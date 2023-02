Sowohl Peitings als auch Weidens Trainer sind sich einig: Das Ergebnis fiel zu hoch aus

Von: Stefan Schnürer

Maßarbeit: Thomas Heger (im roten Trikot) lupft die Scheibe über Weidens Torhüter Marco Wölfl zum zwischenzeitlichen 1:3 ins Tor. Es sollte allerdings Peitings einziger Treffer in dieser Partie bleiben. © Holger Wieland

Die Überraschung im Heimspiel der Peitinger gegen Weiden blieb aus. Doch ganz so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt, waren die Unterschiede zwischen beiden Teams nicht.

Peiting – Es war ja nicht so, dass die Verantwortlichen des EC Peiting im Heimspiel gegen die Übermannschaft der Oberliga Süd, die Blue Devils Weiden, drei Punkte eingeplant hatten. Gegen einen solchen Gegner müsse alles passen, sagte ECP-Trainer Anton Saal bei der Pressekonferenz nach dem Spiel, „aber das war heute nicht der Fall“. Am Ende setzte es für seine Mannschaft ein 1:7 (1:3, 0:0, 0:4). In der Analyse waren sich sowohl Saal als auch sein Weidener Amtskollege Sebastian Buchwieser, einst fünf Jahre in Peitinger Diensten, einig: Der Sieg des souveränen Tabellenführers war um einige Tore zu hoch ausgefallen.

Nach 50 Sekunden hat Peiting schon die erste dicke Chance

Die Hausherren zeigten zunächst keinen übertriebenen Respekt vor dem haushohen Favoriten aus der Oberpfalz. Erst 50 Sekunden waren absolviert, als Thomas Heger Weidens Torhüter Marco Wölfl zu einer ersten Parade zwang. Wenig später hatten die Peitinger ihr erstes Überzahlspiel. Felix Brassard kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Wölfl brachte die Fanghand noch an die Scheibe (4.).

Gleich ihren ersten Angriff schließen die Weidener mit einem Tor ab

Die Gäste erwiesen sich anschließend als Meister der Effektivität. Gleich den ersten Angriff schloss Edgars Homjakovs mit dem 1:0 ab, als er freistehend an die Scheibe kam und dann auch noch ECP-Torhüter Konrad Fiedler ausspielte (6.). Die Hausherren wehrten sich zwar nach Kräften, doch sie konnten gegen die technisch versierten Gäste die Treffer zum 0:2 (11.) und – in Unterzahl – zum 0:3 (14.) nicht verhindern. Was die Peitinger auszeichnete: Sie ließen die Köpfe nicht hängen, sondern kämpften sich vielmehr zurück in die Partie. Hatten Brassard (16.) und Marc Besl (18.) noch Pech, lupfte Heger während einers Überzahlspiels die Scheibe aus kurzer Distanz zum 1:3 über die Linie (19.).

Im Mitteldrittel vergibt Peiting mehrfach die Chance auf den Anschlusstreffer

Dieser Treffer gab den Peitingern für den zweiten Abschnitt merklich Auftrieb. Sie ergriffen sofort die Initiative und kamen auch vermehrt zu Chancen auf den Anschlusstreffer. Doch Brassard nach feinem Solo (21.) scheiterte ebenso an Wölfl wie später Besl (26.), Heger (27.) und Payeur (28.). Auf der anderen Seite hatte ECP-Goalie Fiedler in diesem Abschnitt eher wenig zu tun. Das lag nicht daran, dass die Weidener in den Verwaltungsmodus geschaltet hätten. Vielmehr ließen ihnen die kampfstarken Peitinger keinen Raum für ihr technisch anspruchsvolles Spiel. Hervor tat sich auf Seiten der Gastgeber dabei vor allem Rückkehrer Rob Brown, nicht nur seiner Faustkampfeinlage gegen Weidens Gläser wegen (25.). Erst zum Ende des dieses Abschnitts bekam der Tabellenführer wieder Oberwasser, ohne jedoch den Kasten von Fiedler ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Weidens Nardo Nagtzaam trifft gegen seinen ehemaligen Klub

Im Schlussabschnitt betrieben die „Blue Devils“ ihr Angriffspiel wieder mit mehr Ernsthaftigkeit und im Stile eines Topteams. Nach einem unnötigen Scheibenverlust von Fabian Weyrich vor dem eigenen Tor ließ sich Dennis Thielsch nicht lange bitten und vollendete zum 4:1 (43.). Als der Ex-Peitinger Nardo Nagtzaam vollkommen frei auf 5:1 erhöhte (50.), wusste jeder im Stadion: Diese Partie ist durch. Obwohl die Weidener danach merklich zurückschalteten, gelangen ihnen noch zwei Treffer durch den ehemaligen DEL-Spieler Chad Bassen (56., 57.). Damit fiel die Niederlage für die wacker kämpfenden Peitinger doch noch schmerzhaft hoch aus.

Statistik

EC Peiting - Blue Devils Weiden 1:7 (1:3, 0:0, 0:4)

1. Drittel: 0:1 (5:54) Homjakovs (Schusser, Thielsch), 0:2 (10:21) Rubes (Heinisch, Davis), 0:3 (13:26) Gläser (Davis, Rubes /5-4), 1:3 (18:40) Heger (Payeur, Feuerecker. 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: 1:4 (42:54) Thielsch (Samanski, Homjakovs), 1:5 (49:57) Nagtzaam (Homjakovs, Davis), 1:6 (55:07) Bassen (Hechtl, Davis, 1:7 (56:58) Bassen (Hechtl, Schug).

Strafminuten: Peiting 8, Weiden 8. Zuschauer: 783.