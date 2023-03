Spannung, Penaltyschießen, Tränen: So dramatisch schied die Peitinger U20 aus

Von: Andreas Mayr

Teilen

Der Moment der Entscheidung: Nürnbergs Maxim Scholl (links) verwandelt im Penaltyschießen seinen Versuch gegen Peitings Torwart Markuss Druka. © Andreas Mayr

Die Peitinger U20 hat in der DNL III äußerst unglücklich den Finaleinzug verpasst. Das Spiel gegen Nürnberg bot Hochspannung vor einer beachtlichen Kulisse.

Peiting – Für Gerechtigkeit ist das Eisstadion der falsche Ort. Einen Sieger hätte es in der Play-off-Serie der DNL III zwischen Peiting und Nürnberg nicht geben dürfen – rein nach sportlichen Aspekten. Über drei Spiele hinweg hatten sich die beiden U20-Mannschaften neutralisiert, hatten immer wieder Wege gefunden, die Tore des Gegners zu egalisieren.

„In einer Best-of-15-Serie hätten wir auch 15 Spiele gespielt“, scherzt ECP-Trainer Markus Gleich. So unterschiedlich die Ansätze beider Klubs, so ähnlich der Ertrag. Und doch musste ein Team das entscheidende dritte Duell dieser Miniserie gewinnen.

Zwischen Himmel und Hölle lagen an diesem Samstag in Peiting nur wenige Minuten. Ein ganzes Spiel, eine ganze Serie, ja eine ganze Saison schrumpfte zusammen auf ein Penaltyschießen. Torwart gegen Schütze, Mann gegen Mann, wie in den alten Western. Wobei nur ein einziger Schuss einschlug: Das Nürnberger U17-Toptalent Maxim Scholl beförderte mit einem technisch brillanten Move ECP-Torwart Markuss Druka auf den Hosenboden und traf gleich beim ersten Versuch. Auf Peitinger Seite verschossen alle drei Schützen. „Der Sport ist extrem schön, aber er kann auch extrem grausam sein“, sagt Markus Gleich. Mit einer 3:4-Niederlage schied die Peitinger U20 im Halbfinale aus.

Auf der Wechselbank brachen aus allen Körpern die Emotionen heraus. Einige weinten, andere unterdrücken die Tränen. Ihr Trainer wollte allerdings nicht, dass sie sich in den Katakomben verstecken. Nicht an diesem einmaligen Tag vor dieser einmaligen Kulisse. Etwa 350 Zuschauer waren ins Eisstadion gekommen, als Warm-Up für das Play-off-Spiel der Männer am Tag darauf, wie manch einer scherzte. Über acht Monate habe man sich die Anerkennung im Dorf erarbeitet, lobt Markus Gleich. „Wenn man anständige Arbeit leistet, spricht sich das herum.“

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Während sich die Nürnberger vor ihren Eltern und Fans zum Mannschaftsfoto aufstellten, holte Trainer Gleich seine Burschen in der Mitte der Eisfläche zusammen. „Ich wollte, dass sie den Moment als Mannschaft mitnehmen.“ Dieser Samstag ist ein Einschnitt: Gleich verlässt den Verein, ein Teil des Teams hat sein letztes Juniorenspiel absolviert.

Eine Einheit, auch in der Niederlage: Nach Spielschluss holte Trainer Markus Gleich (Mi.) die Spieler auf der Eisfläche zusammen. © Andreas Mayr

Selbst Markus Gleich, den Ex-Profi, übermannte zunächst die Enttäuschung. Das sei praktisch wie in der Zeit als Spieler, nur dass dir als Spieler „alles weh tut“, also auch körperlich versteht sich. Niemand musste sich Vorwürfe machen. Gewiss führte Peiting dreimal durch Treffer von Dennis Krutsch (1:0), Moritz Zöller (2:1) und Emilis Alekna (3:2). Allerdings könne man in solchen Spielen nicht anfangen, sich hinten reinzustellen, betont Gleich. Das ginge ja gegen jegliche Überzeugung, die der Trainer acht Monate vorgelebt hat.

Zumindest Gegentor drei wäre vermeidbar gewesen, weil es bei eigener Überzahl fiel. Jurij Gauerhof steuerte nach einem Puckgewinn ins Peitinger Drittel. „Normal spielt der immer ab“, weiß Trainer Gleich. Doch diesmal zog der talentierte Stürmer aus Höchstadt direkt ab, traf den Puck perfekt, versenkte ihn unter der Latte. „Es war klar, dass die Serie nur so entschieden werden konnte“, sagt Gleich. Der Coach höchstselbst hatte Dramaturgie bis zum Schluss vorausgesagt.

(Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.)

In der Verlängerung – zehn Minuten – war Anti-Hockey angesagt. Niemand griff mehr an ernsthaft an. „Keiner wollte der Depp sein“, sagt Gleich. Allen war klar, dass es aufs Penaltyschießen hinauslaufen würde. Auf die sportliche Glückslotterie. „Das ist im Training nicht zu simulieren“, betont Gleich. Kurz vor Ende der Verlängerung fragte er ab, wer denn schießen wolle. Dennis Krutsch, Felix Schneider und Niklas Greil, drei Führungsspieler, meldeten sich mit hundertprozentiger Überzeugung. „Das war das wichtigste Auswahlkriterium.“ Alle drei, und das war auch die Parabel auf diese Spielzeit, versuchten es mit technischen Tricks, wie es Peitinger Schule ist. Anstatt einfach zu schießen. Aber genau für solch wertvolle Erfahrungen sind die Play-offs in der U20 gut: Manchmal braucht es auch die Brechstange.