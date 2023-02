EC Peiting: Straftraining und ein Routinier für die Abwehr

Von: Roland Halmel

Rob Brown, Eishockeyspieler. Hier ein Foto aus der Saison 2018/2019, als er für den EC Peiting in der Oberliga spielte. © Roland Halmel

Der EC Peiting hat ein strenges Programm mit drei Partien in fünf Tagen vor sich. Um die Abwehr zu verstärken, holte der Oberligist nun einen erfahrenen Mann.

Peiting – Spielfreie Tage sind in der eng getakteten Eishockey-Oberliga gut, um sich erholen zu können. Beim EC Peiting haben sie in dieser Saison eher negative Auswirkungen.

Auf den spielfreien 26. Dezember folgte ein 1:6 gegen die „Tölzer Löwen“ und nach der Pause am vergangenen Sonntag gab es am Dienstag eine 4:7-Niederlage gegen Passau.

Nach dem jüngsten Auftritt ordnete Anton Saal ein Straftraining an – erstmals in seiner Trainerkarriere griff er zu so einer Maßnahme. „Das war eine richtig harte Einheit, nachdem sich die Mannschaft am Dienstag quasi selbst frei genommen hatte“, sagt Saal. „Ich bin mir sicher, die Jungs werden jetzt am Freitag mit einer anderen Einstellung aufs Eis gehen.“ Da geht’s auswärts gegen den Deggendorfer SC (20 Uhr).

EC Peiting am Freitag auswärts gegen den Deggendorfer SC

„Wir können da gewinnen, auch wenn es schwer wird“, sagt Saal vor dem Vergleich mit dem Tabellendritten, den die Peitinger bereits zweimal besiegten. Zwei Tage später wartet auf die Pfaffenwinkler zu Hause gegen den EHC Klostersee (Sonntag 18 Uhr) eine vermeintliche Pflichtaufgabe. „Da hat die Mannschaft nach der Passau-Partie etwas gut zu machen“, erwartet sich Saal gegen das Schlusslicht einen genauso konzentrierten Auftritt wie vor gut zwei Wochen beim 8:2-Sieg in Grafing. Am Dienstag, 7. Februar, 20 Uhr, folgt das Heimspiel gegen den SC Riessersee. Um da zu bestehen, „müssen wir die beste Sturmreihe der Liga mit Robin Soudek und Lubor Dibelka in den Griff bekommen“, erklärt Saal.

Bei dem gewaltigen Programm mit drei Partien binnen fünf Tagen setzt Saal auf vier Sturmreihen, auch wenn er auf Quirin Spies, der für seinen Stammverein, EV Regensburg, in der DEL2 auflaufen wird, verzichten muss. Fraglich ist noch, ob der lange verletzte Marco Habermann tatsächlich wieder spielt. Ansonsten kann Saal auf alle Stürmer zurückgreifen, da auch Marco Niewollik wieder an Bord ist. In der Defensive fehlt nach wie vor Sean Morgan. Er wird kommende Woche wieder ins Geschehen eingreifen.

Für Alex Winkler, der wegen seiner Schulterverletzung die Saison beenden musste, haben die Peitinger Ersatz gefunden. „Wir haben uns umgeschaut und überlegt, ob wir auf einen weiteren jungen Spieler setzen sollten“, sagt Saal. Die Lösung schaut jetzt aber anders aus. Der ECP reaktiviert mit Rob Brown einen erfahrenen Mann. „Rob trainierte in den letzten Wochen schon mit, weil er sich auf ein Hobbyturnier vorbereiten wollte“, berichtet Saal. Dabei konnten sich die Peitinger von der nach wie vor vorhandenen Fitness des 41-jährigen überzeugen, der nach der vorigen Saison in Weiden seine Karriere beendete. „Er hat die Routine und Abgeklärtheit, die unserer jungen Mannschaft gut tut“, sagt Saal über den DEL-erfahrenen Verteidiger, der drei Spielzeiten (2004 bis 2006 und 2018/2019) das ECP-Trikot trug.