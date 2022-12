Quirin Spies erzielt sein Premierentor und hilft dem EC Peiting damit ungemein

Von: Paul Hopp

Da freut sich einer besonders: Quirin Spies (links) gelang mit seinem ersten Tor in der Oberliga zum 4:3 ein eminent wichtiger Treffer. Mit ihm freut sich Ryan Boucher, rechts SCR-Spieler Thomas Schmid. © Holger Wieland

Der EC Peiting und der SC Riessersee haben sich am Sonntagabend ein intensives Oberliga-Derby geliefert. Ein Premierentor brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße.

Peiting – Quirin Spies führte die Mannschaft des EC Peiting auf die Ehrenrunde. Das hatte sich der 20-Jährige auch verdient, denn mit seinem Treffer zum 4:3 (57.) – sein erstes Tor bei den Profis überhaupt – hatte er den ECP im Oberliga-Derby am Sonntagabend gegen den SC Riessersee auf die Siegerstraße gebracht. Als das Team vom Eis ging, forderten die Fans dann noch lautstark Marco Habermann auf, für einen Extra-Jubel zurückzukehren. Habermann hatte im Spiel zahlreiche starke Aktionen gezeigt und zwei Tore geschossen, darunter auch den empty-net-Treffer zum 5:3-Endstand.

Peiting habe sich den Sieg verdient, sagte SCR-Trainer Pat Cortina in der Pressekonferenz. Die Leistung seines Teams „war okay“. Allerdings sah Cortina auch: „Jeder Fehler war ein Gegentor. Daraus müssen wir lernen.“ Peitings Teammanager Ty Morris war sichtlich zufrieden: „Hut ab vor der Mannschaft.“

Das Spiel begann – wie schon am Freitag in Memmingen – mit einem Gegentreffer in der ersten Minute denkbar ungünstig für den EC Peiting. „Das wird wohl ein Trend bei uns“, sagte Teammanager Morris ironisch. Nach einem Bully war Riessersees Sam Verelst mit einem Rückhandschlenzer zum 1:0 erfolgreich (1.). Nach diesem Rückschlag „sind wir gut zurückgekommen“, lobte Morris. Die Peitinger gingen gar mit einer 2:1-Führung in die erste Pause, weil sie clever agierten. Vor dem 1:1 (11.) brachte David Diebolder die Scheibe von außen mit Verve in Richtung Tor. Der Puck wurde erst vom Schläger eines Gäste-Spielers und dann vom Schläger Felix Brassards ins Netz abgelenkt. Später nutzte der ECP sein erstes Überzahlspiel: Eine Aktion von Louis Postel und David Miller führte zu einem Abpraller, den Habermann gedankenschnell zum 2:1 verwandelte (19.).

Die erste Peitinger Unterzahl führte zum Riesserseer 2:2 (24.), wobei der Rückhandschlenzer von Verelst aus ECP-Sicht unglücklich abgefälscht wurde. Danach kamen die Riesserseer zu mehreren guten Offensivaktionen. Lubor Dibelka traf zweimal ans Torgestänge (28., 33.). Gegen Drittelende kamen die Peitinger wieder mehr zum Zug. Kurz nach dem Ablauf eines Powerplays gelang dem ECP die 3:2-Führung (38.). Einmal mehr war’s Brassard, der sich vor dem Tor postiert hatte und den Puck über die Linie drückte.

Ins Schlussdrittel starteten die Riesserseer druckvoll. Dibelka und Felix Linden scheiterten jeweils aus kurzer Distanz. Eine umstrittene Strafe gegen Sean Morgan führte zu einer Peitinger Unterzahl. Die überstand der ECP, auch, weil er Glück hatte, dass die Schiedsrichter schon abgepfiffen hatten, als Fiedler der Puck noch unter dem Schoner durchrutschte. Gleich darauf ein Schreckmoment: Riessersees Linden musste, nachdem er gegen den Pfosten des ECP-Tores geprallt war, verletzt vom Eis gebracht werden (48.). Wie schwer seine Blessur ist, war unmittelbar nach Spielschluss noch unklar.

Nach der unfreiwilligen Unterbrechung ging es temporeich hin und her. Brassard scheiterte in Unterzahl mit einem Break (49.), auch der SCR vergab nach einem Alleingang (51.). Ein weiteres Mal trafen die Gäste an die Latte. Mit einer Bauerntrick-Variante erzielte Alexander Höller den 3:3-Ausgleich (55.). Die Gastgeber spielten danach mutig weiter – und wurden belohnt: Quirin Spies erzielte das 4:3 (58.). Es blieb spannend: Riessersees Soudek scheiterte knapp, die Gäste versuchten es mit sechs Feldspielern. Habermann sorgte schließlich mit dem Empty-Net-Goal zum 5:3 für die Entscheidung.

Statistik:

EC Peiting 5

SC Riessersee 3

1. Drittel: 0:1 (0:32) Verelst (Kircher, Hyvärinen), 1:1 (10:07) Brassard (Winkler, Beck), 2:1 (18:52) Habermann (Postel, Miller/5-4). 2. Drittel: 2:2 (23:50) Verelst (Kircher, Pietsch/5-4), 3:2 (37:18) Brassard (Heger, Feuerecker). 3. Drittel: 3:3 (54:48) Höller (Schmid, Kircher), 4:3 (57:09) Spies (Boucher, Habermann), 5:3 (59:11) Habermann (Feuerecker, Miller/Empty-Net). Strafminuten: Peiting 8, Riessersee 6. Schiedsrichter: Schusser, Wohlgemuth. Zuschauer: 892.