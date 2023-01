EC Peiting: Hiobsbotschaft aus der Defensiv-Abteilung

Von: Roland Halmel

Aufräumen vor dem eigenen Tor: Das ist für gewöhnlich der Job von Alexander Winkler (re.), der dem ECP aber wegen einer Schulterverletzung fehlen wird. Das Foto zeigt eine Szene aus der Heimpartie gegen Deggendorf; mit im Bild sind Torwart Florian Hechenrieder und Tim Mühlegger. © Holger Wieland

Der EC Peiting hat in den kommenden beiden Partien die Chance, seine Heimbilanz aufzupolieren. Weniger erfreulich ist eine schlechte Nachricht aus der Defensivabteilung.

Peiting – In der Bayernliga endet die Hauptrunde am heutigen Freitag. In der Oberliga ist das Ende noch recht weit entfernt. Zwölf Spiele muss der EC Peiting noch absolvieren, ehe es in die Play-offs geht. In sieben der noch ausstehenden Partien hat der ECP Heimrecht, fünfmal geht es noch in die Fremde. Auf dem Papier ist das keine schlechte Ausgangslage, um den sechsten Platz zu verteidigen. Der würde den direkten Einzug in die Play-offs bedeuten.

EC Peiting erwartet Höchstadter EC zum Heimspiel

Allerdings sind die Mannen von Coach Anton Saal in dieser Saison nicht unbedingt eine Heimmacht. Die jüngsten vier Partien auf eigenem Eis gingen verloren. Diese schlechte Serie können die Peitinger jetzt bei zwei Auftritten in Folge im heimischen Eisstadion beenden. Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) kommt der Höchstadter EC in die Marktgemeinde und – nach dem für den ECP spielfreien Sonntag – sind die „Passau Black Hawks“ am Dienstag (19.30 Uhr) im Pfaffenwinkel zu Gast.

„Die Konstellation mit der Pause dazwischen ist gar nicht so schlecht für uns“, sagt Coach Saal vor den beiden Duellen. Die Bilanz ist gegen beide Teams bisher völlig ausgeglichen. Gegen Passau gab es einen Heimerfolg (6:1) und eine Auswärtsniederlage (2:4). Gegen Höchstadt siegte der ECP in der Fremde (2:1), dafür unterlagen er den „Alligators“ im Heimspiel (4:5). Den Siegtreffer für den HEC erzielte dabei 28 Sekunden vor der Sirene ausgerechnet Eetu-Ville Arkiomaa, von dem sich die Peitinger Mitte der vergangenen Saison vorzeitig getrennt hatten.

Ex-Peitinger Arkiomaa glänzt in Höchstadt

Der Finne schloss sich zur neuen Spielzeit den Höchstadtern an – dort läuft es sehr gut für ihn. Mit 46 Punkten ist Arkiomaa (15 Tore/31 Assists) zweitbester Scorer der Franken hinter Jari Neugebauer (50 Punkte/20 Tore/30 Assists). „Es freut mich für Eetu, dass es so gut läuft. Nur muss er nicht unbedingt wieder gegen uns treffen“, sagt Saal, der den Tabellenfünften als extrem harte Nuss einstuft. Die Mittelfranken „haben gute Einzelspieler und spielen etwas anders als die restlichen Oberligisten“, sagt Saal, für den die gute Platzierung der Höchstadter keine wirkliche Überraschung ist. Zuletzt ließ der HEC allerdings etwas Federn. Von den letzten sechs Partie gewannen das Team nur zwei. Die Peitinger sind damit als direkter Verfolger mit fünf Punkten Rückstand in Schlagdistanz. „Mit einem Sieg wären wir dran“, weist Saal auf die Bedeutung der Partie hin.

Gern würde der Coach auch gegen Passau einen Heimerfolg bejubeln. Allerdings ist auch am Dienstag kein Spaziergang zu erwarten. „Passau setzt auf ein ähnliches Konzept wie wir: gute Ausländer, ein paar erfahrene Deutsche und viele hungrige junge Spieler“, sagt Saal. Bei der Neuverpflichtung ihrer Kontingentspieler bewiesen die Niederbayern – ebenso wie die Peitinger – ein enorm gutes Händchen: Der Kanadier Carter Popoff (20 Tore/41 Assists) und der Tscheche Jakub Cizek (28 Tore/31 Assists) gehören zu den Topscorern der Liga.

Den „Black Hawks“ fehlte es aber etwas an der Konstanz, sodass sie, derzeit Tabellenneunter, wohl den Weg in die Pre-Play-offs gehen müssen. Im Nachholspiel gegen den ECDC Memmingen (ein direkter Konkurrent des ECP um Rang sechs) siegte das Team mit 3:1.

Schulterverletzung bei Verteidiger Alex Winkler

Personell hat sich beim ECP im Vergleich zur Vorwoche wenig getan. Sean Morgan, Tim Rohrbach und Marco Habermann sind zwar wieder im Training. Sie werden aber vermutlich erst in ein bis zwei Wochen ins Team zurückkehren. Krankheitsbedingt fehlen werden gegen Höchstadt Marco Niewollik und Niklas Greil.

Eine Hiobsbotschaft gab es zudem von Alexander Winkler: Der Verteidiger hat sich im Spiel gegen den EHC Klostersee am vergangenen Freitag eine schwere Schulterverletzung zugezogen, die bereits in der kommenden Woche operiert wird. Für Winkler ist die Saison damit beendet. „Wir schauen uns auf dem Markt um, vielleicht finden wir Ersatz für ihn“, erklärt Saal.