EC Peiting: Als es drauf ankommt, zielt Kapitän Feuerecker ganz genau

Von: Paul Hopp

Kapitän, Antreiber, Torschütze: Andreas Feuerecker (hier ein Archivfoto) hatte gestern im Spiel beim EV Füssen zahlreiche gute Aktionen. Besonders wichtig war der erlösende Treffer zum 5:3 kurz vor Schluss. © Holger Wieland

Das Derby gegen den EV Füssen stellte ein eminent wichtiges Spiel für den EC Peiting dar. Am Ende jubelte der ECP - auch, weil der Kapitän kurz vor Schluss genau zielte.

Füssen – Der EV Füssen bleibt in dieser Saison ein Lieblingsgegner des EC Peiting: Das Oberliga-Derby am Sonntagabend gewann das Team von Trainer Anton Saal auswärts mit 5:3. Es war der dritte Sieg im dritten Duell mit den Allgäuern in der laufenden Spielzeit.

Für die Peitinger (zuletzt mit drei Niederlagen am Stück) ein wichtiger Erfolg, denn damit distanzierten sie im Kampf um Platz sechs und die direkte Play-off-Teilnahme den zuletzt nahe gerückten EVF. „Das war ein Bigpoint heute“, sagte Saal nach der Partie und wirkte dabei zufrieden und erleichtert. Der Mannschaft zollte der Coach ein Lob: „Die Jungs haben sich alle reingehauen.“ Zugleich habe man auch „Glück gehabt bei zwei, drei Füssener Pfostenschüssen“.

EC Peiting gewinnt Oberliga-Derby in Füssen

Für das, was im ersten Drittel abging, ist der Begriff „vogelwild“ nicht übertrieben. 36 Sekunden waren gespielt, da gab es die erste Strafzeit – eine gegen Peiting wegen sechs Spielern auf dem Eis. In der Folge verfolgten die Schiedsrichter eine strenge Regelauslegung, die zu neun Hinausstellungen (4 x Peiting/ 5 x Füssen) führte. Lukas Gohlke erhielt wegen eines Bandenchecks eine Fünfminutenstrafe. Kurios: Während Gohlkes Zeit auf der Strafbank war Peiting geraume Zeit in Überzahl, weil bei Füssen zwei Spieler draußen saßen.

Neun Strafzeiten im ersten Drittel

Ein Spielfluss kam angesichts der dauernden Unterbrechungen kaum zustande, aber immerhin gab’s Chancen. Auf Peitinger Seite hatten Felix Brassard, Marc Besl und – in der Schlussphase des ersten Drittels – zweimal Sam Payeur gute Möglichkeiten. Bei Füssen tat sich der Finne Janne Seppänen in der Offensive hervor. Als die Peitinger einmal in doppelter Unterzahl waren, zeigte Keeper Konrad Fiedler einen tollen Reflex gegen Julian Straub (14.). Ansonsten ließen die Gäste bei numerischer Unterlegenheit nur wenig zu. „Das Unterzahlspiel hat sehr gut funktioniert“, sagte Saal. Zur ersten Drittelpause lag der ECP mit 1:0 vorn: Im Powerplay hatte David Miller nach klasse Zuspiel von Besl getroffen (9.).

Tobias Beck erzielt wichtigen 4:3-Führungstreffer

Im Mitteldrittel wurde dann tatsächlich Eishockey gespielt – und das bisweilen auf sehr ansehnliche Art. Seppänen, durch eine unglückliche ECP-Aktion freistehend, traf zum 1:1 (23.). Wenig später scheiterte ECP-Kapitän Andreas Feuerecker nach guter Aktion (25.). Danach nutzten die Gastgeber das einzige Powerplay im zweiten Abschnitt: Jere Helenius sorgte fürs 2:1 (26.). Peiting antwortete mit einer herrlichen Kombination über David Diebolder und Thomas Heger, die Brassard mit dem 2:2 abschloss (29.). Füssen hatte im Anschluss binnen zwei Minuten vier Riesenchancen; dabei parierte Fiedler einmal bärenstark gegen Bauer Neudecker. Peiting reagierte cool: Manuel Bartsch traf mit überlegtem Schuss zur 3:2-Führung. (33.). Der Vorsprung hielt nicht lange. Nach einer Zwei-zu-eins-Situation gelang Ondrej Zelenka das 3:3 (36.).

Zu Beginn des Schlussdrittels rettete Fiedler gegen Seppänen (43.). Gleich darauf brachte Peitings Tobias Beck die Scheibe von der blauen Linie in Richtung Tor; der Puck rutschte zum 4:3 durch (44.). Eine Strafzeit gegen den ECP (47.) sorgte für mehrere gefährliche Momente vor dem Tor. Erst klärte Fiedler gegen Straub, danach knallte der Puck an den Pfosten. Die Gäste hielten in der Folge die Füssener gut vom eigenen Tor fern. Bei der Chance von Tobias Baader (55.) hatte der ECP aber viel Glück. Füssen nahm den Torwart vom Eis (58.), gleich darauf kassierte Peiting eine Strafzeit. Bei sechs gegen vier knallte der Puck an den Pfosten des ECP-Tores. Vier Sekunden vor Schluss traf Feuerecker zum 5:3 ins verwaiste Tor.

Statistik:

EV Füssen 3

EC Peiting 5

1. Drittel: 0:1 (8:20) Miller (Besl, Beck/5-4). 2. Drittel: 1:1 (22:05) Seppänen (Dalldush, Helenius), 2:1 (25:37) Helenius (Neudecker, Slavetinsky/5-4), 2:2 (28:18) Brassard (Diebolder, Heger), 2:3 (32:40) Bartsch (Payeur, Besl), 3:3 (35:32) Zelenka (Helenius, Seppänen). 3. Drittel: 3:4 (43:41) Beck (Feuerecker, Gohlke), 3:5 (59:56) Feuerecker (Brassard, Diebolder/Empty-Net). Strafminuten: Füssen 10, Peiting 17. Schiedsrichter: Kalnik; Erdle. Zuschauer: 1058.