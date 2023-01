Heger mit tollem Move, Diebolder mit viel Einsatz - EC Peiting jubelt wieder

Von: Paul Hopp

Teilen

David Diebolder, Eishockeyspieler beim Oberligisten EC Peiting; hier im Hauptrundenspiel am 27. Januar 2023 gegen den Höchstadter EC. © www.holger-wieland.de

Der EC Peiting hat am Freitag zu Hause gegen den Höchstadter EC wichtige Punkte gesammelt. Für starke Aktionen sorgte dabei ein Spieler, der jüngst Geburtstag hatte.

Peiting – Vier Heimspiele war der EC Peiting der Oberliga zuletzt ohne Sieg. Die wenig erfreuliche Serie beendete das Team gestern mit einem 3:1-Heimsieg über den Höchstadter EC. Damit festigte das Team den für den direkten Play-off-Einzug wichtigen sechsten Rang und hat nun sogar die fünftplatzierten Höchstadter (drei Punkte voraus) im Visier.

Peitings Trainer Anton Saal war zufrieden. Man habe „ein sehr gutes ersten Drittel gespielt“. Der starke Auftritt setzte sich bis zur 35. Minute fort. Nach dem Höchstadter 1:3 kam der ECP – mit nur 15 Feldspielern (darunter gerade mal fünf Verteidiger) angetreten – kurz ins Schwimmen. „Da haben wir uns in die Pause gerettet“, so Saal. In der Kabine fanden er und Co-Trainer Ty Morris dann aber offenbar die richtigen Worte.

EC Peiting beendet Serie an Heimniederlagen

Im Schlussdrittel, als die „Alligators“ nochmals Druck aufbauen wollten, „haben wir alles reingehauen“. Höchstadts Teammanager Daniel Tratz sprach von einem verdienten Peitinger Sieg. Seinem Team habe, wie schon in den Spielen davor, die Kaltschnäuzigkeit im Torabschluss gefehlt.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Beide Mannschaften zeigten vom Start weg ein munteres Hin und Her. Die erste Großchance hatten die kombinationsfreudigen Höchstadter – im Powerplay scheiterte Jakob Fardoe freistehend an ECP-Keeper Florian Hechenrieder (3.). Danach gab es gefährliche Aktionen fast nur noch vor dem Gäste-Tor zu sehen, die Peitinger spielten sich zahlreiche Möglichkeiten heraus.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Zwei davon wurden genutzt: Thomas Heger – davor binnen Sekunden zweimal im Pech – narrte mit tollem Schläger-Move „Alligators“-Keeper Benjamin Dirksen und erzielte das 1:0 (5.). Fürs zweite Tor sorgte David Diebolder (12.), der im Powerplay per Nachschuss traf. Auch sonst spielte der Stürmer, vor vier Tagen 21 Jahre alt geworden, sehr auffällig.

EC Peiting gewinnt mit nur 15 Feldspielern

Das Mitteldrittel begann mit dem 3:0 (24.) durch Felix Brassard, der einen Abpraller verwertete. In der Folge stand ECP-Torwart Hechenrieder vermehrt im Mittelpunkt. Unter anderem reagierte er stark gegen Tom Horschel (28.). Höchstadt generierte diverse Druckphasen mit guten Chancen. Bei Peiting verpassten Marc Besl und Manuel Bartsch jeweils knapp ein Tor. Bei angezeigter Strafe verkürzte Ex-ECP-Spieler Eetu-Ville Arkiomaa auf 1:3 (37.). Der HEC drückte, bis zur Sirene musste Peiting bange Momente überstehen.

Flugeinlage: Vor dem gegnerischen Tor zeigten die Spieler des EC Peiting gestern vollen Einsatz. Zu sehen ist ECP-Stürmer Samuel Payeur (rotes Trikot) mit HEC-Keeper Benjamin Dirksen und Defender Martin Kokes. © Holger Wieland

Im Schlussdrittel hatte der ECP einiges zu tun, Angriffe der Höchstadter zu unterbinden, was aber, auch mit Hilfe zweier Powerplays (44., 48.), recht gut gelang. Allerdings waren die Gäste stets in Lauerstellung. „Es war ein 50-zu-50-Spiel“, so Saal. Die letzten zwei Minuten hatten es nochmals in sich: Diebolder verpasste ein Empty-Net-Goal, Hechenrieder musste einen Riesensave zeigen, Peiting erhielt eine Strafzeit. Am Resultat änderte sich nichts mehr – und die ECP-Spieler konnten erstmals seit dem 20. Dezember zu Hause eine Ehrenrunde drehen und freudig den Fans zuwinken.

Statistik:

EC Peiting 3

Höchstadter EC 1

1. Drittel: 1:0 (4:57) Heger (Brassard, Diebolder), 2:0 (11:34) Diebolder (Postel, Heger/5-4). 2. Drittel: 3:0 (23:07) Brassard (Heger, Feuerecker), 3:1 (36:47) Arkiomaa (Fardoe, Neugebauer/6-5). 3. Drittel: keine Tore. Strafminuten: Peiting 8, Höchstadt 10. Schiedsrichter: Kalnik; Harrer. Zuschauer: 487.