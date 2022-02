EC Peiting zeigt Moral, verspielt aber auch eine Führung

Eishockey: Oberliga

Achterbahnfahrt für den EC Peiting: gegen den EV Lindau lag das Team erst hinten und dann - im Schlussdrittel - vorn. Am Ende gab es dennoch nur einen Punkt.

Peiting – Es bleibt eng im Kampf um den direkten Einzug in die Play-offs: Im Heimspiel am Freitag gegen den EV Lindau holte der EC Peiting – obwohl er kurz vor Schluss noch führte – nur einen Punkt. Mit 5:6 verlor der ECP nach Penaltyschießen. Dennoch hatte Peiting Glück: Zeitgleich unterlag der direkte Konkurrent Höchstadt mit 3:5 gegen Füssen.

„Gegen Lindau ist es immer eine harte Nuss“, sagte ECP-Trainer Anton Saal. Schon die bisherigen Duelle endeten stets mit einem Tor Unterschied. „Die Moral war gut. Wir sind immer wieder zurückgekommen“, sagte Saal – dreimal lag sein Team hinten. Allerdings blieb, als der ECP endlich führte, auch festzuhalten: „Wir haben es nicht über die Zeit gebracht.“ Den Coach ärgerte, „wie wir unsere Gegentore bekommen. Wir sind manchmal zu leichtsinnig im Aufbau.“

EC Peiting liegt gegen Lindau mehrmals im Rückstand

Den Start in sein 600. Oberligaspiel hatte sich Dominic Krabbat sicher anders vorgestellt. Nach nur 63 Sekunden musste der Peitinger Stürmer auf die Strafbank. Und in dieser Unterzahl kassierten die Gastgeber das 0:1 durch Corvin Wucher (3.). Pech in dieser Szene für ECP-Torwart Andreas Magg, dass der Puck unglücklich für ihn von der Bande zurücksprang. Der Ausgleich kam bald: Verteidiger Alexander Winkler erzielte mit einem Schlenzer das 1:1 (5.). Kurz davor hatte Lukas Motloch ans Gestänge getroffen.

In der Folge hatte der ECP in einer doppelten Überzahl mehrere Chancen, aber ein Treffer blieb ihm verwehrt. Nach einem von Krabbat abgefälschten Schuss wähnten die Peitinger den Puck im Tor (er lag aber auf der Linie), im Gegenzug erzielte Lindaus Julian Tischendorf das 2:1 (10.). Nach einer Phase mit zerfahrenem Spiel auf beiden Seiten sorgte Peiting für Druck. Motloch und Florian Stauder scheiterten kurz hintereinander. Mit einem Schlenzer sorgte Stauder dann doch fürs 2:2 (16.).

Florian Stauder trifft für Peiting zweimal

Im Mittelabschnitt hatte Simon Maier nach wenigen Sekunden eine Riesenchance, doch EVL-Keeper Matthias Nemec rettete. Die Gäste verdauten den Schreckmoment schnell – Andreas Farny traf zur Lindauer 3:2-Führung (23.). Peiting hatte in der Folge Mühe, sich offensiv in Szene zu setzen. Beim Schuss von Krabbat hatte EVL-Keeper Nemec allerdings Glück (28.). Sekunden später leistete sich Motloch einen Fehlpass, den Lindaus Martin Mairitsch mit dem 4:2 bestrafte (28.).

Marco Habermann, dessen Vertragsverlängerung beim ECP für die kommende Saison vor dem Spiel bekannt gegeben worden war, verpasste knapp den Anschlusstreffer (29.). Mehr Glück hatte Krabbat, der, von Daniel Reichert gut angespielt, freistehend das 3:4 erzielte (30.). In einer weiteren doppelten Überzahl zeigte Ty Morris seine Routine und traf mit maßgenauem Schuss zum 4:4 (33.). Lindau kam wieder in die Spur, mehrere Chancen waren die Folge. „Im Spiel hatte jedes Team so seine Phasen“, sagte Saal. Praktisch mit der Schlusssirene scheiterte ECP-Topscorer Nardo Nagtzaam am Keeper.

Dominic Krabbat absolviert 600. Oberliga-Spiel

Ins Schlussdrittel startete Peiting mit Vehemenz. Maier traf ans Außennetz, Sekunden später ergab sich noch eine Chance. Die nächste Aktion führte zum Erfolg: Morris legte quer auf Stauder, der zum 5:4 traf (42.). Es folgten mehrere EVL-Möglichkeiten. In der Folge verflachte die Partie. Markus Czogallik stand einmal günstig, schoss aber vorbei (54.). Eine gute Einzelaktion von Mairitsch führte zum 5:5 (58.). Ob der Puck wirklich im Netz war? Das Tor zählte jedenfalls.

In der Overtime hatten beide Teams gute Möglichkeiten. Im Penaltyschießen legte Peiting mit zwei Toren (Stauder, Nagtzaam) vor, doch Lindau erzwang den Ausgleich. Danach traf Mairitsch, Nagtzaam scheiterte – Peiting hatte verloren.

Die für Sonntag geplante Partie des ECP fällt aus. Beim Gegner, dem Deggendorfer SC, sind mehrere Corona-Fälle aufgetreten.

Statistik: 1. Drittel: 0:1 (2:14) C. Wucher (Lüsch/5-4), 1:1 (4:07) Winkler (Stauder, Gohlke), 1:2 (9:14) Tischendorf (Lüsch, Klingler), 2:2 (15:45) Stauder (Gohlke, Winkler). 2. Drittel: 2:3 (22:45) Farny (Tischendorf, Lüsch), 2:4 (27:22) Mairitsch (Redler, M. Wucher), 3:4 (29:32) Krabbat (Reichert, Nagtzaam), 4:4 (32:41) Morris (Nagtzaam, Feuerecker/5-3). 3. Drittel: 5:4 (41:37) Stauder (Morris), 5:5 (57:42) Mairitsch. Verlängerung: keine Tore. Penaltyschießen: 5:6 (65:00) Mairitsch. Strafminuten: Peiting 4, Lindau 10. Schiedsrichter: Erdle, Haas; Bauer, Koziol. Zuschauer: 298.