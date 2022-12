Krasser Fehler bei eigener Überzahl führt zum 0:4

EC Peiting beim Tabellenführer: „Haben Lehrgeld zahlen müssen“

Von: Paul Hopp

David Diebolder, Eishockeyspieler des EC Peiting in der Oberliga Süd in der Saison 2022/2023. © www.holger-wieland.de

Zweimal hielt der EC Peiting mit dem Top-Team Weiden in dieser Saison gut mit. Am Freitagabend waren die Verhältnisse dagegen eindeutig - zu Ungunsten des ECP.

Weiden – Martin Mazanec hatte gar nicht so viel eingefordert. „Letztlich“, so der ehemalige Peitinger Spieler (2019 bis 2021) und jetzige Assistenztrainer der „Blue Devils Weiden“ vor dem Anfangsbully, „müssen wir ein Tor mehr schießen als die anderen“. Dumm aus Sicht des EC Peiting, dass die Weidener die Vorgabe von Mazanec übererfüllten.

So stand am Ende am Freitagabend für die Oberbayern beim souveränen Tabellenführer der Oberliga Süd eine 1:8-Niederlage zu Buche. Es war – nach dem 1:6 gegen die „Tölzer Löwen“ am Mittwoch - die zweite Pleite in Serie für den ECP.

„Das Ergebnis ist schon bitter“, sagte ECP-Trainer Anton Saal. Er stellte aber auch klar: „Wir brauchen jetzt nicht mit dem Hammer draufzuhauen.“ Insgesamt habe man im Dezember gut gespielt. Der derzeit eng getaktete Spielplan „gibt es her, dass man gar nicht so viel nachdenken muss“. Dem Gegner zollte er ein Lob: „Weiden hat sehr gut gespielt. Unsere jungen Spieler haben Lehrgeld zahlen müssen.“

EC Peiting verliert deutlich beim Tabellenführer Weiden

Es war rückblickend schon auch ärgerlich, wie die Sache im ersten Drittel für die Peitinger gelaufen war. Da hatten sie nach einer ersten Drangphase der Gastgeber, zwei gefährlichen Momenten in einer Unterzahl (8.) und diversen guten Paraden von Keeper Konrad Fiedler in die Spur gefunden und die Weidener einige Zeit gut vom eigenen Tor ferngehalten. Doch genau in dieser Phase schlug der Tabellenführer binnen 20 Sekunden gleich zweimal zu.

Erst traf Chad Bassen im Nachsetzen (17.), danach erhöhte Lukas Ribarik freistehend auf 2:0 (18.). Beide Male waren die Weidener einfach fixer gewesen. „Der Doppelschlag war nicht gut für uns“, sagte Saal. Bitter, dass wenig später der ECP auch noch eine Fünfminutenstrafe kassierte (18.) – die Aktion von Lukas Gohlke an der Bande gegen Luca Gläser wurde als Bandencheck gewertet. Der Weidener ging angeschlagen vom Eis, vermutet wurde eine Gehirnerschütterung.



Das Spiel hat Spaß gemacht zum Coachen.

Mit etwas Glück hätte Peiting in Führung gehen können. Denn in ihrem ersten Überzahlspiel (12.) zeigten die Gäste beim Stand von 0:0 einige gute Ansätze, Gohlke und Felix Brassard hatten die besten Chancen. Ansonsten gaben die Peitinger einige Schüsse ab, die aber Weidens Keeper Marco Wölfl nicht in allzu große Verlegenheiten stürzten.



Krasser Fehler bei eigener Überzahl führt zum 0:4

Im Mitteldrittel dauerte es nur 45 Sekunden, ehe die Weidener durch Fabian Voit – er traf von der blauen Linie – auf 3:0 erhöhten. Die restliche Zeit in Unterzahl überstand der ECP. In der Folge hatten die Gäste allerdings Mühe einen ordentlichen Spielaufbau zustande zu bringen. Meist wurden sie schon vor der roten Linie gestoppt. Eine Chance, wieder mehr zum Zug zu kommen, bot ein Powerplay (29.); bei der Szene, die zur Strafe führte, verletzte sich Fabian Weyrich. Doch nach einem Weidener Befreiungsschuss leistete sich Fiedler einen kapitalen Schnitzer: Der Keeper, zum Puck in Richtung Bande gefahren, wollte die Scheibe für Feuerecker ablegen, spielte sie aber genau Voit auf den Schläger, der zum 4:0 einschob (29.). „Ich denke, spätestens ab dem Zeitpunkt war das Spiel weg“, so Saal.

Der ECP war danach von der Rolle, im Powerplay lief gar nichts mehr zusammen. Wieder komplett, kassierten die Gäste gar das 0:5 durch Martin Heinisch (31.). Coach Saal beorderte danach Keeper Fiedler vom Eis, für ihn rückte Florian Hechenrieder zwischen die Pfosten. Der hatte in der Folge, auch bedingt durch zwei Unterzahlspiele (34., 38.), einiges zu tun. Peiting hatte im Mitteldrittel nur wenige Chancen, mit die beste ergab sich nach einem guten Einsatz von Marco Niewollik, danach lag die Scheibe frei, doch Brassard wurde im letzten Moment abgedrängt (32.).



Im Schlussdrittel musste Hechenrieder in der ersten Minute gleich dreimal in höchster Not parieren – und machte das souverän. Weiden kontrollierte in der Folge das Geschehen und hatte durch Voit eine Riesenchance (47.). Peiting war zumeist mit Verteidigen beschäftigt, kam kaum zu Offensivszenen. Eine Ausnahme: Brassard und David Diebolder nahmen kurz hintereinander das Weidener Tor unter Beschuss (48.). Wenig später traf Geburtstagskind Neal Samanski für Weiden zum 6:0 (49.). Danach wurde es den „Blue Devils“ arg leicht gemacht: Erst schloss Edgars Homjakovs ein Solo mit dem 7:0 ab (52.), danach gelang Dennis Thielsch das 8:0 (54.). Zumindest verhinderten die Peitinger ein Shut-out für Weidens Keeper Wölfl: Diebolder erzielte im Nachsetzen das 1:8 (55.).

In der Tabelle bleibt der Vorsprung der sechstplatzierten Peitinger auf die Tölzer Löwen bei fünf Punkten, nachdem die Isarwinkler parallel das Derby gegen Riessersee mit 2:5 verloren haben. Am Montag, 2. Januar, treffen die Peitinger auswärts auf den EHC Klostersee.

Statistik:

Blue Devils Weiden 8

EC Peiting 1

1. Drittel: 1:0 (16:44) Bassen (Samanski, Homjakovs), 2:0 (17:04) Ribarik (Thielsch, Davis). 2. Drittel: 3:0 (20:45) Voit (Davis/5-4), 4:0 (28:35) Voit (4-5), 5:0 (30:44) Heinisch (Rubes, Thielsch). 3. Drittel: 6:0 (48:28) Samanski (Homjakovs, Thielsch), 7:0 (51:36) Homjakovs (Schusser, Schmidbauer), 8:0 (53:07) Thielsch (Rubes, Heinisch), 8:1 (54:38) Diebolder (Morgan, Brassard). Strafminuten: Weiden 6, Peiting 11. Schiedsrichter: Schadewaldt, Weger. Zuschauer: 1524.