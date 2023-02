„Tolle Aktion des Spielers“: Gäste-Trainer lobt ECP-Torschützen David Miller

Von: Paul Hopp

Der Jubel des Siegtorschützen: David Miller bescherte dem EC Peiting durch seinen Treffer zum 3:2 gegen Memmingen zwei wichtige Punkte. © Holger Wieland

Spannung, Chancen und ein intensives Spiel: Das Oberliga-Duell zwischen Peiting und ECDC Memmingen am Freitag hatte es in sich. Die Entscheidung fiel in der Overtime.

Peiting – Im Kampf um den direkten Play-off-Einzug in der Eishockey-Oberliga ist dem EC Peiting ein wichtiger Schritt gelungen. Gegen den direkten Verfolger, die „Indians“ des ECDC Memmingen, siegte das Team am Freitagabend mit 3:2 nach Verlängerung. Gut 1000 Zuschauer sahen eine gutklassige, spannende Partie, die Play-off-Charakter hatte.

Peitings Trainer Anton Saal war danach sichtlich zufrieden. „Für uns war der Zusatzpunkt wichtig“, sagte er mit Blick aufs Tableau. Dort liegt der ECP (64 Punkte) als Sechster nun zwei Zähler vor den „Indians“. „Wir haben Memmingen zumindest nicht vorbeiziehen lassen“, so Saal. Sechs Partien hat Peiting noch zu absolvieren. Da „müssen wir schauen, dass wir alles raushauen und den Platz verteidigen“.

Das erste Drittel verlief temporeich und sehenswert – und war zugleich zweigeteilt. Zu Beginn dominierte ganz klar Peiting. Felix Brassard fälschte einen Schuss von Andreas Feuerecker zum 1:0 ab, kurz darauf erhöhte Marc Besl auf 2:0. Zwei Tore innerhalb der ersten beiden Minuten – ein echter Traumstart. Für Memmingens Torhüter Marco Eisenhut war es ein Albtraum: Er musste für Leon Meder das Feld räumen. „Manchmal muss man auf seinen Bauch hören. Im Endeffekt war es die richtige Entscheidung“, sagte ECDC-Trainer Daniel Huhn. Sowohl Meder als auch ECP-Keeper Florian Hechenrieder hätten danach im Spiel „eine grandiose Leistung“ gezeigt.

Nach dem 2:0 blieb Peiting am Drücker, hatte weitere Chancen. Memmingen brauchte nach dem Dämpfer, um in die Partie zu finden. Direkt nach einem Peitinger Powerplay waren die Gäste da: Matej Pekr traf zum 1:2 (12.). In der Folge machten die Allgäuer Druck, ECP-Torhüter Hechenrieder musste mehrmals parieren. Seinen stärksten Save zeigte er gegen den frei auf ihn zufahrenden Andrew Johnston (16.).

Im Mittelabschnitt blieb die Partie interessant und intensiv; schnell ging es jeweils durch die neutrale Zone. Jede Mannschaft hatte Phasen, in denen sie den Puck kontrollierte. Peiting hatte durch Markus Czogallik (27.), Sean Morgan (28.) und Besl (29.) kurz hintereinander drei große Chancen. Ein verunglückter Pass von Morgan auf Besl bescherte Memmingen den Ausgleich: Maxim Kryvorutskyy traf zum 2:2 (33.).

Der Gegentreffer „war mental ein bisserl schwierig für uns“, sagte Saal. Das Drittel beendeten die Teams mit Vier gegen Vier. Dabei machten die Peitinger viel Druck. Brassard scheiterte zweimal knapp. Wenige Sekunden vor der Sirene herrschte nach einer von Manuel Bartsch eingeleiteten Aktion viel Tohuwabohu vor dem Memminger Tor.

Das Schlussdrittel bot weiter hohes Niveau – und zunehmend Spannung. Bartsch und Louis Postel (43.) sorgten für die ersten Möglichkeiten. Die Memminger kamen im Vergleich zum ECP offensiv seltener zum Zug, waren aber durchaus gefährlich. So bei der Aktion von Jaroslav Hafenrichter (48.). Gleich darauf hatten die Gastgeber richtig Glück, als der Puck im Slot frei lag (49.). Auf der anderen Seite versuchte Besl einen Querpass statt – freistehend – selbst zu schießen (52.). Der ECP überstand noch eine Unterzahl (57.) und auch Memmingens Schlussoffensive. Das 2:2 nach 60 Minuten „war absolut verdient“, sagte Huhn. Beide Teams hatten damit einen Punkt sicher.

In der Overtime traf Besl den Pfosten (61.), auf der Gegenseite zeigte Florian Hechenrieder gegen Marcus Marsall eine Glanztat (62.). Schließlich war es David Miller, der geschickt einen Haken schlug, sich so Platz verschaffte und zum 3:2-Sieg traf (64.). „Eine gute Aktion des Spielers“, lobte Huhn. Das Tor bescherte dem ECP zwei Punkte, Fans und Spieler jubelten ausgiebig.

Statistik:

EC Peiting 3

ECDC Memmingen n.V. 2

1. Drittel: 1:0 (0:34) Brassard (Feuerecker, Diebolder), 2:0 (1:47) Besl (Miller, Payeur), 2:1 (11:03) Pekr (Kasten, Hafenrichter). 2. Drittel: 2:2 (32:07) Kryvorutskyy (Svedlund, Pfalzer). 3. Drittel: keine Tore. Verlängerung: 3:2 (63:16) Miller (Weyrich, Diebolder). Strafminuten: Peiting 8, Memmingen 8. Schiedsrichter: Kalnik, Moosberger. Zuschauer: 1027.

