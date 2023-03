Endspiel ums Endspiel: EC Peiting gibt alles und hofft auf große Kulisse

Von: Roland Halmel

Teilen

Alles geben, auch wenn es weh tut: Die Peitinger haben bislang sehr viel Einsatz gezeigt. Auf dem Foto aus dem zweiten Spiel ist Verteidiger Tim Rohrbach (vo.) zu sehen, nachdem er einen Tilburger Schuss geblockt hat. Links Louis Postel, rechts Manuel Bartsch. © Holger Wieland

Jetzt zählt‘s: Der EC Peiting muss das vierte Duell mit den „Tilburg Trappers“ gewinnen. Coach Anton Saal ist zuversichtlich und setzt auch auf den „sechsten Mann“.

Peiting – Die Niederlage im dritten Duell mit den „Tilburg Trappers“ (wir berichteten) ließ Anton Saal keine Ruhe. Noch auf der Busfahrt von den Niederlanden nach Hause schaute sich der Trainer des EC Peiting das Video von der Partie an. „Da musste ich mich schon etwas ärgern“, räumte Saal ein.

Seine Truppe zeigte gegen die „Trappers“ ein starkes erstes Drittel – „das beste in dieser Saison“, so Saal. Allerdings schafften es die Oberbayern nicht, sich zu belohnen und ein Tor zu schießen. Daher steht der ECP nun im Oberliga-Achtelfinale im Heimspiel am heutigen Freitag (19.30 Uhr) unter Druck.

EC Peiting in den Play-offs gegen „Tilburg Trappers“

„Die Chancen waren da“, sagte Saal mit Blick auf einige Alleingänge sowie drei Pfosten- und Lattentreffer im Spiel, das mit 0:4 verloren ging. Ein weiterer Knackpunkt war das Überzahlspiel. Zweimal standen fast zwei Minuten lang zwei Peitinger mehr auf dem Eis, ohne dass es im Tilburger Kasten einschlug. „Die ,Trappers‘ spielen Unterzahl sehr gut“, sagte Saal. Das eigene Überzahlspiel hingegen „war zu verkopft. Wir wollten es zu sehr erzwingen.“

Dagegen zeigten sich die Niederländer im Powerplay in den bisherigen drei Spielen als wesentlich abgeklärter. Aus 17 Überzahlsituationen erzielten die ,Trappers‘ vier Treffer, während die Peitinger die numerische Überlegenheit (13 Powerplay/null Tore) überhaupt noch nicht ausnutzen konnten. Die Special-Teams sind also ein wichtiger Faktor in der Serie gegen die Tilburger.

Besondere Rolle spielen die Special-Teams

Am Freitag, im vierten Duell, sollten sie auf Peitinger Seite funktionieren. Für den ECP ist es ein wahres Endspiel um das Endspiel. Die Mannschaft benötigt einen Sieg, um eine entscheidende fünfte Partie (am Sonntag in Tilburg) zu erzwingen. „Dazu brauchen wir unbedingt auch die Unterstützung von den Rängen als sechstem Mann“, hofft Saal auf ein volles Haus und eine lautstarke Kulisse, die sein Team nach vorne peitscht. Dann werden auch die Schmerzen über die eine oder andere Blessur, die sich die Peitinger durch ihr körperintensives Spiel mit enorm viel Einsatz einhandelten, leichter weggesteckt. „Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der keinen blauen Fleck hat“, sagt Saal.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Verteidiger Tobias Beck verlor am Dienstag in Tilburg auch noch einen halben Zahn. „Es ist Wahnsinn, wie aufopferungsvoll die Jungs kämpfen. Dadurch machen sie auch die körperliche Unterlegenheit gegen die ,Trappers‘ wett“, lobt Saal das Engagement seiner Mannen. Er kann in der Heimpartie auf denselben Kader wie am Dienstag in Tilburg bauen.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

„Wir werden auch wieder mit vier Reihen spielen, um ein paar Körner zu sparen. Die jungen Spieler haben bisher einen super Job gemacht“, sagt der ECP-Coach. Saal, seit Mittwoch Vater von Zwillingen, ist absolut zuversichtlich, dass seine Truppe die favorisierten Holländer auf heimischem Eis ein zweites Mal schlagen kann und es dann in Spiel Nummer fünf um den Viertelfinaleinzug gehen wird. „Angesichts der Atmosphäre bei uns in der Kabine bin ich der festen Überzeugung, dass wir das Heimspiel gewinnen werden.“