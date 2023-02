EC Peiting: Offensivspektakel in der „Grünen Hölle“ und ein glücklicher Ty Morris

Von: Paul Hopp

Immer im Vorwärtsgang: Der EC Peiting (mit Felix Brassard, links) und der gastgebende Höchstadter EC (mit Philipp Faulhaber) lieferten sich ein wahres Offensivspektakel mit 13 Toren und vielen weiteren Chancen. © Andreas Klupp

Da war was los in der „Grünen Hölle“: Beim Höchstadter EC lag der EC Peiting mit 0:3 zurück, durfte dann aber nach einem Offensivspektakel doch noch jubeln.

Höchstadt – Die Höchstadter „Alligators“ nennen ihr Stadion liebevoll – und wohl auch, um die Gegner zu beeindrucken – „Grüne Hölle“. Tatsächlich bot das Oberliga-Auswärtsspiel des EC Peiting am Freitag in Mittelfranken einen echten „Rumble in the Jungle“.

Am Ende gab’s 13 Tore zu sehen. Der EC Peiting gewann ein turbulentes Spiel nach einem 0:3-Rückstand noch mit 7:6. Durch die parallele Niederlage des ECDC Memmingen (2:3 beim SC Riessersee) ist der ECP vorübergehend wieder Sechster.

Peiting gewinnt Offensivspektakel in Höchstadt

Die Partie vor 626 Zuschauern begann schon furios. Da war die erste Großchance: ein Break von Peitings David Diebolder in Unterzahl, bei dem er knapp scheiterte (2.). Da war gleich danach eine Phase, in der die „Alligators“ binnen 85 Sekunden gleich dreimal zubissen. Erst traf Martin Kokes per Onetimer im Powerplay zum 1:0 (4.). Der zuletzt lange verletzte Michail Guft-Sokolov erhöhte nach einem Alleingang auf 2:0 (5.). Und schließlich gelang dem Ex-Peitinger Eetu-Ville Arkiomaa das 3:0 (5.).

„Im Eishockey kann sowas passieren“, sagte ECP-Co-Trainer Ty Morris im Pauseninterview von „Sprade TV“. „Aber ein Spiel ist vor der Sirene nie vorbei.“ Trainer Anton Saal war gestern übrigens nicht dabei, auch Kapitän Andreas Feuerecker fehlte.

Peiting nahm nach dem 0:3 eine Auszeit, kam aber lange nicht zum Zug. Erst allmählich schafften es die Gäste, Akzente zu setzen. Urplötzlich waren die Oberbayern aber da. Einen Fehlpass der Mittelfranken bestrafte Marc Besl (er absolvierte sein 150. Oberligaspiel) mit dem 1:3 (17.). Wenig später gelang Felix Brassard nach einem Zuspiel von Diebolder mit sattem Schuss das 2:3 (19.). „Das hier ist wie ein Play-off-Spiel“, sagte Morris.

Drei Tore fallen in Unterzahl

Turbulent ging es im Mitteldrittel weiter. Peiting dominierte zu Beginn. Ein satter Schuss von Manuel Bartsch in den Winkel bedeutete den 3:3-Ausgleich (22.). Wenig später erhielt Höchstadt eine Zwei-plus-zwei-Strafe. Der ECP machte viel Druck, Thomas Heger und Besl hatten gute Chancen im Powerplay. Dann unterlief den Gästen ein Scheibenverlust – Arkiomaa traf in Unterzahl zum 4:3 (27.). Weiter ging es hin und her. David Miller schaffte den 4:4-Ausgleich (32.); Besl hatte ihn von hinter dem Tor heraus gut angespielt. Danach erneut eine kalte Dusche für Peiting: Höchstadt kam, nach tollem Konter, zum zweiten Shorthander; Dmitrji Litesov traf zum 5:4 (35.). Die „Alligators“ blieben gefährlich, ECP-Torwart Florian Hechenrieder reagierte mehrmals stark.

Im Schlussdrittel agierten beide Teams weiter mit „offenem Visier“. Einen Konter über Diebolder schloss Felix Brassard mit dem 5:5 ab (43.). Höchstadt kam ins Powerplay, leistet sich aber einen krassen Fehler, den Brassard mit 6:5 nutzte (47.). Über die Führung konnte sich Peiting nicht lange freuen: Jari Neugebauer erzielte 79 Sekunden später das 6:6. Im Powerplay sorgte der ECP dann für die erneute Führung. Sean Morgan zog ab, Thomas Heger fälschte ab – es stand 7:6 (51.). Gleich darauf fischte Hechrieder – Peiting hatte einen Mann weniger auf dem Eis – den Puck von der Linie (54.). In der Folge ließ Peiting nicht mehr allzu viel zu. Höchstadt brachte einen sechsten Feldspieler, der ECP hielt dagegen und holte die drei Punkte.

„Hut ab vor der Mannschaft“, sagte Morris. Die Moral im Team stimmte: „Die Jungs haben auf der Bank nur positiv gesprochen und sich gegenseitig gepusht.“ Dass man aus dem ersten Drittel noch „ein 2:3 herausgekratzt hat, war enorm wichtig“. Er sei „einfach nur glücklich, dass wir einen Weg gefunden haben, die drei Punkte zu holen“. In Höchstadt sei es nämlich absolut nicht leicht. Mit Blick auf den Kampf um Platz sechs sei der Sieg „sicher gut für unsere Psyche“.

Statistik:

Höchstadter EC 6

EC Peiting 7

1. Drittel: 1:0 (3:20) Kokes (Vojak, Seewald/5-4), 2:0 (4:14) Guft-Sokolov (Zimmermann, Horschel), 3:0 (4:45) Arkiomaa (Neugebauer, Rypar), 3:1 (16:26) Besl (Payeur), 3:2 (18:17) Brassard (Diebolder, Weyrich). 2. Drittel: 3:3 (21:52) Bartsch (Brown, Gohlke), 4:3 (26:13) Arkiomaa (4-5), 4:4 (31:07) Miller (Besl, Rohrbach), 5:4 (34:03) Litesov (Planics/4-5). 3. Drittel: 5:5 (42:39) Brassard (Diebolder, Niewollik), 5:6 (46:30) Brassard (4-5), 6:6 (47:49) Neugebauer (Fardoe, Miller), 6:7 (50:05) Heger (Morgan, Brassard/5-4). Strafminuten: Höchstadt 8, Peiting 8. Schiedsrichter: Cespiva; Lehmann. Zuschauer: 626.