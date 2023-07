Der Pechvogel bleibt ebenso wie der Marathonmann

Der Unterstützer: Sean Morgan will mit seiner Erfahrung vor allem den jungen Spielern zur Seite stehen. © Roland Halmel

Oberligist EC Peiting geht mit einer menge junger Kräfte in die neue Saison. Was für ein Glück, das dem Team drei Spieler mit viel Erfahrung erhalten bleiben.

Peiting – Ein paar freie Stellen weist der Kader des EC Peiting noch auf. Drei weitere in der Abwehr und im Angriff sind beim Oberligisten inzwischen aber besetzt. Sean Morgan und Fabian Weyrich werden beim ECP weiterhin verteidigen, Marco Habermann wird unverändert in der Offensive seine körperlichen Vorteile zum Einsatz bringen.

Sean Morgan will mit seiner Erfahrung die jungen Spieler unterstützen

„Sean und Fabian sind zwei wichtige Bausteine in unserer Verteidigung“, freut sich Peitings Teamsprecher Simon Fritzenschaft über die Verlängerung der beiden erfahrenen Abwehrspieler. Morgan, der schon zwischen 2014 und 2017 für die Pfaffenwinkler spielte, kehrte in der vergangenen Saison von Rostock nach Peiting zurück. Davor war der 28-jährige Mittenwalder für Sonthofen, Lindau und den SC Riessersee aufgelaufen. „Meine Rolle in unserer erneut jungen und hungrigen Mannschaft sehe ich als mittlerweile erfahrener Verteidiger so, jungen Spielern das ein oder andere mit auf den Weg zu geben“, beschreibt Morgan, der in der abgelaufenen Saison in 33 Partien 20 Scorerpunkte sammelte, seine Rolle. „Ich möchte meinen Teil beitragen, den im letzten Jahr begonnenen Weg weiter mitzugehen und glaube, dass wir für Überraschungen gut sein werden“, blickt Morgan voraus.

Der Marathonmann: Fabian Weyrich hat seit 2006 für den EC Peiting 734 Oberliga-Spiele bestritten. © www.holger-wieland.de

Fabian Weyrich ist der Marathonmann: Er hat für Peiting 734 Pflichtspiele bestritten

Mit Fabian Weyrich macht auch der älteste und gleichzeitig dienstälteste Spieler beim ECP weiter. „Fabian ist Identifikation pur, er ist unser Marathonmann“, sagt Fritzenschaft über den 33-Jährigen Verteidiger, der in der Saison 2006/07 in der ersten Mannschaft debütierte. 734 Pflichtspiele in der Oberliga stehen bei Weyrich in der Zwischenzeit in seiner Vita. „Ich habe unter anderem verlängert, weil ich einfach immer eine riesige Gaudi mit den Jungs habe, gerne ins Stadion und unsere Kabine komme, um Zeit mit ihnen zu verbringen“, so Weyrich. „Unser sich weiter verjüngendes Team sehe ich aktuell sehr gut aufgestellt und konkurrenzfähig in einer immer stärker werdenden Oberliga. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen können“, so das ECP-Urgestein, das zuversichtlich in die neue Spielzeit geht.

Der Pechvogel: Marco Habermann war oft verletzt und bestritt in den beiden vergangenen Jahren nur etwa die Hälfte aller Spiele. © Roland Halmel

Marco Habermann hatte großes Verletzungspech und bestritt nur etwa die Hälfte aller Spiele

Angreifer Marco Habermann, der nach verschiedenen Stationen in ganz Deutschland – von Kaufbeuren, über Heilbronn, Kassel, Halle, Regensburg und Weiden – vor zwei Jahren zu seinem Heimatverein zurückkehrte, geht in seine inzwischen dritte Saison am Stück beim ECP. Die beiden ersten Spielzeiten waren von großem Verletzungspech getrübt. Der 32-jährige Stürmer, der für sein körperbetontes Spiel bekannt ist, kam daher in diesen beiden Jahren lediglich auf 51 Spiele, in denen er dennoch wichtige 35 Scorerpunkte sammelte. „Marco gibt uns eine Menge Energie und Körperlichkeit. Er ist sich für keine Drecksarbeit zu schade und flexibel einsetzbar. Hinzu kommt, dass er für unsere Kabine ein extrem wichtiger Charakter ist“, erklärte ECP-Teammanager Gordon Borberg. „Ich freue mich schon wieder sehr auf die neue Saison mit den Jungs, dem neuen Team. Außerdem haben uns die Fans zuletzt viel Push und ein gutes Gefühl gegeben“, so Habermann. Gemeinsam werde man daran arbeiten, „so weit wie möglich zu kommen“, so der 32-Jährige.

Kader EC Peiting

Torhüter

Konrad Fiedler, Andreas Magg

Verteidigung

Tobias Beck,Alexander Biberger, Daniel Holzmann, Martin Maier, Sean Morgan, Fabian Weyrich

Angriff

Marc Besl, Felix Brassard, Markus Czogallik, David Diebolder, Lukas Gohlke, Niklas Greil, Marco Habermann, Thomas Heger, Dennis Krutsch,,Marco Niewollik, Samuel Payeur

Trainer: Ty Morris