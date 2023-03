Der große Kampf des EC Peiting: Am Ende muss er Abschied nehmen

Von: Katrin Kleinschmidt

Abschied von den Fans: Florian Hechenrieder sagt nach Spielende servus. © Holger Wieland

Der EC Peiting hatte die Tilburg Trappers am Rande einer Niederlage. Am Ende musste er Abschied nehmen vom Traum, ins Viertelfinale einzuziehen. Und nicht nur davon.

Peiting – Es waren vier Minuten und 38 Sekunden gespielt, als die Peitinger erstmals die Arme in die Höhe rissen. Felix Brassard hatte die Scheibe aus dem Handgelenk mit Wucht richtig Tor bugsiert – sie schlug im Netz ein. Peiting führte in diesem so wichtigen vierten Play-off-Duell mit den „Tilburg Trappers“ 1:0. Dieser Treffer war gut für den Eishockey-Oberligisten. Er war wichtig. Nicht nur, weil er die Führung bedeutete. Sondern, weil er in Überzahl gelungen war. In den vergangenen Aufeinandertreffen konnte der ECP kein einziges Powerplay nutzen, nicht mal, wenn zwei Tilburger gleichzeitig auf der Strafbank saßen. Brassard erlöste die Peitinger von diesem Leiden, wischte die vermeintliche Schwäche vom Eis. Ein Fingerzeig. Ein Hoffnungsschimmer für die 55 ausstehenden Minuten in der Partie. Aber nicht die Wende in der Achtelfinal-Serie. Am Ende schied der ECP nach starkem Auftritt aus den Play-offs aus. Tilburg gewann in Peiting 6:4, zog ins Viertelfinale ein.

Peitings Topscorer: Felix Brassard nimmt sich ein Herz

Diesen Erfolg mussten sich die „Trappers“ hart erarbeiten. Wie jedes Aufeinandertreffen mit Peiting war auch jenes am Freitag von Beginn an schnell und umkämpft. Tilburg verzeichnete die erste Chance. Doch es war der ECP, der als Erstes jubelte – Brassard traf bei doppelter Überzahl. Tilburg sorgte in der Folge für Trubel vor ECP-Goalie Florian Hechenrieder, der im letzten Spiel seiner Karriere noch einmal eine überragende Leistung bot, zig Schüsse abwehrte und den Puck mehrfach aus der Luft fischte. Manchmal aber war er machtlos. Das erste Mal in der 12. Minute, als Brett Bulmer zum 1:1 traf. Noch vor der Pause trat erneut Brassard ins Rampenlicht. Er umkurvte mehrere Tilburger, schob die Scheibe über die Linie. Es sind genau solche Athleten, genau solche Aktionen, die es in entscheidenden Spielen braucht. Peiting führte 2:1.

Und kam nach der ersten Pause trotzdem schläfrig aus der Kabine. In der Defensive stand der ECP nun unsicher – das nutzte Tilburg, glich durch Raymond Van Der Schuit zum 2:2 aus. Das rüttelte die Gastgeber auf, die von ihren Fans lautstark angetrieben wurden. Brassard versuchte es erneut auf eigene Faust, blieb aber an einem Tilburger Schläger hängen. Die erneute Führung für Peiting – die dritte in dieser Partie – besorgte stattdessen David Diebolder, der einen Querpass von Andreas Feuerecker direkt nahm und den Puck unter die Latte schoss – 3:2. Doch die „Trappers“ behielten ihr hohes Tempo bei, forderten Hechenrieder immer wieder. Nach mehreren starken Safes landete die Scheibe dann doch erneut im Peitinger Tor. Kapitän Feuerecker monierte einen hohen Stock, die Fans meckerten, doch die Schiedsrichter blieben dabei: Das Tor zählte. 3:3. Wieder alles offen.

Tilburg dreht Partie gegen Peiting

Im letzten Drittel gingen erstmals die „Trappers“ in Führung. Erst traf Wouter Sars, dann Max Hermens. Das Wunder von Peiting wackelte. Besls Anschlusstreffer zum 4:5 ließ den ECP nochmal hoffen. Kurz vor Schluss verließ Hechenrieder für einen sechsten Feldspieler das Eis – Peiting konnte die Überzahl nicht nutzen, stattdessen schob Mikko Virtanen den Puck ins leere Tor. 6:4 für Tilburg. „Der Genickbruck“, wie ECP-Coach Anton Saal diesen Moment einige Minuten später nennen wird.

Denn damit war die Saison für den EC Peiting aus und vorbei. Und damit endeten auch die Karrieren von Hechenrieder und Verteidiger Tim Rohrbach, die beide ihre Abschiede zuvor angekündigt hatten. Sie und ihre bisherigen Mitspieler konnten sich erhobenen Hauptes von den Fans, die Peiting bis zum Schluss angefeuert hatten, verabschieden.

„Meine Jungs haben es überragend gemacht“, sagte ein sichtlich enttäuschter Anton Saal nach dem Spiel in der Pressekonferenz. „Ich habe eine Mannschaft gesehen, die gewinnen wollte, die gebrannt hat, die um jeden Zentimeter Eis gekämpft hat.“ So kann man verlieren, so darf man verlieren – auch wenn’s dann besonders weh tut.

Statistik

EC Peiting 4

Tilburg Trappers 6

(2:1, 1:2, 1:3)

1. Drittel: 1:0 (4:38) Brassard (Feuerecker/Heger/5-3), 1:1 (11:25) Bulmer (Virtanen/Hermens), 2:1 (18:24) Brassard (Heger/Morgan). 2. Drittel: 2:2 (22:46) Van Der Schuit (Hermens), 3:2 (28:16) Diebolder (Feuerecker/Brassard), 3:3 (32:08) Hessels. 3. Drittel: 3:4 (45:14) Sars (Verkiel/De Bonth), 3:5 (54:36) Hermens (Bulmer/Vogelaar), 4:5 (56:16) Besl (Brassard/Miller/5-4), 4:6 (59:55) Virtanen (Hofland/Van Oorschot/EN). Strafminuten: Peiting 10, Tilburg 14. Schiedsrichter: Singer, Sicorschi. Zuschauer: 1754.