„In den Play-offs in Topform gezeigt“: Peiting freut sich über Verbleib von „Mister 100 Prozent“

Von: Roland Halmel

Überzeugende Premierensaison: Marc Besl sammelte vergangene Saison 38 Scorerpunkte für Peiting. © Roland Halmel

Er kam vergangene Saison vom EV Füssen und spielte in Peiting eine überzeugende Saison. Kein Wunder, dass der ECP die Zusammenarbeit mit Marc Besl fortsetzt.

Peiting – Einen neuen Trainer und damit den Nachfolger für Anton Saal hat der EC Peiting bislang noch nicht gefunden. Dafür vermeldete der Oberligist aber zumindest Zuwachs für die Offensivabteilung. Marc Besl, der vor der vergangenen Saison vom Ligakonkurrenten EV Füssen zum ECP gekommen war, verlängerte seinen Vertrag. „Marc hatte einen schwierigen Start bei uns, aber in den Play-offs hat er sich in Top-Form gezeigt“, so ECP-Teammanager Ty Morris.

38 Scorerpunkte für Besl in 43 Partien

Der 25-jährige Stürmer stand bei den Peitingern in der abgelaufenen Saison in 43 Partien auf dem Eis. Dabei gelangen dem technisch versierten Angreifer 13 Tore, zudem leistete er 25 Vorlagen. „Marc hat immer hundert Prozent Einsatz gezeigt, deshalb war es eine einfache Entscheidung für uns, seinen Vertrag zu verlängern und weiter mit ihm zusammenzuarbeiten“, zeigte sich Morris nach der Zusage von Besl sehr zufrieden und glücklich. „Wir hoffen jetzt, dass er in der neuen Saison gleich an seine Form aus den Play-offs anknüpfen kann“, blickte Morris auch gleich noch voraus. Damit wird Besl auch weiter zusammen mit Samuel Payeur spielen. Auch der Kanadier, der vergangene Saison ebenfalls aus Füssen gekommen war, hat in Peiting verlängert.

Vorläufiger Kader ECP

Torhüter: Konrad Fiedler

Verteidigung: Daniel Holzmann

Sturm: Felix Brassard, Thomas Heger, Samuel Payeur, David Diebolder, Lukas Gohlke, Marc Besl