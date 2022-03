Kampf um Platz sechs: Eine Herkulesaufgabe für Peiting

Von: Roland Halmel

Tore, Tore, Tore: Viele Treffer braucht der EC Peiting im Auswärtsspiel am heutigen Dienstag gegen Passau, um noch den sechsten Platz zu erreichen. Das Foto entstand beim Hauptrundenspiel gegen den EV Lindau. © Holger Wieland

Der letzte Hauptrundenspieltag in der Oberliga hat‘s in sich: Drei Teams kämpfen um die direkte Play-off-Quali. Dazu gehört der EC Peiting, der besonders gefordert ist.

Peiting – In der Oberliga Süd sind zum Ende der Hauptrunde hin nicht nur sportliche Fähigkeiten, sondern auch Rechenkünste gefragt. Die Quotientenregel bringt es mit sich, dass zum Teil die dritte Stelle hinter dem Komma über eine Platzierung entscheidet. Besonders spannend geht es im Kampf um Platz sechs zu, den am heutigen letzten Spieltag drei Teams, darunter der EC Peiting, unter sich ausmachen.

Vor dem Nachholspieltag sind der Höchstadter EC, der SC Riessersee und der EC Peiting jeweils Kandidaten für die Position, die die direkte Qualifikation für die Play-offs (Start am 18. März) bedeutet. Die Teams auf den Plätzen sieben und acht müssen stattdessen eine Zusatzschicht in den Pre-Play-offs einlegen. Die beste Ausgangslage diesen Umweg zu vermeiden haben die Höchstadter, die es auch in eigener Hand haben, Platz sechs abzusichern. Dazu müssen sie allerdings ihr letztes Hauptrundenspiel bei den „Eisbären Regensburg“ (derzeit Vierter) gewinnen.

EC Peiting muss in Passau haushoch gewinnen

Eine wahre Herkulesaufgabe liegt vor dem ECP, der noch auf dem achten Rang liegt. Um nach vorn zu stürmen, müsste die Mannschaft von Trainer Anton Saal einen Kantersieg bei den „Passau Black Hawks“ landen. Mit dem Dreier in Niederbayern hätten die Peitinger den spielfreien SC Riessersee (Punktequotient 1,375) eingeholt. Beide Teams würden dann den gleichen Quotienten aufweisen. Als nächstes Kriterium zur Festlegung der Platzierung kommt die Tordifferenz zum Tragen. Und hier sind die Peitinger gegenüber den Werdenfelsern deutlich im Nachteil. „Wir müssen in Passau mit neun Toren Unterschied gewinnen“, rechnet Saal vor.

Ein derart hoher Sieg ist doch eher unwahrscheinlich, auch wenn Passau als Vorletzter schon feststeht und sich nicht mehr wirklich anstrengen muss. „Wir werden jetzt keine Träumereien anstellen, so einen hohen Sieg zu landen“, sagt Saal. Stattdessen heißt seine Devise, in Passau zu siegen, um dann mit Selbstvertrauen in die Pre-Play-offs zu gehen. Der Startschuss dafür fällt am Freitag, 11. März. Gegen wen die Peitinger da spielen, wird auch erst Dienstagnacht, nach Ende des Spieltags, feststehen, da die möglichen Gegner aus Lindau (Neunter) und Füssen (Zehnter) noch aufeinander treffen und die Plätze tauschen könnten.

„Wir sind selber schuld, wenn wir in die Pre-Play-offs müssen“, sagt Saal mit Blick auf die vielen verschenkten Punkte in dieser Saison. Ein einziger mehr hätte gereicht, um die derzeitigen Rechenspiele zu verhindern. Auch dem leichtfertig verschenkten deutlich höheren Sieg in Landsberg am Sonntag trauert er hinterher. „Beim 5:1 haben wir doppelte Überzahl und verpassen das sechste Tor. Und 15 Sekunden vor der Sirene kassieren wir noch einen Gegentreffer“, ärgert sich Saal über die verpasste Chance, mit einer besseren Tordifferenz nach Passau zu fahren.

Personell kann er bei den Black Hawks vermutlich auf die gleiche Besetzung wie in Landsberg setzen, da bei den angeschlagenen Simon Maier und Florian Hechenrieder ein dickes Fragezeichen hinter einem Einsatz steht.