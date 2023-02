Das neue Eishockey-Leben des Ty Morris

Von: Andreas Mayr

Teilen

Ty Morris und seine neue berufliche Umgebung: Der 39-Jährige hat seine aktive Karriere beendet und arbeitet für den EC Peiting jetzt abseits der Eisfläche als Sportlicher Leiter und Co-Trainer von Toni Saal. Zudem ist er als Vermarkter für den Eishockey-Ausrüster „Warrior“ tätig. © Andreas Mayr

Auf dem Eis war Ty Morris über Jahre beim EC Peiting Leistungsträger und Publikumsliebling zugleich. Nun ist er beim Oberligisten erneut in Doppelfunktion tätig.

Peiting – Man muss schon sehr, sehr weit zurückreisen im Lebenslauf von James Morris, um auf die Zeit vor dem Eishockey zu stoßen. Mit Vier sei das gewesen, verrät Ty Morris, so nennt ihn jeder. Umgerechnet macht das 35 Jahre hintereinander als Eishockeyspieler zwischen Kanada und Peiting.

Doch dieser zeitlich dominante Abschnitt seines Lebens ist vorüber. Im vergangenen Sommer hat Ty Morris beschlossen, nicht länger Eishockey-Profi zu sein. Er hätte natürlich weitermachen können. Mit 39 Jahren ist er für diesen Sport und die Dritte Liga noch nicht zu alt. Da gibt es andere Beispiele, die mit Anfang 40 noch ordentliche Leistungen bringen. Der seit knapp einer Woche 39-Jährige sagt auch: „Das Feuer brennt immer noch.“ Direkt ergänzt er: „Aber jetzt anders.“

Ty Morris hat sich nicht vom Eishockey abgewandt oder losgesagt. Das geht ja gar nicht mit dieser Vita. Stattdessen fand Morris eine Gelegenheit, in der Branche zu bleiben: Mit dem Eishockey-Triptychon aus Co-Trainer, Sportlicher Leiter und Ausrüstungs-Vermarkter bastelte sich die ECP-Legende seine Zukunft einfach selbst zusammen. Die Jobs, sagt er, sind schwer zu trennen. Ein Beispiel: Wenn er wie kürzlich in Berlin mit einem Klubvertreter über Schläger von „Warrior“ verhandelt, muss er „Peiting für ein paar Stunden ausschalten“.

Ty Morris: Seit 35 Jahren dem Eishockey verbunden

Hinterher kann er mit demselben Mann in privater Runde aber sehr wohl über Spieler, Systeme, neue Trends beim Überzahlspiel und dergleichen philosophieren. „Die Jobs arbeiten super Hand in Hand“, sagt der Vater von vier Töchtern. Für Ausstatter „Warrior“ beackert er mit seinen zwei Kollegen praktisch den gesamten Weltmarkt außerhalb von Nordamerika. In Deutschland etwa liefern sie Material an München, Berlin, Iserlohn, Nürnberg oder Kaufbeuren. „Das hat viele Vorteile. Du bist immer in Kontakt mit Leuten aus dem Business.“

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Deshalb fiel Morris der Übergang vom Eis ins Büro auch nicht schwer. Über die Jahre baute er sich als „Warrior“-Vertreter bereits ein Netzwerk auf, das andere Neulinge mit mühsamer Kaltakquise erst schaffen müssen. Will Morris einen Spieler verpflichten, holt er sich erst Videos, um zu prüfen, ob die Grundlagen passen. Gefällt ihm, was er sieht, sucht er im Lebenslauf nach Querverbindungen. Im Fall von Felix Brassard etwa kam der entscheidende Tipp von einem Mitarbeiter, der ebenfalls an der Norwich-University Hockey spielte und gleich den Kontakt zum Coach organisierte. „Dass der dann so gut ist, ist eine andere Geschichte. In seinem Fall war das ein Homerun.“

Das Feuer brennt immer noch - aber jetzt anders.

Für sein Zeitmanagement kommt ihm zudem die Saisonalität entgegen. Das Gros der Verhandlungen läuft im Frühjahr und Sommer ab. Im Winter sei er weniger Sportdirektor und mehr Co-Trainer, sagt Ty Morris. Das neue Konzept in Peiting passe voll zu ihm. Auch zur aktiven Zeit agierte Morris als Mentor auf dem Eis. Daran hat sich wenig geändert – außer, dass er kein Trikot mehr trägt. Seine Meinung hat nicht an Gewicht verloren. Ganz im Gegenteil. Bei Ligapartien übernimmt der frühere Stürmer das Coaching der Verteidiger.

Auch das ist interessant: Mehrere Landkreis-Athleten zeigten beim Munich Indoor starke Leistungen. Viel los war beim Auftakt zum Ski-Kreiscup, der in Ehrwald abgehalten wurde. Die Rhönradturnerinnen des TSV Weilheim überzeugten beim internationalen Wettkampf in Salzburg.

Wie das zusammenpasst? Ein weiterer Exkurs in seine Vergangenheit verrät, dass Ty Morris bis zum 18. Lebensjahr verteidigt hat. Er legte diese Rolle zwar stets sehr offensiv aus, aber dennoch: Die basalen Dinge gingen in Fleisch und Blut über. „Für mich geht’s zurück zu den Wurzeln“, sagt er. Wobei sich die Trennlinie nicht genau ziehen lässt. Fällt ihm was bei den jungen Stürmern auf, gibt er genauso seine Tipps. Im Endeffekt gehe es darum, Trainer Anton Saal den Rücken freizuhalten, damit der sich voll auf den Gegner und seine Taktik konzentrieren könne. „Damit wir eine Chance haben“, so Ty Morris.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

In den Zeiten als Spieler war wenigstens der Sommer zum Erholen da. Dieser Quell der Erholung ist nun versiegt. Das ganze Pensum bei vier Kindern geht nur mit einer „starken Frau, die das alles schafft“, schwärmt Morris. „Sie hilft mir durch die Höhen und Tiefen. Eine bessere Frau hätte ich nicht finden können.“ Wie lange er das in diesem Ausmaß durchzieht, kann Morris selbst nicht sagen. Beim EC Peiting wird er zumindest bleiben, so lange Anton Saal coacht. Erst danach möchte er sich die nächsten Schritte überlegen. Wenn er eines in über drei Jahrzehnten in diesem Geschäft gelernt hat, dann: „In einem Jahr kann so viel passieren.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.