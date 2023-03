EC Peiting: Gastspiel bei den „Starbulls“ ein ganz wichtiger Faktor

Von: Roland Halmel

Tobias Beck und der EC Peiting wollen am Ende des Wochenendes den direkten Einzug in die Play-offs der Oberliga bejubeln. © www.holger-wieland.de

Jetzt zählt‘s: In den Partien gegen Rosenheim und Landsberg will der EC Peiting den sechsten Platz verteidigen. Ein Knackpunkt stellt das Duell mit den „Starbulls“ dar.

Peiting – Tordifferenz oder direkter Vergleich? Es gab zuletzt noch einige Verwirrung darüber, was denn bei Punktgleichheit in der Oberliga zählt, um eine Rangfolge in der Tabelle zu erstellen. Mittlerweile ist klar: Am Ende der Runde zählt bei zwei punktgleichen Teams die Tordifferenz. Wichtig ist der Umstand deshalb, weil im Kampf um Platz sechs (gleichbedeutend mit dem direkten Einzug in die Play-offs) eben der EC Peiting und der ECDC Memmingen gleichauf liegen könnten.

Dass Peitings Trainer Anton Saal noch vom direkten Vergleich ausging, hat einen Grund: „Diese Regelung mit dem direkten Vergleich stand im Sommer in den Durchführungsbestimmungen. Vor dem Saisonstart gab es aber noch mal neue Bestimmungen, und da wurde es dann geändert“, so Saal. Im direkten Vergleich hat der ECP die Nase gegenüber den „Indians“ vorn, nachdem er in den direkten Duellen sieben von zwölf möglichen Punkten geholt hatte. Was das Torverhältnis anbelangt, sieht es für Peiting (+6 Tore) gegenüber Memmingen (+20) schlechter aus.

EC Peiting trifft zu Hause auf HC Landsberg

Um den sechsten Platz abzusichern ,ist die Ausgangslage vor den letzten zwei Hauptrundenpartien klar. Vorausgesetzt, der ECDC punktet in seinem Auswärtsspiel in Passau und zu Hause gegen Deggendorf voll, dann benötigt der ECP aus seinen zwei noch offenen Spielen mindestens vier Zähler, um vor den Allgäuern zu bleiben, die dann in die Pre-Play-offs müssten. Beim Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen den Vorletzten, den HC Landsberg, haben die Peitinger drei Punkte fest eingeplant. „Sonst hätten wir den sechsten Platz auch nicht verdient“, macht Saal deutlich.

Bei den „Riverkings“ trat vor einer Woche Trainer Sven Curmann zurück. Dennoch warnt Saal vor dem Nachbarn: „Die Landsberger haben nichts zu verlieren, und sie hoffen darauf, Selbstvertrauen für die Play-downs zu tanken.“ Zweimal gewannen die Peitinger gegen den HCL (7:4 und 7:2), einmal setzte es aber auch eine Niederlage (1:2). „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und das Heimspiel gewinnen“, betont Saal. Die Gäste, bei denen die früheren Peitinger Florian Stauder und Dennis Neal spielen, haben zuletzt acht Niederlagen in Folge hinnehmen müssen.

EC Peiting gastiert bei Starbulls Rosenheim

Eine andere Hausnummer sind da ganz klar die „Starbulls Rosenheim“, zu denen die Reise des ECP am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) geht. Die „Starbulls“ spielten bisher eine starke Saison und stehen bereits als Tabellenzweiter fest. Erfolgsgarant bei den Rosenheimern ist die Abwehr, die nur 80 Gegentore und damit die wenigsten in der Liga zuließ. Im Vergleich dazu kassierten die Peitinger 162 Treffer, also doppelt so viele. „Auch wenn bei Rosenheim vielleicht ein bisschen die Luft raus ist, wird das eine ganz schwere Aufgabe“, sagt Saal. „Wir müssen unser bestmöglichstes Eishockey spielen und die Kleinigkeiten richtig machen. Fehler bestrafen die Rosenheimer gnadenlos.“ Ein Spieler, auf den das Augenmerk gerichtet ist, ist Norman Hauner: Der ehemalige DEL-Profi hat 56 Scorerpunkte (30 Tore/26 Assists) in 40 Partien geholt.

Personell können die Peitinger im Angriff aus dem Vollen schöpfen, da Marco Niewollik und Louis Postel wieder zurück sind und auch der eine oder andere als der DNL-Mannschaft, die spielfrei ist, zur Verfügung steht. „Wir können mit vier Reihen dagegenhalten, wenn Rosenheim mit vier spielt“, sagt Saal. In der Abwehr gibt es dagegen eine Lücke, da sich Rob Brown gegen Lindau kurz vor Spielende verletzt hat. „Dieses Wochenende fällt er bestimmt aus.“ Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Sollte der ECP mindestens einen Punkt in Rosenheim ergattern, stehen die Chancen auf Platz sechs sehr gut. „Wir schauen auch nur auf uns und nicht auf den Liveticker bei Memmingen“, hofft Saal, ohne Schützenhilfe auszukommen.

