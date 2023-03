Chancen, Checks und Rangeleien: EC Peiting liefert sich mit Tilburg spannenden Auftakt in die Play-offs

Von: Katrin Kleinschmidt

Einen heißen Tanz lieferten sich (in Rot, v.l.) die Peitinger um Thomas Heger, Felix Brassard und Florian Hechenrieder (hier gegen Rosenheim) mit den „Tilburg Trappers“. © Wieland

Sie ist da, die beliebte Play-offs-Zeit in der Eishockey-Oberliga. Doch der Auftakt lief für den EC Peiting nicht wie gewünscht.

Tilburg/Peiting – Ein Gruß noch an die mitgereisten Fans, dann verschwanden die Eishockeyspieler des EC Peiting in der Kabine. Zu Feiern gab es für sie am Freitagabend nichts. Sie verloren das erste Duell bei den „Tilburg Trappers“ klar mit 1:4. Damit hat der ECP erst einmal nur eine Partie verloren, das Saisonende bedeutet die Pleite nicht. Denn es zieht jenes Team ins Viertelfinale ein, das zuerst drei Siege auf dem Konto hat.

Dass es Peiting schwer haben wird, das zu schaffen, zeichnete sich beim ersten Aufeinandertreffen ab. Die „Trappers“ waren ein starker Gegner. Betrachte man die 60 Minuten, „waren sie das bessere Team“, gab ECP-Coach Anton Saal zu, der selbst einst als Spieler auf dem Eis in Tilburg gestanden hatte. „Ich erinnere mich daran, dass es hart ist, hier zu spielen.“

Und das war es auch diesmal für die Peitinger. Ein erstes Abtasten gab es nicht. Es ging gleich richtig zur Sache. Nach nur 53 Sekunden landete ein Fehlpass von ECP-Verteidiger Andreas Feuerecker auf einem Tilburger Schläger, Raymond Van Der Schuit schob die Scheibe Richtung Kasten. Die „Trappers“ und ihre Anhänger jubelten schon, doch die Schiedsrichter entschieden: kein Treffer. Und hatten Recht, der Puck hatte die Linie nicht überquert. ECP-Goalie Florian Hechenrieder bekam auch in der Folge einiges zu tun, doch seine Vorderleute kamen zunehmend besser ins Spiel.

Tilburg geht im Powerplay gegen Peiting in Führung

Das wurde hart geführt: Hier ein Check, dort deutliche Wort oder eine Rangelei. Die Schiedsrichter ließen vieles laufen, das ein oder andere Powerplay gab es dann aber doch. Für Peiting kamen dabei unter anderem Sean Morgan und Felix Brassard zu Chancen, scheiterten aber. Im Gegenzug nutzten die Tilburger ihr Überzahlspiel in der 14. Minute für den Treffer zum 1:0. Diego Hofland bekam den Puck quergelegt und vollendete.

Ins zweite Drittel startete der ECP in Unterzahl, weil sich Felix Brassard kurz vor der Pause eine Zwei-Minuten-Strafe eingehandelt hatte. Sie war kaum vorüber, da erhöhte Van Der Schuit auf 2:0, weil die Peitinger den Puck nicht aus dem eigenen Drittel gebracht hatten. Tilburg startete auch in diesen Spielabschnitt stärker. Die Peitinger scheiterten ein ums andere Mal beim Abschluss: Mal war er nicht zwingend genug, mal stand der starke Tilburger Goalie Cedrick Andree im Weg. Manches Mal fehlte auch einfach das Glück.

Florian Hechenrieder hat allerhand zu tun

ECP-Goalie Hechenrieder sorgte dafür, dass auch zahlreiche Tilburger Angriffe frühzeitig endeten. Doch vor allem im Powerplay waren die „Trappers“ schwer unter Kontrolle zu bekommen. Markus Czogallik saß in der 30. Minute erst neun Sekunden in der Kühlbox, da stand es schon 3:0. Jordy Van Oorschot heißt der Torschütze, dessen Treffer wie eine Vorentscheidung anmutete.

Das letzte Drittel begann wie die beiden davor: mit einer Chance für Tilburg. Doch Hechenrieder warf sich in den Schuss, wehrte ihn ab. In der Folge bauten die Peitinger zunehmend Druck auf, kamen mehrfach zum Abschluss. Und die Bemühungen wurden dann doch belohnt: Thomas Heger gelang der Anschlusstreffer zum 1:3. Acht Minuten waren da noch zu spielen. ECP-Coach Anton Saal nahm direkt eine Auszeit, in der Hoffnung auf die Wende. Die sollte allerdings nicht mehr gelingen. Max Hermens stellte nur eine Minute später auf 4:1 – und besorgte damit das Ergebnis, bei dem es dann auch blieb.

Das nächste Duell folgt bereits an diesem Sonntag. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Und da kann schon wieder alles anders laufen. „Das Team ist bereit“, kündigt Saal an. Es ist eben Play-off-Zeit.

Statistik

Tilburg Trappers 4

EC Peiting 1

(1:0, 2:0, 1:1)

1. Drittel: 1:0 (13:59) Hofland (Hermens/Van Oorschot/5-4). 2. Drittel: 2:0 (21:32) Van Der Schuit (Stempher/Vogelaar), 3:0 (29:51) Van Oorschot (Virtanen/Bulmer/5-4). 3. Drittel: 3:1 (51:45) Heger (Brassard), 4:1 (52:49) Hermens (Verkiel/Van Der Schuit). Strafminuten: Tilburg Trappers 8, EC Peiting 10. Schiedsrichter: Cespiva, Todam. Zuschauer: 2405.