„Schmerzliche Einschnitte in allen Bereichen“: EC Peiting bekommt radikalen Sparkurs verordnet

Hauptversammlung überschattet von schlechten Nachrichten

Von Roland Halmel schließen

Oberligist EC Peiting steht vor harten Zeiten. Die Zahlen, die bei der Hauptversammlung verkündet wurden, lassen für Zukunft Schlimmes fürchten.

Peiting – Zwei Jahre war der EC Peiting ohne Ersten Vorsitzenden. Die vakante Führungsposition beim Oberligisten ist seit der Hauptversammlung am vergangenen Donnerstag wieder besetzt. Die Wahl von Fabian Kreitl zum neuen ECP-Chef (ausführlicher Bericht folgt) rückte angesichts massiver finanzieller Belastungen, die der Abteilungsleitung großes Kopfzerbrechen bereiten, in den Hintergrund.

Abteilung muss 33 000 Euro Coronahilfen zurückzahlen

„Im März haben wir ein Schreiben bekommen, dass wir 33 000 Euro Corona-Hilfen zurückzahlen müssen“, berichtete Vize-Abteilungsleiter Gerhard Weyrich, der seit dem Abschied von Thomas Zeck vor zwei Jahren als ECP-Chef fungierte. „Das war der erste Wirkungstreffer“, bekannte Weyrich, nachdem dem Verein statt der erwarteten Nachzahlung eine Rückforderung ins Haus geflattert war. „In Absprache mit unserem Steuerberater haben wir auf einen Einspruch verzichtet“, so Weyrich weiter. Laut Bürgermeister Peter Ostenrieder geb es aber noch ein wenig Hoffnung, wie dieser in seinem Grußwort sagte. „Ich habe unseren Bundestagsabgeordneten darauf angesetzt und bleibe bei dem Thema auch dran“, versprach der Peitinger Rathauschef.

Geforderte Rückzahlung bereitete dem ECP existenzielle Probleme

Die geforderte Rückzahlung stellte den ECP indessen vor existenzielle Probleme, wie Weyrich einräumte. Als Helfer in der Not sprang der Hauptverein in die Bresche. Der TSV gewährte der Eishockey-Abteilung ein Darlehen in der geforderten Höhe, sodass die Rückforderung beglichen werden konnte. „Das haben wir gemacht, weil der ECP in den letzten Jahren sich immer an seine Zusagen gehalten hat. Das war in der Vergangenheit nicht immer so“, begründete TSV-Präsident Günter Neureuther die Bereitschaft, die Abteilung zu unterstützen. Der ECP wird das Darlehen in den nächsten Jahren zurückzahlen.

Der nächste Wirkungstreffer: ECP muss sich an Betriebskosten fürs Eisstadion beteiligen

Das war’s aber noch nicht mit den schlechten Nachrichten. „Am 3. Mai kam der nächste Wirkungstreffer“, berichtete Weyrich nach einem Termin bei der Gemeinde, bei dem der Bürgermeister die bittere Pille verabreichte: Der ECP muss sich ab 2024 an den Betriebskosten der Eishalle zu 15 Prozent – dies legte der Gemeinderat so fest – beteiligen. Dieses Jahr werden Kosten in Höhe von etwa 472 000 Euro erwartet. „Wir müssen dann 71 000 Euro zahlen, das hat uns kurzzeitig ausgeknockt“, so Weyrich, der sich wie ein Boxer nach einem Niederschlag gefühlt habe. Nach einigen schlaflosen Nächten zeigte er sich aber wieder kämpferisch. „So wie die Mannschaft auf dem Eis kämpft, machen wir es auch in der Vorstandschaft“, so der ECP-Vize. Aufgeben sei keine Option gewesen.

Beim Nachwuchs entstanden für die Abteilung vergangene Saison 45 000 Euro Buskosten

Die Peitinger Führungsmannschaft setzte sich mehrfach zusammen, um die Möglichkeiten zu diskutieren, wie die Abteilung das Finanzloch stopfen kann. „Wir haben unter jeden Stein geschaut und ein Konzept entwickelt, wie wir reagieren“, erklärte Weyrich. Das Ergebnis sind „schmerzliche Einschnitte in allen Bereichen“, so Weyrich. Beim Nachwuchs wird die Umlage erhöht und die Busfahrten zu Auswärtsspielen werden eingeschränkt. „Durch eine unglückliche Ligeneinteilung hatten wir in der abgelaufenen Saison im Nachwuchs alleine 45 000 Euro Buskosten“, führte Weyrich aus. Die Eintrittspreise für die Oberligaspiele werden um einen Euro erhöht und auch der öffentliche Lauf sowie das Anmieten von Eiszeiten kosten künftig mehr. „Wir werden jede Ausgabe zwei- und dreimal prüfen. Wir müssen uns auf das Notwendige beschränken“, kündigte Weyrich an. So wird es beispielsweise auch kein Imagevideo mehr geben.

Kosten für neues Eintrittssystem übernimmt Spender, der nicht genannt werden will

Gleichzeitig richtete er einen deutlichen Appell an die Fans. „Wir müssen zusammenstehen und zusammenhelfen. Wir kämpfen dafür, das alles zu erhalten. Das geht nicht ohne euch.“ Zum Abschluss hatte Weyrich immerhin noch eine gute Nachricht zu verkünden. Das Eintrittssystem in der Eishalle, das in die Jahre gekommen ist und seit vergangenem Herbst nicht mehr funktionierte, kann dank eines Spenders, der die Kosten von rund 20 000 Euro übernimmt und der nicht genannt werden möchte, ersetzt werden.