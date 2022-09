In der Verlängerung: Neuzugang Payeur schießt EC Peiting zum Sieg

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Samuel Payeur, hier auf einem Bild aus einem Vorbereitungsspiel, traf in der Nachspielzeit. © Roland Halmel

Das war ein gelungener Saisonstart: Der EC Peiting gewinnt daheim gegen Deggendorf in der Verlängerung - obwohl er anfangs zurücklag.

Peiting – Er ist immer topfit, präsent auf dem Eis und in entscheidenden Situationen oft zur Stelle: Kein Wunder, dass Andreas Feuerecker auch in dieser Saison Eishockey-Oberligist EC Peiting als Kapitän anführen darf. Vor der Partie am Freitagabend daheim gegen den Deggendorfer SC wurden zudem auch seine beiden Stellvertreter bekannt gegeben. Und die sind den Fans gut bekannt: Fabian Weyrich und Lukas Gohlke. Und das Dreiergespann führte sein Team gleich zum ersten Saisonsieg im ersten Spiel. Das goldene Tor in der Verlängerung gelang einem Neuzugang: Samuel Payeur. Der Kanadier war vom EV Füssen zum ECP gewechselt.

Peiting, im Vergleich zum Vorjahr deutlich verändert und verjüngt, kam von Beginn an gut in die Partie. Hinten ließ das Team wenig zu, vorne gab’s die ein oder andere Gelegenheit. Die Neuzugänge Tobias Beck, Marc Besl und Sean Morgan versuchten ihr Glück mit straffen Schüssen. Doch die saßen im ersten Drittel ebenso wenig wie die Abschlüsse von Feuerecker und Marco Habermann.

Eishockey-Oberliga: Peiting kassiert Gegentor im zweiten Drittel

Das wurde gleich nach der ersten Pause bestraft. In den zweiten Spielabschnitt ging Peiting in Unterzahl und kassierte nach 16 Sekunden das 0:1 durch Yannic Bauer. Peiting war kurz unsicher, verlor den Faden – fand aber schnell den Weg zurück zu seinem Spiel. Erst glich Thomas Heger mit Köpfchen aus. Als er ganz allein auf SC-Goalie Timo Pielmeier zuging, schob er ihm den Puck geschickt zwischen den Beinen durch. Kurz darauf zog Weyrich von der blauen Linie ab – der Schuss streifte Payeur und endete mit einem zappelnden Netz, das die 2:1-Führung bedeutete. Dass sich dann innerhalb einer Minute zwei Peitinger – Louis Postel (Stockschlag) und Payeur (Haken) – eine Zwei-Minuten-Strafe einhandelten, darf man getrost als ungeschickt bezeichnen. Doch das Unterzahlspiel blieb folgenlos für den ECP, Deggendorf fand keinen Weg durch die gut stehende Verteidigung der Peitinger. Der Ausgleich aber, er fiel dann einige Minuten später doch. Ein satter Schuss von René Röthke schlug zum 2:2 ein. Gerade mal noch 13 Sekunden waren da im zweiten Drittel zu spielen. Die reichten Peiting, um die Führung gleich wieder an sich zu reißen. Manuel Bartsch zog an der blauen Linie ab, der Puck streifte Habermann und schlug mit der Sirene, die die Pause einläutete, zum 3:2 ein.

Nach 30 Sekunden in der Verlängerung: Payeur trifft zum 4:3

Doch Deggendorf ließ nicht locker. Zehn Minuten vor Schluss glich Sascha Maul aus. Danach musste Peiting erneut eine Drei-gegen-Fünf-Unterzahl überstehen, weil es zweimal zwei Strafminuten setzte. Goalie Florian Hechenrieder rettete einmal sensationell. Danach warfen sich Lukas Gohlke und Markus Czogallik in die Schüsse der Deggendorfer – lieber kassierten sie blaue Flecken als ein Gegentor. So überstanden die Peitinger die nächste brenzlige Situation als Team. Die Partie war völlig offen. Beide Teams kämpften, energisch, aber fair. Als noch zwei Minuten auf der Uhr übrig waren, kassierte Deggendorfs Curtis Leinweber eine Zwei-Minuten-Strafe – Peiting war nun in Überzahl, dem Spiel merkte man das allerdings kaum an. Und so endete die reguläre Spielzeit mit 3:3.

Die Verlängerung dauerte nur 30 Sekunden. Da nahm sich Payeur ein Herz, stürmte über die rechte Seite Richtung Deggendorfer Tor und beförderte den Puck zwischen Pfosten und Goalie hindurch in die Maschen. Payeur krönte sein erstes Pflichtspiel für Peiting mit diesem Tor – und den Saisonauftakt seines Teams mit einem Sieg.

Statistik

EC Peiting n.V. 4

Deggendorfer SC 3

(0:0, 3:2, 0:1, 1:0)

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 0:1 (20:16) Bauer (Leinweber/Greilinger/5-4), 1:1 (23:42) Heger (Beck/Brassard), 2:1 (25:26) Payeur (Weyrich/Besl), 2:2 (39:47) Röthke (Matheson/Heiß), 3:2 (39:59) Bartsch (Habermann/Postel). 3. Drittel: 3:3 (49:11) Maul (Schmidt). Overtime: 4:3 (60:30) Payeur (Weyrich/ Bartsch). Strafminuten: Peiting 10 – Deggendorf 6. Schiedsrichter: Van Grinsven, Rajic; Beelen, Iwanlec. Zuschauer: 623.