bitter ist das mit Blick auf die Play-offs.

Peiting – Elias Fischbacher ließ keinen Zweifel daran, dass die Heimpartie am Sonntag eine wichtige war. Von einem „Spiel des Jahres“ sprach er im Interview mit dem Sprade-TV-Team vor dem ersten Bully. Von einem „Zwölf-Punkte-Spiel“ gar. Gut, gibt’s freilich nicht. Aber die Botschaft des Spielers des EC Peiting, hinter Florian Hechenrieder und Andreas Magg die Nummer drei im Tor des Eishockey-Oberligisten, war klar: Ein Sieg muss her, um im Kampf um Platz sechs – und damit um die direkte Play-off-Qualifikation – nicht an Boden zu verlieren. Denn zu Gast war mit dem Höchstadter EC jener Tabellennachbar, der den Peitingern derzeit beides streitig machen kann. Punktverluste schmerzen nie mehr als in solch’ einer Partie. Und es wurde ein schmerzhafter Abend für den ECP.

Nach der deftigen 1:8-Pleite zwei Tage zuvor in Füssen war zu erahnen, dass Peiting die erst einmal aus den Beinen – und dem Kopf – bekommen muss. Höchstadt, am Freitag nur knapp Lindau unterlegen, startete befreiter in die Partie, kam eher zu Chancen. Doch ECP-Goalie Florian Hechenrieder war hellwach. Nach einem Fehlpass von Verteidiger Alexander Winkler setzte er einem Höchstadter Angriff ein schnelles Ende. Und griff auch in den kommenden Minuten mehrfach beherzt ein. Peiting drängte durchaus auch in Richtung Gäste-Tor, allerdings wenig effektiv. Einen Schuss von ECP-Kapitän Andreas Feuerecker wehrte Höchstadts Goalie Benjamin Dirksen mit der Schulter ab. Als der Torhüter einige Minuten später geschlagen am Boden lag, hielt Dmitrij Litesov seinen Schläger schützend vor das Höchstadter Gehäuse, sodass der durchgerutschte Puck nicht den Weg ins Tor finden konnte. Litesov hatte zuvor auch im Angriff einen Akzent gesetzt. Im Überzahlspiel, Ty Morris musste wegen hohen Stocks zwei Minuten von der Strafbank aus zuschauen, hatte er die Höchstadter in Führung gebracht.

Eishockey-Oberliga: Drei Gegentore in Unterzahl für Peiting

Beim Stand von 1:0 für die Gäste startete die Partie ins zweite Drittel. Peiting musste sich also bemühen, tat es auch, aber so richtig rund lief’s einfach nicht. Auch ein starker Angriff über Feuerecker, Nardo Nagtzaam und Dominic Krabbat endete bei Goalie Dirksen. Auf der anderen Seite hielt Hechenrieder seine Peitinger im Spiel. Als der ECP fast vier Minuten am Stück in Unterzahl war, drohte das 0:2. Doch Peiting überstand die heikle Phase. Die nächste Strafzeit konnten die Höchstadter aber nutzen. Als sein Gegenspieler ins Trudeln geriet, musste Florian Stauder vom Eis – und Michail Guft-Sokolov gelang das 2:0. Bitter für Peiting.

Zu diesem Zeitpunkt aber nicht spielentscheidend – denn wer kein Tor schießt, kann ohnehin nicht gewinnen. Und es war im letzten Drittel abermals Höchstadt, das traf. Wieder gab’s eine umstrittene Strafe für Peiting, wieder netzten die „Alligators“ im Powerplay ein. Doch der EC Peiting konnte die Schuld nicht nur beim Schiedsrichter suchen, dafür vergab das Team selbst zu gute Gelegenheiten – und ließ sogar eine doppelte Überzahl ungenutzt. Feuerecker gelang zwar fünf Minuten vor Schluss noch in Unterzahl das 1:3, doch als Hechenrieder wenig später zu Gunsten eines sechsten Feldspielers das Eis verließ, netzte Jannik Herm zum 4:1 ins leere Tor ein.

Der nächste bittere Abend ging für Peiting zu Ende. In der Tabelle veränderte sich vorerst zwar nichts. Doch Höchstadt verkürzte seinen Abstand auf Rang sechs auf einen Punkt – und hat eine Partie weniger auf dem Konto als Peiting. Der ECP hat sein Schicksal also nicht mehr selbst in der Hand – klar, dass das schmerzt.

Statistik

EC Peiting 1

Höchstadter EC 4

(0:1, 0:1, 1:2)

1. Drittel: 0:1 (10:38) Litesov (Shatskiy/Fardoe/5-4). 2. Drittel: 0:2 (39:29) Guft-Sokolov (Shatskiy/Fardoe/5-4). 3. Drittel: 0:3 (47:18) Seewald (Fardoe/Shatskiy/5-4), 1:3 (55:26) Feuerecker (Frankenberg/Nagtzaam/4-5), 1:4 (59:37) Herm (Kokes/Shatskiy/EN). Schiedsrichter: Gossmann – Hofer, Rügner. Strafminuten: Peiting 12 – Höchstadt 8. Zuschauer: 288.