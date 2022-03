Im Heimspiel gegen Riessersee muss Peiting liefern - Trainer Saal wagt eine Prognose

Von: Stefan Schnürer

Zwischen Ratlosigkeit und Enttäuschung: Nach dem 0:3 beim SC Riessersee sind die Schützlinge von Trainer Anton Saal aus den Top sechs der Oberliga Süd herausgefallen. © Andreas Mayr

Nach der Niederlage gegen Riessersee wird es für den EC Peiting im Kampf um Platz sechs immer enger. Dem Heimspiel gegen die Werdenfelser diesen Freitag verleiht Trainer Anton Saal entscheidende Bedeutung.

Peiting – Wäre die Hauptrunde in der Oberliga Süd jetzt zu Ende, hätte der EC Peiting die direkte Qualifikation für die Play-offs verpasst. Nach der 0:3-Niederlage beim SC Riessersee am vergangenen Dienstag mussten die Peitinger den Höchstadter EC, der tags darauf in Landsberg mit 6:3 gewann, in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Das Team von Trainer Anton Saal ist jetzt auf Rang sieben.

Darauf kann ich gern verzichten.

Das würde bedeuten: Pre-Play-offs. Saal glaubt, dass nicht jeder im Verein dagegen etwas einzuwenden hätte – der Schatzmeister etwa. In einer Saison, in der die Peitinger wegen Corona oftmals vor spärlicher Kulisse oder in einem leeren Stadion spielen mussten, würden die Pre-Play-offs, die im Modus „best of three“ ausgetragen werden, zusätzliche Einnahmen bedeuten. Nach derzeitigem Stand wäre der EV Füssen der Gegner. Das könnte im besten Fall zwei Heimspiele vor ansehnlicher Kulisse bedeuten. Auch wenn das verlockende Aussichten sind, „darauf kann ich gern verzichten“, wie Saal versichert.

In den verbleibenden drei Partien muss der EC Peiting noch Punkte holen

Noch hat seine Mannschaft ihr Schicksal in den eigenen Händen. Doch will sie Platz sechs und die damit verbundene Direkt-Teilnahme an den Play-offs zurückerobern, muss sie in den verbleibenden drei Partien der Hauptrunde liefern. Entscheidende Bedeutung kommt dabei dem Heimspiel am heutigen Freitag gegen den SC Riessersee (19.30 Uhr) zu. Der Kontrahent aus dem Werdenfelser Land war bis vor wenigen Wochen kein ernsthafter Kandidat für Rang sechs, zu groß schien der Rückstand zu sein. Dann aber legte das Team um Promi-Trainer Pat Cortina richtig los. Das 3:0 am vergangenen Dienstag gegen die Peitinger war der vierte Sieg in Folge für den SCR.

„Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel, auch wenn es nur drei Punkte zu gewinnen gibt.

Nach Punkten haben die Garmisch-Partenkirchener mit dem ECP gleichgezogen (beide 49). Da die Peitinger jedoch eine Partie weniger ausgetragen haben, haben sie einen geringfügig besseren Punktequotienten. Der könnte aber auch bald hinfällig sein, sollte auch das heutige Heimspiel gegen Riessersee verloren gehen. Dessen ist sich Peitings Coach vollauf bewusst: „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel, auch wenn es nur drei Punkte zu gewinnen gibt“, so Saal.

Peitings Trainer fordert von seinem Team mehr Konsequenz in der neutralen Zone

Auch wenn sich sein Team gegen die Werdenfelser erstmals geschlagen geben musste, verteilt Saal ein Lob an seine Schützlinge: „Über das ganze Spiel betrachtet, haben wir das relativ gut gemacht.“ Auch wenn seiner Mannschaft – übrigens zum ersten Mal in dieser Saison – kein Treffer gelang, „die Chancen waren da“, so Saal. Auch die Abwehr habe anständige Arbeit verrichtet. Allerdings musste er auch zugeben, dass „Garmisch den Sieg mehr gewollt hat als wir“. Soll heute Abend nicht eine weitere Niederlage gegen die Werdenfelser folgen, „müssen wir in der neutralen Zone ein bisserl konsequenter werden“, so der ECP-Trainer.

Anton Saal wagt eine Prognose

Dieser gibt sich, was Prognosen betrifft, in der Regel sehr zurückhaltend. Diesmal lehnt er sich vergleichsweise weit aus dem Fenster: „Wenn wir gegen Riessersee gewinnen, bin ich mir zu 99 Prozent sicher, dass wir es schaffen.“ Gleich zu 100 Prozent ist er davon überzeugt, dass sich seine Mannen in den verbleibenden beiden Auswärtspartien am Sonntag gegen den HC Landsberg (18 Uhr) und am Dienstag gegen den EHF Passau (20 Uhr) keine Blöße geben werden.

Peitings Kapitän Andreas Feuerecker ist wieder an Bord

Zunächst aber gilt alle Konzentration der letzten Hauptrunden-Heimpartie heute Abend gegen Riessersee. Gegenüber der Partie am Dienstag kann Saal wieder auf seinen Kapitän Andreas Feuerecker zurückgreifen. „Das gibt uns einen Schub“, ist Saal überzeugt. Möglicherweise kehrt auch Thomas Heger nach überstandener Corona-Infektion zurück.

Einbürgerung von Nardo Nagtzaam verzögert sich

Weiter in die Länge zieht sich dagegen das Einbürgerungsverfahren von Nardo Nagtzaam. „Da haben uns die deutschen Behörden einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Saal. Der Niederländer besetzt damit weiter eine Ausländerstelle. Das bedeutet: Heute abend wird entweder der tschechische Verteidiger Lukas Motloch oder der kanadische Angreifer Shane Heffernan auf der Tribüne Patz nehmen müssen. Coach Saal hat seine Entscheidung bereits getroffen, möchte diese aber noch nicht verraten. Egal, wer schlussendlich aufläuft: Angst vor dem SC Riessersee hat der Peitinger Coach trotz der Siegesserie der Werdenfelser nicht. „Die Garmischer werden mit Sicherheit nicht mit schlotternden Knien zu uns fahren. Doch uns schlottern die Knie auch nicht.“

Info

Der EC Peiting gewährt allen Schülern unter 18 Jahren (gegen Vorlage des Schülerausweises) für das Heimspiel gegen den SC Riessersee freien Eintritt.