EC Peiting: Umbruch auf und neben der Eisfläche

Von: Roland Halmel

Sie leiten die Geschicke des EC Peiting in der kommenden Saison: (von links) Trainer Anton Saal, Geschäftsführer Peter Gast und Ty Morris, der als Co-Trainer und Teammanager in Personalunion fungieren wird. © Roland Halmel

Großer Umbruch beim EC Peiting: Der Eishockey-Oberligist bekommt neue Kontingentspieler, drei Urgesteine hören auf. Und ein Publikumsliebling hat eine neue Funktion.

Peiting – Schon bei seiner Saisonbilanz nach dem frühzeiten Aus in den Play-offs deutete Anton Saal an, dass es beim EC Peiting einen größeren Umbruch geben könnte. Die ersten Personalentscheidungen, die der Oberligist zwei Wochen später bei einer auch live im Internet übertragenen Pressekonferenz verkündete, bestätigen dies. Die drei erfahrensten Stürmer im Team hören auf oder verlassen den Verein. Zudem wird es in der kommenden Saison neue Spieler auf den Kontingentstellen geben.

Alles beim Alten bleibt dagegen auf der Trainerposition. Saal wird den ECP weiterhin coachen. „Er hat in dieser schwierigen Saison gezeigt, dass er mit unheimlich viel Herzblut dabei ist“, berichtete ECP-Geschäftsführer Peter Gast, der dem 36-Jährigen in dessen Premierensaison eine gute Arbeit bescheinigte. „Ich bin froh, dass Anton weitermacht“, zeigte sich Gast erleichtert. Ansonsten wird es hinter der Bande einen größeren Wechsel geben. Markus Keppeler, der fünf Jahre als Co-Trainer arbeitete, und der langjährige Teammanager Gordon Borberg verkündeten aus beruflichen Gründen ihren Abschied. „Das sind verständliche Gründe, beiden gilt unser Dank für ihr Engagement“, so Gast.

Ty Morris nun Co-Trainer und Teammanager

Der Geschäftsführer wurde bei der Suche nach geeigneten Nachfolgern jedoch relativ schnell – und noch dazu im eigenen Verein – fündig. Stürmer Ty Morris wird seine aktive Karriere beenden und zukünftig in Personalunion den Posten des Co-Trainers und des Managers bekleiden. „Er kennt den Verein, er ist aus der Gegend und er ist gut vernetzt“, nannte Gast das Anforderungsprofil, das der 38-jährige Deutsch-Kanadier bestens erfüllt. „Es war keine leichte Entscheidung, da ich mich auch noch fit fühle, weiterspielen zu können. Aber bei einer solchen Möglichkeit kann man nicht Nein sagen“, erklärte Morris, der zugleich die Arbeit von Coach Anton Saal lobte. „Was er geleistet hat, ist überragend“, urteilte Morris, der sich auf die künftige Zusammenarbeit mit ihm freut.

Saal sparte ebenfalls nicht mit dem Lob für seine Mannschaft. „Sie hat unglaublichen Charakter, deshalb mache ich gern weiter. Ich bin überzeugt: Wenn wir komplett gewesen wären, hätten wir mehr erreichen können“, urteilte Saal. Er hofft, in der kommenden Spielzeit von zahlreichen und langwierigen Ausfällen von Akteuren, wie in der abgelaufenen Saison geschehen, verschont zubleiben. „Dann können wir bestimmt gut mitspielen“, so Saal, der sich auch durchaus selbstkritisch zeigte. „Ich habe auch Fehler gemacht, aus denen ich aber die Lehren ziehen werde“, bekannte der ECP-Coach.

Verlässt Peiting: Topscorer Nardo Nagtzaam versucht sein Glück künftig wohl in der DEL2. © Holger Wieland

Zusammen mit Morris wird er in den kommenden Wochen am Kader für die Spielzeit 2022/23 basteln. Die ersten Entscheidungen sind schon gefallen. Verteidiger Maximilian Söll hat seinen Vertrag verlängert. „Er hat sich wahnsinnig entwickelt und wird eine noch größere Rolle bei uns spielen“, so das Urteil von Morris, der mit Sam Payeur auch schon den ersten Neuzugang verkündete. Der 24-jährige Kanadier stürmte in den vergangenen vier Spielzeiten für Peitings Ligakonkurrenten EV Füssen. Dort gehörte er stets zu den torgefährlichsten Spielern. „Sam hat eine gute Karriere hingelegt. Vor allem seine kämpferische Leistung hat uns überzeugt“, erklärte Morris, der aber auch Abgänge vermeldete.

Sowohl Lukas Motloch als auch Shane Heffernan, die der ECP während der Saison verpflichtet hatte, bekommen keinen neuen Vertrag mehr. Nardo Nagtzaam, der immer noch auf einen deutschen Pass wartet, wird nach Lage der Dinge in die DEL2 wechseln. „Das hat er sich verdient“, urteilte Morris über den diesjährigen Topscorer der Oberliga Süd. Wer die zweite oder eventuell sogar dritte Kontingentstelle besetzen wird, ist indessen noch offen.

Kommt nach Peiting: Stürmer Sam Payeur, bislang in Diensten des Ligakonkurrenten EV Füssen. © Roland Halmel

Was die dritte Ausländerstelle betrifft, ruderte Gast zurück. Die Idee für einen dritten Ausländer, die bei einigen Vereinen aufgekommen war, lehnte er zunächst ab. Mittlerweile kann er sich mit diesem Vorschlag aber anfreunden: „Wenn man sieht, welche Gehälter deutsche Spieler aufrufen, ist das vielleicht eine Möglichkeit für kleinere Vereine“, sagte Peitings Geschäftsführer.

Nachdem den ECP mit Simon Maier und Dominic Krabbat zwei weitere Urgesteine und zudem Torgaranten verlassen werden, müssen die Peitinger bei der Suche nach Ersatz für die beiden Stürmer möglicherweise eben diesen Weg auch beschreiten. „Beiden gilt unser großer Dank, sie haben immer alles für den Verein gegeben“, bedauerte Morris die Entscheidung von Maier, den zuletzt immer wieder Verletzungen plagten, mit 35 Jahren seine Karriere zu beenden. Krabbat will seine Schlittschuhe noch nicht an den Nagel hängen, aber die Belastung reduzieren. Wohin es den 35-jährigen, der nach einem Intermezzo beim Bayernligisten TSV Peißenberg erst vor wenigen Monaten nach Peiting zurückgekehrt war, jetzt zieht, ist noch offen.