EC Peiting sorgt früh für klare Verhältnisse - auch dank eines Rückkehrers

Von: Paul Hopp

Markus Czogallik, Eishockeyspieler beim Oberligisten EC Peiting. © www.holger-wieland.de

Spiele gegen den EHC Klostersee verlaufen für den EC Peiting immer torreich. Nicht anders war es im Duell am Freitagabend - in dem auch ein Rückkehrer glänzte.

Grafing – Geht es gegen den EHC Klostersee, dann lässt es der EC Peiting an Toren nicht mangeln: Nach einem 7:0 (im November) und einem 6:3 (am 2. Januar) gewann das Team von Trainer Anton Saal am Freitagabend auswärts in Grafing mit 8:2.

In der Oberliga festigte der ECP damit den sechsten Rang, baute den Vorsprung auf die beiden größten Verfolger sogar aus – weil Füssen verlor und Memmingen nur zwei Punkte holte. ECP-Coach Saal sah „ein im Großen und Ganzen sehr gutes Auswärtsspiel“ seiner Mannen. Man habe sich fürs Spiel beim Tabellenletzten „sehr viel vorgenommen“. Was Saal freute: „Die Jungs waren von Anfang an bereit.“

Peiting führt nach dem ersten Drittel mit 5:0

Für die schönste Aktion im ersten Drittel sorgte aber klar der EHC Klostersee. Lynnden Pastachak umkurvte gekonnt gleich mehrere Peitinger Spieler, ehe er ganz knapp an Keeper Florian Hechenrieder scheiterte. Im direkten Gegenzug glänzte der ECP weniger durch technische Finesse als vielmehr durch schnörkellose Konsequenz: Marco Niewollik schloss den Angriff mit dem Tor zum 5:0 (18.) ab. Es war der Schlusspunkt einer Phase, in der die Peitinger in etwas mehr als achteinhalb Minuten ein zunächst völlig ausgeglichenes Spiel entschieden.

Den Torreigen leitete ausgerechnet Rückkehrer Markus Czogallik ein. Mit starkem Einsatz sorgte der zuletzt lange Verletzte dafür, dass Quirin Spies eine Nachschussgelegenheit erhielt – es stand 1:0 (10.). Nur kurz nach dem Führungstor erhöhte Felix Brassard im Powerplay mit einem zielgenauen Schlenzer auf 2:0 (11.). Thomas Heger gelang aus der Distanz das 3:0 (14.), weil EHC-Keeper Dominik Gräubig böse daneben griff. Auch beim vierten ECP-Treffer (16.), Marc Besl hatte mit einem Flachschuss getroffen, sah der Torwart nicht gut aus. Gräubig musste danach das Feld für Marinus Schunda räumen.

Der neue Mann im Tor bekam schnell einiges zu tun, das schon erwähnte fünfte Gegentor konnte er nicht verhindern. Die Peitinger hätten sogar noch höher führen können. Czogallik – mit Spies und Niklas Greil die auffällig spielende vierte Angriffsreihe bildend – verpasste ein Tor (19.). Dass der ECP seit Längerem wieder mit vier kompletten Sturmreihen spielen konnte, „hat uns gut getan“, sagte Trainer Saal. Drei Sekunden vor Drittelende scheiterte Brassard nochmals knapp.

EC Peiting festigt in der Oberliga sechsten Platz

Der Mittelabschnitt begann mit zwei gefährlichen Schüssen durch Besl und David Miller. In der Folge hatten die Grafinger, auch bedingt durch ein Powerplay, einige Chancen, bei denen sich Hechenrieder auszeichnen konnte – und das prompt tat. Ähnlich wie im ersten Spielabschnitt schlug der ECP dann binnen kurzer Zeit zu: Erst traf Brassard im Powerplay zum 6:0 (33.). Exakt 90 Sekunden später nutzte Youngster Greil ein gutes Zuspiel und erhöhte auf 7:0 (34.). Klostersee hielt danach wieder besser dagegen. 34 Sekunden vor der Sirene erzielte Felix Kaller das 1:7.

Gleich zu Beginn des Schlussdrittels schloss EHC-Topscorer Vili Vesalainen einen Konter mit dem 2:7 ab (42.). Peiting ließ sich davon nicht verunsichern, kontrollierte das Geschehen. Ein tolles Zusammenspiel zwischen Brassard und Heger hätte durchaus einen Treffer verdient gehabt (45.), doch Keeper Schunda parierte. Peiting überstand wenig später eine 80 Sekunden währende doppelte Unterzahl (48.). Beide Seiten hatten danach noch hochkarätige Möglichkeiten. Ein tolles Zuspiel von David Diebolder nutzte Heger zu einem Schuss in den Winkel – es stand 8:2 (54.). Dabei blieb es bis zur Sirene.

