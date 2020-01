Elfte Niederlage für den EC Peiting mit nur einem Tor Unterschied

von Roland Halmel schließen

Gegen den ECDC Memmingen kann der EC Peiting in dieser Saison nicht gewinnen. Auch im vierten Spiel zog er den Kürzeren – jedoch erst in der Verlängerung.

Peiting – „Wir haben ein sehr gutes Spiel gegen den Spitzenreiter gemacht“, zeigte sich ECP-Coach Sebastian Buchwieser mit der Leistung seines Teams bei der 1:2 Niederlage nach Verlängerung absolut einverstanden. „Zu bemängeln gab es nur die Chancenverwertung.“ Denn der Eishockey-Oberligist war immer wieder am Goalie des ECDC Memmingen, Jochen Vollmer, gescheitert. Aber auch Andreas Magg, der den erkrankten Florian Hechenrieder im Peitinger Kasten vertrat, machte eine gute Partie. „Beide Torleute waren stark“, sagte Buchwieser.

Der ECP zeigte zu Beginn keinerlei Nachwirkung von der unglücklichen Niederlage zwei Tage zuvor in Garmisch-Partenkirchen. „Wir sind gut aus der Kabine gekommen“, sagte Buchwieser, der wie die knapp 1000 Zuschauer druckvoll auftretende Hausherren sah. Thomas Heger (1.) und Nardo Nagtzaam (7.) ließen ihre Chancen zur Führung aber aus. Im Laufe des flotten ersten Durchgangs verzeichneten die Gäste einige Gelegenheiten, bei denen sich Magg beweisen konnte. Die besseren Führungschancen vergaben auf der Gegenseite aber Nagtzaam (12.) und zweimal Dominic Krabbat (18., 20.).

EC Peiting gleicht im dritten Drittel aus

Im Mittelabschnitt agierten beide Teams auf Augenhöhe, da die Memminger das Tempo anzogen. Bei einem Konter gelang dem ehemaligen ECP-Spieler Niki Meier (25.) der Führungstreffer. In der Folge verzeichneten die Gäste durch Patrik Beck, Fabian Voit und Brad Snetsinger einige hochkarätige Chancen. Daniel Reichert (28.) verpasste zwischendurch bei einem Alleingang eine große Gelegenheit zum Ausgleich.

Auf den mussten die ECP-Fans bis ins Schlussdrittel warten. Fabian Weyrich (43.) zog da von der blauen Linie ab. Sein abgefälschter Schuss fand den Weg an Freund und Feind vorbei zum 1:1 in den Kasten. Den Peitingern gab der Ausgleich Auftrieb. Sie drängten auf die Führung. Memmingen ließ aber selbst in zweimaliger Unterzahl kaum Chancen zu. Krabbat (59.) und Florian Stauder ließen die letzten beiden Möglichkeiten des ECP aus.

Peiting muss gegen Memmingen in die Verlängerung

Damit musste die Entscheidung wie schon beim ersten Vergleich gegen Memmingen in der Verlängerung fallen. Die ging ohne Peitings Topscorer Nagtzaam vonstatten, der sich verletzt hatte. Den Zusatzpunkt ergatterten wie im Oktober erneut die Allgäuer, da der frisch verpflichtete Steven Deeg (63.) ein Zuspiel von Snetsinger zum 2:1 in die Maschen schob.

Damit war die elfte ECP-Niederlage in dieser Saison mit nur einem Tor Unterschied besiegelt. Am heutigen Abend (20 Uhr) steht für die Peitinger das letzte Hauptrundenspiel beim EV Füssen auf dem Programm. Am Freitag gibt es dann zum Start in die Meisterrunde ein Wiedersehen mit den Memmingern, die erneut in die Marktgemeinde kommen.

Statistik

EC Peiting 1

ECDC Memmingen n.V. 2

(0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 0:1 (24:45) Meier (Snetsinger/Voit). 3. Drittel: 1:1 (43:00) Weyrich (Morris). Verlängerung:1:2 (62:43) Deeg (Snetsinger/Svedlund). Strafminuten: ECP 6 – ECDC 8. Zuschauer: 952.