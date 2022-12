Fiedler pariert, Brassard trifft, Peiting jubelt

Von: Paul Hopp

Konrad Fiedler, Eishockeytorwart des EC Peiting in der Oberliga-Saison 2022/2023. © www.holger-wieland.de

Ein ersatzgeschwächter EC Peiting hat das Oberliga-Spiel beim ECDC Memmingen gewonnen - trotz eines verpatzten Starts. Trainer Anton Saal hob zwei Akteure hervor.

Memmingen – Drei Tore hatte Felix Brassard für den EC Peiting geschossen, dazu gehörte auch der entscheidende Penalty zum 4:3-Erfolg beim ECDC Memmingen. Zum „Man of the Match“ auf Seiten der Gäste wurde nach dem Ende allerdings Torwart Konrad Fiedler gekürt. Und das war durchaus die passende Wahl, denn der Youngster hatte mit seinen Paraden übers gesamte Spiel den Sieg erst möglich gemacht.

Peiting siegt in Memmingen im Penaltyschießen

Beide Akteure erwähnte ECP-Trainer Anton Saal denn auch bei der Pressekonferenz nach dem Spiel in seinem Statement – was eher ungewöhnlich ist. Denn über einzelne Akteure spricht er nicht gern. In diesem Fall passte es aber ganz gut. Zufrieden war Saal auch mit dem Team. Im Spiel „haben wir immer eine passende Antwort gefunden“. Dreimal lag Memmingen vorn, dreimal kam der ECP zurück. Die Voraussetzungen am Freitagabend waren für Peiting nicht die besten, denn fünf wichtige Spieler fehlten (Marc Besl, Sam Payeur, Lukas Gohlke, Markus Czogallik, Ryan Boucher). Und dann dieser verpatzte Start: Nach 53 Sekunden lang der Puck schon hinter Fiedler im Netz. Den Querpass von Andrew Johnston hatte Marcus Marsall zum 1:0 verwandelt.

Gegentor schon nach 53 Sekunden

Die „Indians“ nahmen das Peitinger Tor danach weiter unter Beschuss. Mitten in den Angriffswirbel hinein starteten die Gäste einen Gegenzug, der so richtig saß: Brassard schlenzte die Scheibe zum 1:1 in den Winkel (4.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Drittelpause – aus Peitinger Sicht ein gutes Resultat. Denn nach dem Ausgleich bestimmten wieder die Memminger das Geschehen, die Schussstatistik verzeichnete eine 14:2-Führung der „Indians“. Beim Solo von Christopher Kasten rettete der Pfosten (14.). Ansonsten war Fiedler zur Stelle, wenn es sein musste, so wie bei der ersten Unterzahlsituation (18.), warf er sich gar auf den Puck.

Felix Brassard, Eishockeyspieler des EC Peiting in der Oberliga. © www.holger-wieland.de

Im Mitteldrittel – der ECP musste in Unterzahl beginnen – dauerte es erneut nur wenige Sekunden bis zum einem „Indians“-Tor: Linus Svedlund zog von der blauen Linie ab – es stand 2:1. Wenig später rettete Fiedler großartig gegen Johnston (23.). In der Folge gelang es den Peitingern, den Memminger Spielfluss zu stören. Und die Gäste sorgten in der Offensive selbst für Akzente. Verteidiger Fabian Weyrich war es, der mit einem Schuss von nahe der blauen Linie den 2:2-Ausgleich erzielte (30.). Gleich darauf scheiterte Peiting zweimal freistehend (32.), wobei ECDC-Keeper Marco Eisenhut stark reagiert hatte. Die „Indians“ bekamen nach einem Alleingang von Johnston einen Penalty zugesprochen, doch Fiedler parierte souverän (34.). Peiting hatte in Überzahl (37.) noch einige Möglichkeiten, es blieb beim Remis.

Im Schlussdrittel überstanden die Peitinger zu Beginn zwei Unterzahlsituationen, auch, weil Fiedler weiter exzellent agierte. Das dritte Powerplay in diesem Abschnitt nutzten die Memminger zur 3:2-Führung durch Petr Pohl (49.). Aus Sicht der Peitinger ein äußerst unglücklicher Treffer, da sie die Scheibe schon erkämpft hatten, dann aber durch einen Fehlpass verloren. Der ECP ließ sich nicht entmutigen, lauerte auf seine Chance. Einmal mehr zeigte Brassard seine Torgefährlichkeit – aus spitzem Winkel überlistete er Eisenhut zum 3:3 (55.). Gleich darauf überstand Peiting eine Unterzahl (56.). 33 Sekunden vor Schluss kam der ECP in Überzahl – ein Tor gelang aber nicht.

In der Overtime verzeichneten die Peitinger mit einem Mann mehr auf dem Eis durch Brassard und Andreas Feuerecker zahlreiche Schüsse, doch Eisenhut war nicht zu bezwingen. Auf der Gegenseite rettete Fiedler erst gegen Pohl, dann gegen Svedlund. Es ging ins Penaltyschießen: Dort war Peitings Brassard der einzige Spieler, der traf. Am Sonntag treffen die Peitinger zu Hause im Derby auf den SC Riessersee.

Statistik:

ECDC Memmingen 3

EC Peiting n.P. 4

1. Drittel: 1:0 (0:53) Marsall (Johnston, Svedlund), 1:1 (3:01) Brassard (Morgan). 2. Drittel: 2:1 (20:35) Svedlund (Johnston, Marsall/5-4), 2:2 (29:18) Weyrich (Mühlegger, Spies). 3. Drittel: 3:2 (48:26) Pohl (Kasten, Pekr/5-4), 3:3 (54:13) Brassard (Diebolder). Verlängerung: keine Tore. Penaltyschießen: 3:4 (65:00) Brassard. Strafminuten: Memmingen 6, Peiting 14. Schiedsrichter: Cespiva, Kalnik. Zuschauer: 1404.