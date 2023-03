In der Kabine verfolgten Peitings Spieler die Partie von Konkurrent Memmingen im Livestream

Von: Stefan Schnürer

Danke und bis in zwei Wochen: Peitings Spieler bei der Ehrenrunde nach dem Heimspiel gegen Landsberg. Nachdem sie die Play-offs direkt erreicht haben, geht’s für sie erst am 17. März mit dem Gastspiel in Tilburg weiter. Am 19. März steigt das erste Heimspiel gegen die Niederländer. © Holger Wieland

Wesentlich spannender als die eigene Partie gegen Landsberg war für die Spieler des EC Peiting, was der punktgleiche Konkurrent Memmingen trieb. In der Kabine verfolgten sie die Schlussphase des ECDC-Spiels gegen Deggendorf.

Peiting – Der härteste Teil des Abends stand Peitings Spielern und seinem Trainer Anton Saal bevor, als sie ihr Heimspiel gegen Landsberg bereits beendet hatten. Unterm Strich hatten die Peitinger souverän, aber glanzlos mit 6:1 gegen einen von Verletzungen gebeutelten HC Landsberg gewonnen, der mit den Gedanken vermutlich schon in den anstehenden Play-down-Partien gegen Klostersee war.

Bei einem Memminger Sieg in regulärer Zeit hätte Peiting das Nachsehen gehabt

Mit diesem Heimsieg hatte der ECP seine Chance auf den sechsten Platz in der Abschlusstabelle der Oberliga Süd gewahrt. Klar war aber auch, dass er dieses Ziel nicht mehr aus eigener Kraft schaffen konnte. Hätte auch der zeitgleich spielende und punktgleiche Kontrahent aus Memmingen seinen Heimauftritt gegen Deggendorf in regulärer Spielzeit gewonnen, hätten die Peitinger aufgrund der schlechteren Tordifferenz das Nachsehen gehabt.

In der Kabine verfolgten die Peitinger die letzten Minuten des Memmingen-Spiels im Livestream

Als sich die ECP-Spieler bereits von ihrem Anhang verabschiedeten, wurde in Memmingen noch immer gespielt. In der Kabine verfolgten Coach Saal und seine Mannen im Livestream von „SpradeTV“ die letzten drei Minuten der Partie in Memmingen. Es stand 3:3 – dieses Ergebnis hätte Peiting für Rang sechs und den damit verbundenen direkten Einzug in die Play-off-Runde gereicht. In der vorletzten Minute der regulären Zeit bekamen die „Indians“ einen Penalty zugesprochen, den Linus Svedlund jedoch vergab. Somit ging’s in die Verlängerung. was bedeutete: Memmingen konnte Peiting in der Tabelle nicht mehr überholen.

Trainer Saal war an Zwischenständen im Memmingen-Spiel nicht interessiert

So richtig mitfiebern aber wollte Anton Saal bei diesem Duell des Konkurrenten aber nicht. „Das Spiel war mir wurscht.“ Er habe sich kein einziges Mal nach dem Zwischenstand in Memmingen informiert. „Zehn Minuten vor Schluss unseres Spiels habe ich mitbekommen, wie es dort steht, und auch das nur zufällig“, berichtete Saal. So habe er sich auch darüber geärgert, dass sich seine Schützlinge in den Drittelpausen per Handy über das Treiben der „Indians“ informiert hätten.

Peitings Trainer hatte mit einem Start seines Teams im Pre-Play-off spekuliert

Beim Blick auf den Spielberichtsbogen zeigte sich, dass Peitings Trainer durchaus damit kalkulierte, dass sein Team in den am heutigen Dienstag beginnenden Pre-Play-offs ran muss. Er hatte vier komplette Reihen aufgeboten, um Kräfte bei seinen Spielern zu schonen. Mit der Leistung seines Teams gegen den Nachbarn aus Landsberg war er zufrieden. Mehr ärgerte ihn die 1:4-Niederlage zwei Tage zuvor in Rosenheim, wodurch seine Mannschaft ihr Schicksal aus den eigenen Händen gegeben hatte. Aber ist ja alles noch einmal gut gegangen. Über die ganze Saison gesehen ist er jedoch stolz auf das, was sein junges Team geschafft hat. „Gratulation an die Jungs, wie sie mitgezogen haben.“

Zwei Tage frei für Peitings Spieler, dann folgen „eher harte Einheiten“

Nach diesem nervenaufreibenden Hauptrundenfinale mit glücklichem Ausgang hat Coach Saal seinen Spielern erst einmal zwei Tage frei gegeben. Am Mittwoch bittet er dann wieder zum Training. „Das werden eher harte Einheiten“, kündigt er an, „damit wir im Rhythmus bleiben“. Übers Wochenende dürfen seine Mannen dann noch mal entspannen, ehe ab kommenden Montag die komplette Vorbereitung, dazu gehört auch die Videoanalyse, startet.

Im Achtelfinale geht‘s für Peiting gegen die Tilburg Trappers

Im Achtelfinale, das im Modus „Best of five“ (drei Siege sind zum Weiterkommen nötig) ausgetragen wird, treffen die Peitinger auf die Tilburg Trappers. Die erste Partie steigt am Freitag, 17. März, in Tilburg. Einige Spieler werden dorthin mit dem Flugzeug kommen, da sie von ihrem Arbeitgeber nicht frei bekommen haben. Am Sonntag, 19. März, treffen sich beide Kontrahenten in Peiting wieder. Weitere Termine in dieser Runde sind 21., 24. und 26. März. Das Team aus den Niederlanden hat die Hauptrunde in der Oberliga Nord hinter den Hannover Scorpions und den Saale Bulls Halle auf Rang drei abgeschlossen.

In der Saison 2015/16 gab‘s dramatisches Halbfinale zwischen Peiting und Tilburg

In der Saison 2015/16 standen sich die beiden Kontrahenten schon einmal gegenüber. In einer dramatischen Halbfinalserie setzten sich die Tilburger im entscheidenden fünften Spiel denkbar knapp mit 2:1 nach Verlängerung durch. Saal sieht sein Team in diesem Duell zwar als krasser Außenseiter, der Ehrgeiz seiner Mannschaft ist jedoch immens: „Wir wollen jetzt den maximalen sportlichen Erfolg.“ Einige seiner Spieler haben noch nie ein Play-off bestritten: „Die sind jetzt richtig heiß“, hat der Coach beobachtet.