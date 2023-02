„Haben unsere Hausaufgaben gemacht“: EC Peiting liefert schon wieder ein 13-Tore-Spiel ab

Von: Paul Hopp

Teilen

Eishockeyspieler Thomas Heger (links) vom EC Peiting; hier im Oberligaspiel im Januar 2023 gegen den EV Füssen. © www.holger-wieland.de

Der EC Peiting mag es in der Oberliga Süd derzeit torreich: In der Partie gegen den EHF Passau gab es 13 Tore zu sehen - und am Ende glückliche ECP-Spieler und -Fans.

Passau – So eine Reise nach Passau mit rund 280 Kilometern Anfahrt ist, noch dazu an einem Werktag, kein Pappenstiel. Einige Anhänger des EC Peiting haben die Tour am Freitag aber auf sich genommen. Die Spieler bedankten sich nach der Schlusssirene für die Unterstützung, fuhren in Richtung der Fans, grüßten, applaudierten und winkten ihnen lächelnd zu.

Die Stimmung auf der Tribüne war ebenfalls bestens, denn die Mitgereisten hatten einen 9:4-Sieg ihres Teams gesehen. Zum zweiten Mal in Folge (nach dem 7:6 in Höchstadt) hatte der ECP ein Spiel mit insgesamt 13 Toren gewonnen.

EC Peiting rückjt in Oberliga Süd auf den sechsten Platz

Viel wichtiger als die Anzahl der Treffer ist der Umstand, dass die Peitinger Mannschaft nun wieder auf dem sechsten Platz steht, der zur direkten Play-off-Teilnahme berechtigt. Im Fernduell mit dem ECDC Memmingen sind die Oberbayern wieder an den gestern spielfreien Allgäuern vorbeigezogen. Bei gleicher Anzahl an Spielen liegt der ECP nun zwei Punkte voraus. „Wir haben im Kampf um den sechsten Platz unsere Hausaufgaben gemacht“, stellte ECP-Trainer Anton Saal zufrieden fest.

Am Auftritt hatte er dann aber doch ein bisserl was zu kritisieren: Es gab „zu viele Chancen auf beiden Seiten. Das sollte in dieser Phase der Saison nicht mehr passieren.“ Die Statistik wies 52 Torschüsse der Peitinger und 46 Schüsse der Passauer auf. So wie die Partie aus seiner Sicht abgelaufen war, verortete Saal das Geschehen eher in die Vorbereitung. „August-Eishockey“, sagte der Coach.

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Schon der Beginn verlief geradezu furios – mit sechs Toren in gut sechs Minuten. Die Peitinger bewiesen dabei enorme Effizienz. Passau verzeichnete gleich zu Beginn drei Schüsse und eine Riesenchance, bei denen ECP-Keeper Konrad Fiedler gut reagierte. Das erste Tor gelang danach den Gästen mit ihrer ersten Aktion: Marc Besl, völlig freistehend, traf aus der Drehung zum 1:0 (4.). Es folgten sechs Minuten wildes Hin und Her, danach lagen die Oberbayern mit 4:2 vorn. Für die Peitinger hatten Quirin Spies (5./2:1), Thomas Heger (7./im Powerplay zum 3:1) und erneut Besl (10./4:2) getroffen. Nach dem vierten Gäste-Tor wechselten die „Black Hawks“ den Keeper. Danach beruhigte sich das Geschehen etwas, auch wenn es auf beiden Seiten immer wieder Chancen gab. Kurz vor dem Drittelende scheiterte Heger erst mit einer Schlägertrick-Aktion („Ovechkin“), einige Momente später war er mit sattem Schuss zum 5:2 erfolgreich (18.).

EC Peiting gewinnt bei EHF Passau mit 9:4

Auch das ist interessant: Der Schwimmer-Nachwuchs aus der Region trifft bei Swim-Cup auf WM- und EM-Teilnehmer. Klippenspringerin Iris Schmidbauer aus Pähl erhält eine Auszeichnung als „High Diverin des Jahres“. Die Böbinger Luftpistolen-Schützen erleben in der Bayernliga keine leichte Saison. Leichtathlet Nick Jäger läuft bei der Hallen-DM in die Top-Acht. Die Schachspieler des SK Weilheim kommen in der Oberliga nicht so recht vom Fleck. Der EC Peiting begeistert in der Oberliga Süd mit einem Offensivspektakel.

Zum Start ins Mitteldrittel war der ECP erst in Unter-, dann in Überzahl, ohne dass sich was am Ergebnis änderte. In der Folge hatten beide Teams so ihre Probleme im Spielaufbau. Zumindest war der ECP in der Defensive sattelfest, erzwang immer wieder Passauer Puckverluste. Nach einer Topchance für Peitings David Miller (30.) schlugen die Gastgeber zu: Binnen 15 Sekunden verkürzten Sergej Janzen (32.) und Santeri Ovaska auf 3:5 und 4:5. Kurz darauf ein Peitinger Powerplay – Spies traf zum 6:4 (35.). Auch die nächste Überzahl nutzten die Gäste konsequent: David Miller erhöhte auf 7:4 (38.). „Wir machen da zwei blöde Strafzeiten“, ärgerte sich Passaus Trainer Petr Bares, für den am Saisonende Schluss bei den „Black Hawks“ ist. Die beiden Gegentreffer „waren der Knackpunkt im Spiel“. Gäste-Coach Saal war mit dem Auftritt der Special-Teams recht zufrieden. Im Abschlusstraining am Tag davor habe das Powerplay dagegen noch „sehr schlecht“ funktioniert, sagte er lakonisch.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Passau versuchte zum Start des Schlussdrittels nochmals, Druck zu machen, aber die Peitinger ließen so gut wie nichts zu. Der ECP tat auch noch was fürs Torkonto: David Diebolder nutzte eine von Heger eingeleitete Situation zum 8:4 (46.). Heger wurde am Ende auf ECP-Seite zum „Man of the Match“ gekürt. Wenig später gelang Felix Brassard nach einer Einzelaktion das 9:4 (48.). Peiting ließ es nun – völlig verständlich – ruhiger angehen. Samuel Payeur verpasste in einem weiteren Powerplay (57.) noch knapp einen Treffer.

Statistik:

EHF Passau 4

EC Peiting 9

1. Drittel: 0:1 (3:51) Besl (Miller, Morgan), 1:1 (4:15) Kolesnikov (B. Jiranek, Baßler), 1:2 (4:40) Spies (Bartsch, Gohlke), 1:3 (6:00) Heger (Brassard, Morgan/5-4), 2:3 (8:03) Bitomsky (Routa, V. Jiranek), 2:4 (9:56) Besl (Miller, Spies/5-4), 2:5 (17:56) Heger (Brassard, Diebolder). 2. Drittel: 3:5 (31:30) Janzen (Dybowski, Maul), 4:5 (31:45) Ovaska (Janzen, Cizek), 4:6 (34:38) Spies (Gohlke, Payeur/5-4), 4:7 (37:04) Miller (Besl, Gohlke/5-4). 3. Drittel: 4:8 (45:19) Diebolder (Heger, Weyrich), 4:9 (47:17) Brassard (Diebolder, Heger). Strafminuten: Passau 10, Peiting 4. Schiedsrichter: Weger; Wohlgemuth. Zuschauer: 356.