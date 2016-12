Nächste Derby-Chance für Peiting

Hitzig dürfte es im Derby zwischen dem EC Peiting und den Tölzer Löwen zugehen. Die Peitinger wollen sich für die Niederlage vor zwei Tagen revanchieren. In dieser Szene aus dem Hinspiel prügeln sich Peitings Fabian Weyrich (unten) und der Tölzer Jordan Baker.

Klappt‘s diesmal

Peiting - Zum zweiten Mal binnen drei Tagen kommt es heute Abend zum Derby zwischen dem EC Peiting und den Tölzer Löwen. Im Heimspiel wollen die Peitinger dabei ihren ersten Saison-Sieg gegen den Dauer-Rivalen holen.

Ein klares Nein gab es von Sebastian Buchwieser nach der Niederlage am Montag in Bad Tölz auf die provokante Frage , ob der neuerliche Vergleich der beiden Dauerkontrahenten zwei Tage später schon ein Schicksalsspiel wäre. „Wir haben erst den 26. Dezember und noch nicht März“, konterte der ECP-Coach, den beim vierten Derby gegen die Kurstädter in dieser Saison heute Abend (19.30 Uhr) vor heimischer Kulisse weiterhin Personalsorgen plagen.

Neben den Langzeitverletzten droht Brad Miller wegen einer Unterkörperverletzung erneut auszufallen. „Das tut uns schon weh“, meint Buchwieser, nachdem Miller in Bad Tölz vor allem in Unter- und Überzahl schmerzlich vermisst wurde. Weil mit Tim Rohrbach auch noch ein weiterer Verteidiger fehlen wird, heißt es für die verbliebenen fünf Abwehrspieler, Schwerstarbeit zu leisten.

Andreas Feuerecker kam dadurch am Montagabend bei den Löwen auf gefühlte 50 Minuten auf dem Eis. „Das ist aber kein Problem, Andreas ist ein Konditionswunder“, sieht Buchwieser keine Gefahr, dass seinem 24-jährigen Verteidiger die Kraft ausgehen könnte.

In der Offensive gibt es bei den Peitingern dagegen weniger Baustellen. Rund läuft es vor allem in der zweiten Reihe mit Martin Andrä, Florian Stauder und Neuzugang Milan Kostourek, die zuletzt regelmäßig traf. In Bad Tölz erzielten sie beide Peitinger Treffer, und auch beim Heimerfolg zuvor gegen Sonthofen war sie zweimal erfolgreich.

Das 2:0 gegen die Allgäuer im Mittelabschnitt durch Martin Andrä hätte dabei eigentlich gar nicht fallen dürfen, wenn es nach dem 25-jährigen Stürmer gegangen wäre. „Martin sagte mir vor dem Spiel, dass er nur das erste Drittel spielen kann, weil er in die Arbeit muss“, berichtete Buchwieser. In der familieneigenen Bäckerei gab es vor Heiligabend Personalnot und jede Menge zu tun, was Andrä zum frühzeitigen Abschied zwang. „Ich habe ihn dann aber überredet, wenigstens noch das zweite Drittel zu spielen, und das hat sich dann ja auch ausgezahlt“, freute sich Buchwieser, dass sich seine Überredungskünste auch auf das Torekonto auswirkten.

Für das vierte Duell gegen Bad Tölz muss der ECP-Coach diesbezüglich nicht tätig werden, da der Weihnachtsstress in der Bäckerei vorbei ist. Ungeachtet dessen sind die Peitinger hoch motiviert im vierten Duell gegen die Löwen endlich einen Sieg zu holen – und das auch ganz ohne das Geschwafel von einem Schicksalsspiel.

Roland Halmel