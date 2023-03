„Wir brauchen jetzt Schützenhilfe“: Peiting zittert nach Niederlage in Rosenheim um Play-off-Platz

Von: Katrin Kleinschmidt

Sein Tor hat nicht gereicht: Lukas Gohlke (l, hier bei einem Heimspiel) gelang der Ausgleich in Rosenheim, Peiting verlor trotzdem. © Holger Wieland

Am letzten Spieltag der Oberliga Süd wird es richtig spannend. Denn Peiting hat es in Rosenheim verpasst, sich eine gute Ausgangssituation zu verschaffen.

Rosenheim – „Mike Glemser, Mike Glemser“, schallte es durchs Eisstadion in Rosenheim. Der Stadionsprecher rief zum Spenden auf. Und die „Starbulls“ wie auch die Spieler des EC Peiting standen still auf dem Eis. Einen Tag zuvor hatten Verein und Glemsers Familie bekannt gegeben, wie schwer sich der Rosenheimer Eishockey-Spieler einen Monat zuvor beim Spiel in Garmisch-Partenkirchen verletzt hat: Er ist aktuell halsabwärts gelähmt. Klar, dass am Freitagabend sein Schicksal ein großes Thema war – zumal eine Spendenaktion läuft. Und die brachte innerhalb kürzester Zeit schon 245 000 Euro ein, wie in der Pressekonferenz nach dem Oberliga-Duell zwischen Rosenheim und Peiting bekannt gegeben wurde.

Da wurde – auch wenn der Übergang dazu sichtlich schwer fiel – ebenso über das Sportliche gesprochen, das kurz zuvor auf dem Eis zu sehen war. Peiting hatte 1:4 verloren – und muss nun um die direkte Play-off-Teilnahme bangen.

EC Peiting: In Überzahl ausgekontert

Dabei war dem Team von Anton Saal ein guter Start in die Partie gelungen. „Wir haben gut dagegen gehalten“, befand Coach Saal. Es gab gute Chancen auf beiden Seiten. Doch ausgerechnet bei eigener Überzahl ließen sich die Peitinger dann auskontern – Rosenheims Top-Scorer Norman Hauner überwand ECP-Goalie Florian Hechenrieder und brachte die „Starbulls“ in Führung.

Schon kurz nach der ersten Pause gelang Lukas Gohlke der Ausgleich. Marco Niewollik hatte den Puck hinterm Rosenheimer Tor auf dem Schläger, passte zu Gohlke, der in Direktabnahme vollendete. Die Antwort folgte prompt – und auf ähnliche Weise. Bradley McGowan umkreiste das Tor, passte zu Hauner, der direkt abzog – schon führten die „Starbulls“ 2:1. In der Folge kassierten beide Teams Strafen, am längsten musste ein Peitinger vom Eis. Nach einem Check von Rosenheims Dominik Kolb gegen Felix Brassard tickte Samuel Payeur aus, schlug auf Kolb ein – und bekam dafür zwei plus fünf Minuten Strafe. Ausgerechnet in einer Phase, in der der ECP im Powerplay war. So folgte stattdessen eine schwere Zeit in Unterzahl, die bis ins dritte Drittel hinein reichte.

Florian Hechenrieder hält Peiting in Rosenheim im Spiel

Doch Peiting überstand die Minuten mit einem Mann weniger, im letzten Spielabschnitt war also noch alles möglich. Aber Rosenheim war einfach schwer zu knacken – und im Angriff gefährlich. ECP-Goalie Hechenrieder musste immer wieder eingreifen. Dass es lange Zeit ein knappes Duell war, „da können wir uns bei ihm bedanken“, sagte Saal.

Doch vorn wollte es einfach nicht mit einem weiteren Tor klappen. „Wir haben keine Mittel und Wege gefunden, dass wir uns belohnen“, schilderte Saal. Stattdessen jubelte acht Minuten vor Schluss erneut Rosenheim, Stefan Reiter hatte auf 3:1 erhöht. Damit musste Peiting etwas riskieren. Als noch zwei Minuten zu spielen waren, nahm Saal Goalie Hechenrieder zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Der Mut wurde nicht belohnt, stattdessen vollendete Reiter einen Rosenheimer Konter mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.

EC Peiting hat es nicht mehr selbst in der Hand

Nach diesem Ergebnis kann der EC Peiting die direkte Play-off-Qualifikation nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, er steht auf Platz sieben. Das Team muss am Sonntag daheim gegen Landsberg auf jeden Fall gewinnen. Und darauf hoffen, dass Memmingen gegen Deggendorf patzt. „Wir brauchen jetzt Schützenhilfe“, gab Saal zu. „Es liegt nicht mehr in unserer Hand.“

Statistik

Starbulls Rosenheim 4

EC Peiting 1

(1:0, 1:1, 2:0)

1. Drittel: 1:0 (7:12) Hauner (Möchel/Tölzer/4-5). 2. Drittel: 1:1 (22:43) Gohlke (Niewollik/Spies), 2:1 (25:56) Hauner (McGowan/McNeely). 3. Drittel: 3:1 (51:28) Reiter (Reinig/Krumpe), 4:1 (58:29) Reiter (EN). Strafminuten: Rosenheim 10, Peiting 4 + 5 (Payeur). Schiedsrichter: Weger, Haupt. Zuschauer: 2638.