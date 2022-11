EC Peiting: Kräfte sparen nicht nötig

Von: Roland Halmel

Solche Szenen gab’s zuletzt vermehrt: Die Peitinger jubeln über einen Treffer (wie hier im Heimspiel gegen Klostersee). Vier der letzten sechs Partien haben die Schützlinge von Coach Anton Saal gewonnen. Foto: wieland © Holger Wieland

Das kommende Wochenende in der Oberliga ist ein kurzes Vergnügen. Nach dem Gastpiel beim HC Landsberg am Freitag legt die Liga wegen des Deutschland-Cups am Sonntag eine Pause ein.

Peiting – Videoanalyse gehört beim EC Peiting seit geraumer Zeit zur Vor- und Nachbereitung von Oberliga-Spielen dazu. Die Spieler bekommen dabei von Coach Anton Saal ausgewählte Ausschnitte und kurze Szenen präsentiert, um daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Nach dem Gastspiel beim HC Landsberg vor drei Wochen brauchte Saal das Video vom zweiten Drittel nur geringfügig bearbeiten.

Kurzzeitiger Peitinger Blackout im ersten Duell gegen Landsberg

„Die Mannschaft musste die vier Minuten am Stück anschauen“, berichtete Saal. Gemeint war die Phase zwischen der 30. und 34. Minute, in der sein Team völlig von der Rolle war und sich drei Treffer einfing. Davor und danach lief es allerdings besser, sodass unterm Strich ein 7:4-Erfolg beim Nachbarn herauskam.

Erfreuliche Ausbeute für Peiting in den vergangenen Spielen

Knapp drei Wochen nach dem ersten Gastspiel am Lech folgt diesen Freitag, 11. November, um 20 Uhr bereits der zweite Auftritt des ECP bei den Landsbergern. Über das schnelle Wiedersehen ist Saal verwundert. „Wer macht so einen Terminplan?“ grummelte der Peitinger Coach. Keinen Grund zur Unzufriedenheit gibt es bei ihm beim Blick auf die Tabelle. Durch die erfreuliche gute Ausbeute der jüngsten Zeit mit drei Siegen in fünf Spielen innerhalb von zehn Tagen, verbesserte sich der ECP auf Platz fünf der Oberliga Süd. „Keine schlechte Zwischenbilanz. Da oben wollen wir uns jetzt auch festbeißen“, so Saal. Peitings Coach hofft, diese Position so lange es geht verteidigen zu können. Mit den starken Teams aus Bad Tölz, Deggendorf und Memmingen im Nacken „wird das aber eine Herausforderung“, gesteht Saal.

Peitings Coach Saal sieht Landsberg im Aufwind

Umso wichtiger ist es deshalb für die Peitinger gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller zu punkten. Dazu gehört auch der HCL als Elfter. „Wir werden die Landsberger deshalb aber nicht unterschätzen“, sagt Saal und betont, die entsprechenden Lehren aus dem ersten Vergleich gezogen zu haben. Auch die zuletzt ansteigende Formkurve bei den Landsbergern mit Siegen gegen Lindau und Füssen und einer nur knappen Niederlage gegen Rosenheim mahnt den Peitinger Coach zur Vorsicht. „Bei Landsberg sind ein paar kranke, verletzte und gesperrte Spieler zurück. Und ihr US-Neuzugang Walker Sommer scheint auch nicht schlecht zu sein“, nennt Saal die Gründe für den Aufwärtstrend beim HCL, bei dem es erneut ein Wiedersehen mit den Ex-Peitingern Florian Stauder, Andreas Magg und Dennis Neal geben wird.

In Landsberg werden bei Peiting einige Leistungsträger fehlen

In Landsberg kann Saal allerdings nicht in Bestbesetzung antreten. Marco Habermann hat sich eine Innenbandverletzung zugezogen und wird vier bis sechs Wochen pausieren müssen. Verteidiger Tim Rohrbach muss wegen seiner lädierten Hüfte etwa einen Monat aussetzen und Torhüter Florian Hechenrieder fehlt wegen Krankheit. Ihn wird wie schon beim ersten Landsberg-Spiel Konrad Fiedler vertreten. Fraglich ist zudem der Einsatz von David Miller, der sich am vergangenen Wochenende eine leichte Gehirnerschütterung zuzog. „Wir werden deshalb wieder einige junge Spieler bringen, die ihre Sache zuletzt sehr gut gemacht haben“, sagt Saal, der von seinem Team vollen Einsatz erwartet. Schließlich können sie sich dann ausruhen, da die Oberliga am Sonntag wegen des Deutschland-Cups pausiert.