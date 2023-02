Ein Peitinger Glücksgriff mit Namen Félix Brassard

Von: Andreas Mayr

Er trifft wie am Fließband: Félix Brassard hat in 42 Saisonpartien für Peiting 40 Treffer erzielt – so viele wie kein anderer Spieler in der Oberliga Süd. © Holger Wieland

Als sich Félix Brassard diese Saison dem EC Peiting anschloss, kannte ihn nemand. Sehr schnell hat sich der treffsichere Stürmer aus Kanada in der Oberliga aber einen Namen gemacht.

Peiting – Englisch oder Französisch, ja was denn nun? Wenn’s nach Félix Brassard geht, dann gerne beides. Um die Aussprache seines Nachnamens hat sich der Eishockeyspieler des EC Peiting noch nie gesorgt. Weil er selbst überwiegend Englisch spricht, stellt er sich mit der amerikanisch-englischen Version vor. Also die mit dem rollenden „r“, das dem Oberbayern verwandt und sympathisch ist. Natürlich spricht der 26-Jährige fließend Französisch. Er kommt aus Quebec, Kanadas größter Provinz. Amtssprache ist Französisch. In seinem Pass steht ein zweiter, französischer Nachname, Beauchemin, den er aber selten angibt.

Als Brassard sechs jahre alt war, nahm ihn sein Onkel zu einem Spiel der Detroit Red Wings mit

In Sachen „Eishockey“ hat es ihn immer schon gen Amerika gezogen. Man will das kaum glauben, wo er doch in St. Jean-sur-Richelieu aufgewachsen ist, 98 000 Einwohner, fünf Eisflächen und nur eine halbe Stunde entfernt von Montreal, einem der Pilgerorte des kanadischen Hockeys. Doch gegen die kindliche Prägung war nichts zu machen. Sein Onkel hat ihn im Grundschulalter nach Detroit mitgenommen zu den Red Wings, eineinhalb Flugstunden weg. Die Red Wings stellten damals das beste Team der NHL mit internationalen Stars wie Pavel Datsyuk, Henrik Zetterberg, Nicklas Lidström. „Diese Typen waren so gut“, schwärmt Félix Brassard noch heute. Mit sechs Jahren nahm sich der Kanadier vor, Profi zu werden. Für die beste Liga der Welt wird es nicht reichen, so viel kann man sagen. Aber das ist keine Schande.

40 Tore in 42 Partien - kein Oberliga-Spieler hat öfter getroffen als Brassard

Denn in Deutschland macht sich Félix Brassard gerade einen Namen als professioneller Torjäger. Mit 40 Toren in 42 Spielen für den EC Peiting führt er die Rangliste der Oberliga Süd an. Nie in seiner Karriere hat er mehr Treffer erzielt – und die Hauptrunde ist noch nicht einmal beendet. Sein Geheimnis: „Ganz ehrlich: zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, scherzt er. Viele seiner Tore hält er für nicht besonders schön anzuschauen. Sie sind das Produkt aus Intuition, zigtausend Versuchen im Training und einem guten Handgelenkschuss. „Mein Schuss ist mein größtes Werkzeug“, sagt er. Längst fühlt er die Zielscheibe auf dem Trikot. Er weiß, dass die gegnerischen Trainer auf seine Routen und Lieblingspositionen in ihren Vorbesprechungen hinweisen. „Da muss ich durch, dafür muss ich bereit sein.“

Von einem Arbeitskollegen bekam Peitings Sportlicher Leiter den Tipp zur Verpfichtung Brassards

Mit Félix Brassard hat der ECP einen kleinen Lotto-Jackpot geknackt. Den entscheidenden Tipp bei der Verpflichtung bekam Sportdirektor Ty Morris von einem Arbeitskollegen beim Ausrüster „Warrior“, der früher auch die Norwich University besucht hatte, Brassards Alma Mater. Nach einem Telefonat mit dem Cheftrainer schickte Peiting sein Angebot raus. Der Stürmer unterschrieb. Im College mögen seine Statistiken nicht herausgestochen haben, doch ein Finaleinzug ins nationale Turnier der Collegeliga NCAA, dritte Division, zeigen auch, dass der Mann einer für enge Spiele ist. Play-offs im Unisystem werden nämlich in K.o.-Partien ausgespielt. „Alles Spiele mit hohem Druck“, sagt er. Die Atmosphäre bei diesen entscheidenden Duellen, die Fans mit ihren Gesängen, das alles erinnere ihn stark an Deutschland, sagt Félix Brassard.

Auf dem Oktoberfest und auf Schloß Neuschwanstein war Brassard bereits

Mit dem Land hat er sich schnell angefreundet. Er war auf dem Oktoberfest und in Neuschwanstein, zur Adventszeit tourte er mit Spezl Brad Miller über mehrere Weihnachtsmärkte, demnächst besuchen sie das Konzentrationslager in Dachau. Die Leute in Peiting und Umgebung schätzt er einen Ticken gelassener als die Kanadier ein. Wenn er zu Fuß unterwegs ist, wird er stets gegrüßt. Seine ersten Brocken Deutsch versteht er längst. Bald dürfe der kabineninterne Sprachunterricht beginnen. Félix Brassard hat eine zweite Heimat gefunden. In Peiting verlängerte er seinen Vertrag gleich um zwei Jahre bis 2025. Sollte er sein aktuelles Niveau halten oder noch steigern können, wird es zwangsläufig eine Stufe nach oben gehen. Da braucht sich niemand bei den Peitingern einer Illusion hinzugeben. So lange sollten sie die Tore des Kanadiers genießen, der schon im zarten Alter von drei Jahren auf den Straßen seiner Heimatstadt einen Schläger in der Hand hielt und gegen seinen Vater oder seine Freunde antrat.