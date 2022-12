Hegers Doppelpack ist für Peiting zu wenig

Von: Stefan Schnürer

Teilen

Er traf als einziger Peitinger: Thomas Heger (hier im Heimspiel gegen Memmingen) brachte sein Team im ersten Drittel zweimal in Führung. © Holger Wieland

Mit einem Sieg in Passau hätte der EC Peiting die englische Woche in der Oberliga zu einem perfekten Abschluss bringen können. Am Ende setzte sich die etwas willensstärkere Mannschaft durch.

Peiting – Es wäre für den EC Peiting die Chance gewesen, sich ein Stück weit vom derzeit härtesten Konkurrenten im Kampf um Platz sechs in der Oberliga Süd, den Tölzer Löwen, abzusetzen. Die Isarwinkler hatten ihr Heimspiel gegen Höchstadt mit 4:5 verloren. Bei einem Erfolg in Passau wäre der Vorsprung der Peitinger auf den DEL2-Absteiger auf sechs Punkte angewachsen.

Peitings Coach Anton Saal will keine Ausreden gelten lassen

Doch offensichtlich wollen die Schützlinge von Trainer Anton Saal dieses Duell weiter spannend halten. Der ECP unterlag am Sonntag (11. Dezember) bei den Niederbayern mit 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) und hat damit die Tölzer weiter im Nacken sitzen. „Es war ein umkämpftes Spiel. Heute hat die Mannschaft gewonnen, die den Sieg ein bisschen mehr wollte“, erkannte Saal. Den Umstand, dass er auf zahlreiche Spieler verzichten musste, wollte er als Ausrede nicht gelten lassen. „Wir hatten drei Reihen, das hätte reichen können.“ Wenig Freude hatte er in dieser Partie am Überzahlspiel seines Teams: „Das war heute nicht gut.“

Peiting im Glück: Schiedsrichter erkennt Passauer Treffer nicht an

Beide Teams legten von Beginn an den Vorwärtsgang ein. Und die Peitinger hatten gleich Riesenglück: Zunächst scheiterte Carter Popoff nach einem Solo noch an ECP-Torhüter Florian Hechenrieder, beim Nachstochern eines Passauers hatte die Scheibe die Torlinie überquert (4.). Doch die Schiedsrichter, die eine schlechte Sicht bei dieser Aktion hatten, ließen die Partie weiterlaufen. Gleich im Gegenzug wurde der durchgebrochene Felix Brassard von Passaus Benedikt Jiranek von den Beinen geholt. Beim fälligen Penalty scheiterte der Kanadier jedoch an „Black Hawks“-Torhüter Raphael Fössinger (5.).

Thomas Heger bringt seine Mannschaft zweimal in Führung

Wenig später lagen die Peitinger dann aber vorn: David Miller passte die Scheibe auf den frei postierten Thomas Heger, der mit einem feinen Schlenzer zum 1:0 traf (6.). Danach waren wieder die Niederbayern an der Reihe, doch Hechenrieder verhinderte zunächst Schlimmeres. Gleich das erste Überzahlspiel nutzten die Passauer dann zum Ausgleich: Popoff, der hinter dem Peitinger Tor stand, wartete auf den richtigen Moment für das Abspiel auf Yuma Grimm, der aus kurzer Distanz zum 1:1 vollendete (13.). In den letzten Minuten des ersten Abschnitts waren die Peitinger aber wieder Herren des Geschehens. Louis Postel scheiterte mit einem Bauerntrick zwar an EHF-Keeper Fössinger, die abprallende Scheibe landete bei Heger, der aus kurzer Distanz sofort abzog – 2:1 (18.).

Passau nutzt auch seine zweite Überzahl zu einem Treffer

Auch im Mittelabschnitt kämpften sich beide Mannschaften sofort wieder in die Partie und hatten jede Menge Torschüsse. Beide Torhüter präsentierten sich aber gut aufgelegt und pflückten alles weg, was auf ihren Kasten kam. Zunehmend erkämpften sich die Passauer aber leichte Vorteile. Gefährlich wurde es vor allem, wenn sie in Überzahl agieren konnten. Das 2:2 war fast eine Kopie des ersten Treffers der Niederbayern. Popoff wartete vor dem Gehäuse so lange, bis Grimm in der richtigen Position war und mit einem Schuss aus kurzer Distanz das Powerplay für sein Team erfolgreich abschloss (33.). Danach agierten auch die Peitinger in Überzahl, doch EHF-Keeper Fössinger hielt alles.

Passaus Torhüter Fössinger bringt die Peitinger zum verzweifeln

Und auch zum Start ins letzte Drittel brachte der Schlussmann der „Black Hawks“ die Peitinger schier zur Verzweiflung. Nach einem Alleingang von David Miller (42.) blieb Fössinger ebenso der Sieger wie wenig später gegen Spies (43.), der aus kurzer Distanz die Scheibe nicht über die Linie brachte. Je länger die Peitinger nichts Nennenswertes zustande brachten, umso mehr wuchs bei den Passauern der Glaube, an diesem Abend Zählbares mitnehmen zu können. Als Peitings Goalie Hechenrieder – nicht zum ersten Mal an diesem Abend – einen Schuss nicht festhalten konnte, staubte Jakub Bitomsky zum 3:2 ab (52.).

Peiting kassiert das 2:3 und kann den Rückstand nicht mehr aufholen

Damit lagen die Peitinger erstmals in dieser Partie im Rückstand, und so wirklich einfallen wollte ihnen gegen die enorm kampfstarken Niederbayern auch nichts mehr. Eher waren die Gastgeber dem vierten Treffer näher als der ECP dem Ausgleich. Kurz vor Schluss nahm Coach Saal seinen Torhüter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis, um zumindest noch den Ausgleich und die Verlängerung zu erzwingen. Auch das wollte nicht klappen, 34 Sekunden vor dem Ende beförderte Grimm mit seinem dritten Treffer an diesem Abend die Scheibe zum 4:2 ins verwaiste Peitinger Gehäuse.

Statistik

EHF Passau - EC Peiting 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

1. Drittel: 0:1 (5:16) Heger (Miller), 1:1 (12:42) Grimm (Popoff, Cizek/5-4), 1:2 (17:04) Heger (Postel). 2. Drittel: 2:2 (32:51) Grimm (Popoff, Cizek/5-4). 3. Drittel: 3:2 (51:01) Bitomsky (Cizek, 4:2 (59:26) Grimm (Cizek/Empty-Net-Goal.

Strafminuten: Passau 10, Peiting 8. Zuschauer: 424.