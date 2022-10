Felix Brassard mit vier Treffern: EC Peiting gewinnt umkämpftes Duell mit Landsberg

Von: Katrin Kleinschmidt

Vier Treffer erzielte Felix Brassard, hier auf einem Archivbild, gegen Landsberg. © Roland Halmel

Ein spannendes Duell lieferten sich der EC Peiting und der HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga. Die Entscheidung fiel bei einem fünf Minuten langen Powerplay.

Peiting – Ein kleiner Rempler, ein paar deutliche Worte: Lukas Gohlke machte Florian Stauder klar, was er von dessen Aktion kurz zuvor gehalten hatte. Nämlich gar nichts. Während die beiden früher noch gemeinsam für den EC Peiting die Gegner mit ihrer robusten Spielweise des Öfteren auf die Palme brachten, standen sich die beiden am Sonntag nun als Kontrahenten gegenüber. Stauder stürmt seit dieser Saison für den HC Landsberg, bei dem der ECP zu Gast war. Die intensive Partie entschied letztlich der EC Peiting mit 7:4 für sich – auch dank einer fünf Minuten langen Überzahl, in der der ECP gleich drei Mal einnetzte.

EC Peiting schenkt 2:0-Führung her

Bis zur Entscheidung war es für die Peitinger aber ein hartes Stück Arbeit. Von Beginn an schenkten sich die Teams nichts. David Miller war der erste, der HC-Goalie Andreas Magg, ebenfalls ein ehemaliger Peitinger, prüfte. Auf der Gegenseite war es Stauder, der erstmals Florian Hechenrieder zum Eingreifen zwang. Kurz danach stieß Stauder Miller gegen das ECP-Tor, sodass dieses verrutschte. Während die Schiedsrichter das gelassen sahen, stürmte Gohlke zum ehemaligen Mitspieler – und machte seinem Frust über die Aktion Luft. Das erste Drittel war umkämpft, spannend – ja, unterhaltsam. Gleich zwei Mal rutschte Peitings Manuel Bartsch liegend übers Eis, um Abschlüsse der Landsberger zu verhindern – mit Erfolg. Mit einem Konter ging Peiting schließlich in Führung: Kapitän Feuerecker schoss die Scheibe an Magg vorbei.

Zu Beginn des zweiten Drittels erhöhte Felix Brassard auf 2:0. Dann verlor Peiting den Faden. Innerhalb von vier Minuten drehte Landsberg die Partie – daran hatte ein ehemaliger Schongauer großen Anteil: Jason Lavallee bereitete die Treffer von Christopher Mitchell, Adriano Carciola und Frantisek Wagner vor. Eine Auszeit und zwei Minuten später glich Sam Payeur im Powerplay mit einem satten Schuss aus dem Handgelenk wieder aus.

Peiting in Landsberg: Das Powerplay macht den Unterschied

Im letzten Drittel musste also die Entscheidung fallen. Kein Wunder, dass die Partie umkämpft blieb. Doch Lavallees Einsatz war den Referees dann doch zu viel: Für einen Stockcheck ins Gesicht kassierte der Landsberger eine Spieldauerstrafe – sein Team musste obendrein satte fünf Minuten in Unterzahl auskommen. Peiting ließ sich nicht lang bitten. Mit einem Doppelschlag brachte Brassard den ECP mit 5:3 in Führung – seinen satten Schüssen hatte Magg nichts entgegenzusetzen. Und er war auch bei David Diebolders 6:3 – dem dritten Treffer im gleichen Peitinger Powerplay – ohne Chance. Als Landsberg wieder komplett war, waren noch neun Minuten zu spielen – die Peitinger kombinierten munter, während die Gastgeber müde wirkten. Brassard machte mit seinem vierten Treffer des Tages den letztlich verdienten Sieg perfekt. KATRIN KLEINSCHMIDT

Statistik

HC Landsberg 4

EC Peiting 7

(0:1, 3:2, 1:4)

1. Drittel: 0:1 (10:43) Feuerecker (Besl/Payeur/4-4). 2. Drittel: 0:2 (23:59) Brassard (Diebolder/Heger), 1:2 (29:56) Mitchell (Lavallee/Neal/5-4), 2:2 (30:46) Carciola (Lavallee/Wagner), 3:2 (33:14) Wagner (Lavallee/Carciola), 3:3 (35:09) Payeur (Brassard/5-4). 3. Drittel: 3:4 (46:31) Brassard (Heger/5-4), 3:5 (48:33) Brassard (5-4), 3:6 (50:38) Diebolder (Payeur/5-4), 3:7 (52:43) Brassard (Heger), 4:7 (59:50) Wagner (Stauder/5-4). Strafminuten: Landsberg 12+5+ 20 (Lavallee), Peiting 16. Schiedsrichter: Haas, Kalnik; Wagner, Schneider. Zuschauer: 650.