Erster Heimauftritt vor über 1200 Zuschauern: Lob vom Coach trotz elf Gegentoren

Von: Christian Heinrich

Mutiger Auftritt gegen den Favoriten: Beim Heimspiel gegen die „Augsburger Panther“ zog sich der Oberligist vor gut 1200 Zuschauern gut aus der Affäre. Das Foto zeigt eine Spielszene mit Peitings Felix Brassard am Puck. © www.holger-wieland.de

Der EC Peiting ist in die Testspiel-Phase gestartet. Gegen den DEL-Klub „Augsburger Panther“ gab‘s zu Hause eine klare Niederlage, doch Coach Morris war angetan.

Peiting – Ty Morris war von dem, was er sah, beeindruckt. „Wir haben Gas gegeben“, zollte der Trainer des EC Peiting seiner Mannschaft großen Respekt. „Aber am Ende hat es nicht gereicht.“

Bei aller Niedergeschlagenheit, die sich in die Stimme des Übungsleiters wie Wermut mischte, darf nicht vergessen werden, dass der Gegner, den sein Team am vergangenen Sonntag herausforderte, XXXL-Format besaß. Die „Augsburger Panther“ zeigten bei ihrer Fahrt aufs Land keinerlei Erbarmen mit dem tapferen Oberligisten und siegten für eine Mannschaft, die in der DEL zu Hause ist, standesgemäß mit 11:2 (3:0, 5:0, 3:2).

EC Peiting spielt gegen Augsburger Panther vor 1200 Zuschauern

Viel wichtiger als das zu erwartende Ergebnis war den vielen Einheimischen unter den 1254 Fans die Leistung ihres Teams. Die war gegen die Profis vom Lech mehr als beachtlich. „Die Jungs waren geil auf Eishockey“, erkannte Morris bei seinen Akteuren die richtige Einstellung. Dabei hatten sie noch das Spiel vom Samstag in Zell am See in den Knochen. Mit 4:2 (0:0, 3:2, 1:0) siegten die Peitinger bei den „Zeller Eisbären“, die im Gegensatz zu den Panthern schon eher ihre Kragenweite besitzen.

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, analysierte Morris den Test im Salzburger Land. Dass die Österreicher nach sechs Siegen in Serie nun ihre erste Niederlage in der Vorbereitung kassierten, lag auch an der Moral der Oberbayern. Zwei Mal gingen sie durch Thomas Heger und Samuel Payeur in Führung, zwei Mal kassierten sie durch Tomi Wilenius und Hubert Berger den Ausgleich. Am Ende bewiesen die Peitinger mehr Biss. Jeweils in Überzahl schossen Alexander Biberger und erneut Thomas Heger die Führung heraus. Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) kommt es in Peiting zur Revanche.

Bange braucht dem Oberligisten vor diesem Spiel nicht zu sein, wenn er wieder an die Leistung anknüpfen kann, die er gegen Augsburg abgerufen hat. Dass es eine klare Niederlage gegen den Erstligisten setzen würde, war allen vorher bewusst. Dass die Peitinger auf ihrem Niveau sich gut zur Wehr setzen würde, war die große Überraschung. „Wir haben viele Probleme gelöst“, lobte Morris seine Mannschaft. „Wenn du siehst, dass die Jungs machen, was du ihnen beibringen willst, weißt du, dass sie es kapiert haben.“

Gespräch mit dem Gegner: Peitings Coach Ty Morris tauscht sich mit Tim Schüle aus. © www.holger-wieland.de

Und so gelang es dem Außenseiter auch unter dem ständig hohem Druck der Augsburger, sein Spiel aufzuziehen. Die eigenen Junioren trumpften couragiert auf und empfahlen sich für weitere Einsätze: „Sie haben sich nicht versteckt“, betonte Morris. Neuzugang Brett Ouderkirk erwies sich als wertvolle Verstärkung. „Er hat im Dienst der Mannschaft einen guten Eindruck hinterlassen“, war der Coach mit dem Kanadier zufrieden. Auch die neuen Verteidiger Alexander Biberger und Daniel Holzmann malochten wie Martin Maier schwer. „Ich hoffe, dass sie uns helfen können“, traut ihnen Morris noch einiges zu.

Am Mittwoch das nächste Testspiel gegen Zeller Eisbären

Belohnen konnten sich die Peitinger in den beiden ersten Dritteln nicht. Die „Panther“ machten mächtig Beute und führten durch die Treffer von Matt Puempel, T.J. Trevelyan, Lica Tosto, Samuel Soramies (2), Niklas Andersen, Luke Esposito und Mitko Sacher mit 8:0. Morris sah sich deshalb in der Kabine gefordert, seine Schützlinge für den finalen Akt wieder aufzurichten. „Es spricht für die Mannschaft und ihren Teamgeist, dass sie nach so einer Klatsche im dritten Drittel rausgeht und noch einmal ihre ganze Energie aufs Eis bringt.“

Peiting legte im letzten Durchgang den Willen an den Tag, für den die Fans bereit sein werden, wiederzukommen, wenn kein DEL-Team der Gegner ist. Marc Besl schaffte das vermeintliche Ehrentor, bevor die Augsburger wieder das Kommando übernahmen und das Resultat durch Andersen (2) und Trosto zweistellig gestalteten. Das letzte Wort in diesem Vergleich zwischen Klein und Groß besaßen aber die Gastgeber. Thomas Heger schenkte dem Favoriten noch ein zweites Tor ein. Um das Spiel noch aus dem Feuer zu reißen, war zu wenig Zeit auf der Uhr verblieben. Bei dem zur Schau gebotenen Kampfgeist der Peitinger hätte es sonst womöglich noch gereicht.

Nächste Testspiele: Mittwoch, 6. September: ECP - Zeller Eisbären 19:30; Freitag, 8. September: ECP - EV Füssen 19:30; Freitag, 15. September: ECP - EV Lindau 19:30; Sonntag, 17. September: ECP - Et. Noire Strasbourg 16:00.