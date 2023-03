EC Peiting: Ein aufstrebendes Talent bleibt im „gallischen Dorf“

Von: Roland Halmel

Er spielt immer: Tobias Beck bestritt als einer von nur drei Spielern alle 48 Partien der Hauptrunde für den EC Peiting. © Roland Halmel

Für den Oberligisten EC Peiting ist es eine gute Nachricht: Ein aufstrebendes Verteidiger-Talent bleibt für ein weiteres Jahr im „gallischen Dorf“.

Peiting – Nur drei Spieler bestritten beim EC Peiting in dieser Saison in der Hauptrunde der Oberliga Süd alle 48 Spiele. Dieses Trio der Dauerbrenner aus David Diebolder (21), Tim Mühlegger (21) und Tobias Beck (20) repräsentiert die junge Garde, auf die der ECP setzt. Und das bleibt auch so in der kommenden Saison. Das zeigt die frühzeitige Vertragsverlängerung mit Beck.

Kurz vor den Start in die Play-offs vermeldeten die Oberbayern, dass der Verteidiger, der im vorletzten Heimspiel der Hauptrunde gegen den EV Lindau mit seinem vierten Saisontor in der Verlängerung den wichtigen Zusatzpunkt perfekt machte, weiterhin das ECP-Trikot tragen wird. „Tobias hat alles, was wir von ihm erwartet haben, erfüllt“, sagt Peitings Teammanager Ty Morris über den jungen Abwehrmann, der vor der Saison vom DNL2-Team der Starbulls Rosenheim in den Pfaffenwinkel kam.

Verteidiger Tobias Beck bleibt beim EC Peiting

Der gebürtige Priener lernte bei den Starbulls das Schlittschuhlaufen. Die ECP-Verantwortlichen wurden im vergangenen Jahr auf den talentierten Youngster aufmerksam. „Wir haben ihn beim Bayernligisten Waldkraiburg beobachtet“, verriet Morris. Dort spielte Beck mit einer Förderlizenz. Bei den Peitingern brauchte Beck dann keine lange Eingewöhnungszeit. „Tobias hat von Anfang an Gas gegeben und er hat immer geliefert“, lobt Morris. „Er ist sehr selbstkritisch und nie zufrieden mit seinem eigenen Spiel“, sagt Morris über den Verteidiger, der sowohl links als auch rechts spielen kann.

Neben seinen vier Toren bereitete Beck auch noch 15 Treffer vor. In der Strafzeitenstatistik fiel er dagegen weniger auf. Gerade einmal 20 Minuten verbrachte der Verteidiger in der Kühlbox. „Der Bursche ist auf einem guten Weg. Deshalb freut es mich, dass er bei uns bleibt“, urteilt Morris über die Vertragsverlängerung bei dem aufstrebenden Talent für eine weitere Saison.

