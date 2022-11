Nach irrem Duell: Ex-Peitinger Arkiomaa besiegelt Niederlage des ECP gegen Höchstadt

Von: Katrin Kleinschmidt

Torschützen unter sich: Tobias Beck (l.) und Felix Brassard brachten Peiting mit ihren Treffern zurück ins Spiel. F.: Wieland © www.holger-wieland.de

Der EC Peiting lag gegen Höchstadt nach dem ersten Drittel 0:3 hinten - und kämpfte sich zurück ins Spiel. Kurz vor Schluss folgte auf Jubel bittere Enttäuschung.

Peiting – Was war das für ein bitterer Moment für die Peitinger. Gerade noch waren ihre Fäuste in die Höhe geschnellt. Hatten Jubelschreie die Eishalle gefüllt. War zum zweiten Mal ein Rückstand wettgemacht worden. Und dann zieht er ab, dieser Eetu-Ville Arkiomaa, der vor wenigen Monaten noch das Trikot des EC Peiting getragen hatte. Doch am Mittwoch war er der Siegtorschütze des Höchstadter EC. Da besiegelte der Finne 27 Sekunden vor Schluss die 4:5-Pleite der Peitinger. Es war der Schlusspunkt einer ziemlich verrückten Partie in der Eishockey-Oberliga.

Und die hatten die Peitinger letztlich schon im ersten Drittel verloren. Das ging, vorsichtig ausgedrückt, ziemlich in die Hose. „Wir waren nicht bereit, das war zu wenig“, kritisierte ECP-Trainer Anton Saal später. „Und die Zweikämpfe: eine Katastrophe.“ Oft kam es zu diesen gar nicht, denn die Peitinger ließen ihren Gästen zu viel Raum und den eigenen Goalie Konrad Fiedler im Stich. Höchstadt nutzte gleich seine erste Chance, um in Führung zu gehen. Torschütze Anton Seewald legte genau elf Minuten später auch noch das 2:0 nach, ehe Dominik Zbaranski auf 3:0 erhöhte.

Peiting nach erster Pause aufgewacht

Nach der ersten Pause kam der ECP schon ganz anders aufs Eis, schnürte die Höchstadter vor deren Tor fest, machte Druck. „Da sind wir aufgewacht“, sagte Saal. Einige Chancen verpufften, dann gelang es Felix Brassard, die Scheibe im Höchstadter Kasten unterzubringen. Knapp eine Minute später startete Tobias Beck zu seinem ersten Treffer für Peiting durch – schon stand es 2:3.

Dass kurz darauf eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Behinderung gegen Louis Postel ausgesprochen wurde, sorgte auf Peitinger Seite für Kopfschütteln. Zuvor hatten die Gastgeber schon mehrfach ihren Unmut über die Schiedsrichterleistung kundgetan. Die Proteste änderten freilich nichts. Nach knapp einer halben Stunde war Höchstadt noch ohne Strafzeit, Peiting hatte zu diesem Zeitpunkt sechs Minuten in Unterzahl hinter sich – jede davon blieb folgenlos.

Zwei Mal schafft Peiting den Ausgleich

Die erste Strafe für den HEC setzte es zum Ende des zweiten Drittels. Somit startete Peiting in den letzten Spielabschnitt in Überzahl. Das Powerplay konnte der ECP noch nicht für den Ausgleich nutzen. Doch die Gastgeber waren nun bissig. Und der Kampf wurde belohnt. David Diebolder setzte nach einem abgewehrten Schuss nach, schoss aus spitzem Winkel einen Höchstadter an, von dem der Puck ins Tor fiel. Zack, da war er, der ersehnte Ausgleich. Eine Viertelstunde vor Schluss war die Partie plötzlich wieder offen.

Nachdem Martin Vojcak nach einem Bandencheck gegen Sam Payeur für zwei Minuten vom Eis gestellt worden war, war der ECP erneut in Überzahl. Doch das Team stellte sich ungeschickt an, leistete sich mehrere Fehler und ermöglichte Höchstadt sogar eine Chance. Die Gäste aber trafen erst, als sie wieder komplett waren. Jacob Fardoe zielte gut und zirkelte den Puck zum 4:3 in Peitings Maschen. Saals Team steckte auch diesen Rückschlag weg. 94 Sekunden vor Schluss tippte Thomas Heger den fliegenden Puck ins Tor – 4:4. Die Peitinger streckten ihre Fäuste in die Luft, jubelten. Die Freude währte kurz. Denn dann zog Arkiomaa ab. KATRIN KLEINSCHMIDT

Statistik

EC Peiting 4

Höchstadter EC 5

(0:3, 2:0, 2:2)

1. Drittel: 0:1 (2:26) Seewald (Litesov/Fardoe), 0:2 (13:26) Seewald (Planics/Litesov), 0:3 (13:55) Zbaranski (Guft-Sokolov/Zimmermann). 2. Drittel: 1:3 (26:24) Brassard (Beck/Bartsch), 2:3 (27:30) Beck (Besl). 3. Drittel: 3:3 (45:17) Diebolder (Mühlegger/Heger), 3:4 (51:26) Fardoe (Zimmermann/Stobbe), 4:4 (58:26) Heger (Feuerecker/Weyrich), 4:5 (59:32) Arkiomaa (Neugebauer/Seidl). Strafminuten: Peiting 6, Höchstadt 6. Schiedsrichter: Flad, Haas; Wagner, Bauer. Zuschauer: 458.