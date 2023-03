Der nächste Schritt von Markus Gleich auf der Karriereleiter

Von: Andreas Mayr

Er hat die Nachwuchsarbeit in Peiting auf ein neues Niveau gebracht: Markus Gleich, Nachwuchskoordinator und hauptamtlicher Nachwuchstrainer, hört beim ECP auf und beginnt seine Tätigkeit beim DEB. © Andreas Mayr

Vier Jahre war Markus Gleich hauptamtlich für den Nachwuchs des EC Peiting tätig. Seine erfolgreiche Arbeit blieb nicht unbeachtet, künftig ist er bei seiner Arbeit bundesweit tätig.

Peiting – Das Vermächtnis des Markus Gleich in Peiting füllt 60 Seiten. Darin steht, kleinteilig und detailliert ausformuliert, wie der Nachwuchs beim ECP ausgebildet wird, von den Kleinsten bis zu den Größten. „Ich weiß nicht, wie viele Monate wir daran gesessen sind“, sagt Markus Gleich. Mit diesem Ausbildungskonzept hat Peiting vor vier Jahren seine Strukturen mit einer Wucht verändert, wie das nur selten vorkommt. Seitdem richtet sich alles nach diesem Papier. Die Trainer, ihr Training, die Spieler. „Jeder Verein, der was auf seinen Nachwuchs hält, hat das“, sagt Gleich, der am Karsamstag, 8. April, seinen 36. Geburtstag feiert. Diese Maßstäbe, die zum großen Teil er etabliert hat, werden ihn überdauern. Und genau das freut ihn so sehr.

Am 30. April endet für Markus Gleich sein Vertrag in Peiting

Gerade laufen die letzten Tage seines Vertrages beim ECP. Am 30. April – einem Sonntag – enden vier Jahre in Peiting, bei seinem Heimatklub. Er wird danach nicht verschwinden. Das geht ja allein aus familiären wie geografischen Gegebenheiten gar nicht. Geschätzte 50 Meter Luftlinie vom Eisstadion entfernt wohnt der frühere Profi-Verteidiger. Seine drei Kinder, zwei Töchter und ein Sohn,- spielen beim ECP. Daher habe er schon ein persönliches Interesse, die Strukturen zu erhalten und noch weiter zu entwickeln. „Das Schlimmste wäre, wenn ein paar Monate später alles so wäre wie vor vier Jahren“, sagt Gleich. Den Peitingern wird er als Berater erhalten bleiben – und natürlich als Papa, der bei den Elternabenden im VIP-Raum nicht mehr vorne steht. Nein, er wird dann beobachten, wie die Trainer auftreten, die er geschult hat. In Rhetorik, in Körpersprache, im Umgang mit den Eltern. Markus Gleich war beim ECP niemals nur U20-Coach. Er hat den ganzen Verein weiterentwickelt. Auch wenn das großspurig klingt, es dürfte nicht übertrieben sein.

Künftig soll Gleich für die Klubs der DEL2 Talente und Standorte weiterentwickeln

Am 1. Mai – einem Montag, wie passend – fängt er seinen neuen Job an. Die Zweite Liga, bekannt unter dem Label DEL2, hat ihn als Talent- und Standortentwickler verpflichtet. Vereinfacht gesagt, soll Markus Gleich das, was er in Peiting vollbracht hat, an allen 15 Zweitliga-Standorten anstoßen, begleiten, kontrollieren. Es geht hier um nicht weniger als die Zukunft des deutschen Eishockeys. Denn Nachwuchsarbeit genießt innerhalb der Profiklubs höchst unterschiedliche Prioritäten. Markus Gleich ist wie gemacht für den Posten. Er kommt aus der Praxis, war selbst Spitzenspieler der Zweiten Liga, er beschäftigt sich intensiv mit moderner Ausbildung, ist bestens vernetzt in der Branche, hat selbst Jugendteams trainiert, ein Nachwuchskonzept entwickelt.

Bei der ersten Anfrage des DEB sagte Gleich noch ab

Trotzdem sagte er bei der ersten Anfrage im vergangenen November ab. „Zwei Wochen später haben sie wieder angerufen“, scherzt der noch 35-Jährige. Einen Monat grübelte er mit der Familie und entschied sich, am Ende der Saison für einen Wechsel. Er hätte auch noch im Dezember kündigen können. Aber: „Das widerstrebt mir. Ich bin einer, der sich an Verträge hält. Du hast eine Verantwortung den Jungs und dem Klub gegenüber“, betont er. Niemals hätte er quasi über Nacht die Bindung gekappt.

Markus Gleich kontrolliert für den DEB die Nachwuchsabteilungen bei den DEL2-Klubs

In Peiting gelang auf diese Weise ein sanfter Übergang. Gleich hatte ja ohnehin viel Zeit in die Trainer-Schulung gesteckt, erzählt er. Das Konstrukt wird nicht zusammenbrechen, nur weil er seinen neuen Job antritt. Ihn reizt das Komplettpaket der nächsten Herausforderung. Einerseits kontrolliert er im Auftrag des DEB die Nachwuchsabteilungen, zertifiziert sie im Rahmen des Sterne-Programms. Wer in Liga zwei antritt, braucht mindestens vier von fünf Sternen für seine Jugendarbeit. Ansonsten fallen Geldstrafen an. Die Sterne werden anhand eine Kriterienkatalogs vergeben, der öffentlich einsehbar ist.

Gleich wird Ideengeber und Helfer ebenso wie knallharter Kontrolleur

Andererseits setzt ihn die Liga als Förderer und Mentor ein. Zusammen mit den Vereinen soll er die Ausbildung voranbringen. Ein so vielfältiges Profil wie dieses dürfte es im ganzen Profi-Eishockey nicht geben: Verhandlungsrunden mit Kommunen, Gespräche mit Geschäftsführern, Trainingsbesuche bei Coaches, Kontakt zu den Top-Talenten. „Es ist komplett weit gefächert“, sagt Markus Gleich, der sich gleichermaßen als „Ideengeber und Helfer wie als knallharter Kontrolleur“ sieht.

Wenn du einfach so in der Türe stehst, siehst du die Realität, die ungeschminkte Wahrheit.

Sechs Mal pro Jahr besucht er jeden Nachwuchsapparat, mal angekündigt, mal unangekündigt. „Wenn du einfach so in der Türe stehst, siehst du die Realität, die ungeschminkte Wahrheit.“ Er hat schon gehört, dass bei vereinbarten Inspektionen Bedingungen wie im Schlaraffenland herrschen, plötzlich vier Trainer auf dem Eis stehen und die Kabinen voller Obstkörbe sind. Am Ende gehe es darum, jeden Klub gleichzubehandeln und vor allem jeden Standort nach vorn zu bringen. Egal, mit welchen Voraussetzungen er startet.

Wie lange Markus Gleich sein neues Amt ausübt, steht nicht fest

Gleich sieht es als Vorteil, von einem kleinen Klub zu kommen. Er kennt den Alltag aus Peiting. Wie lange er als Entwickler für die Zweite Liga arbeiten will, hat er nicht entschieden. Markus Gleich ist nicht der Typ, der seine Zukunft plant. Das hat er noch nie getan. „Wenn ich was mache, mache ich das, weil es zu hundert Prozent die richtige Aufgabe ist.“ Einen Monat ist er noch Trainer der Peitinger U20. Mit dem Eismeister hat er schon verhandelt, dass seine Burschen bis zum Ende aufs Eis und trainieren können. Trotz Saisonaus im Halbfinale der DNL III gegen den späteren Meister Nürnberg sollen sie Spaß haben und sich entwickeln. Markus Gleich sagt: „Lieber dreimal die Woche auf dem Eis als vor dem Fernseher.“