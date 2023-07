EC Peiting vor großen finanziellen Herausforderungen - Doch der neue Vorsitzende verbreitet Zuversicht: „Die werden wir aber meistern“

Viele bekannte und ein neues Gesicht: Fabian Kreitl (4. von links) wurde bei der Hauptversammlung des EC Peiting zum Vorsitzenden gewählt. Dieser Posten war in den vergangenen beiden Jahren vakant. Die meisten Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt-

Fabian Kreitl zum Chef des EC Peiting gewählt

Von Roland Halmel schließen

Die finanzielle Situation beim EC Peiting ist angespannt. Für den neuen Vorsitzenden Fabian Kreitl ist das aber kein Grund, Trübsal zu blasen.

Peiting – Die Besetzung von Führungspositionen in Vereinen wird immer schwerer. Das zeigte sich auch beim EC Peiting, der zwei Jahre vergeblich einen Nachfolger für Thomas Zeck suchte, der sich 2021 nicht mehr zur Wahl als Vorsitzender stellte. Die Vakanz an der Spitze des Eishockey-Oberligisten gehört seit der Hauptversammlung in der vergangenen Woche aber der Vergangenheit an.

Die ECP-Mitglieder unter den 50 Anwesenden in der Stadiongaststätte sprachen Fabian Kreitl einhellig das Vertrauen als neuer Vereinschef aus. Mit Stefan Tschui gibt es sogar noch einen weiteren Stellvertreter, der die Führungsmannschaft, die sonst weitgehend unverändert blieb, zusätzlich verstärkt.

Was das Sportliche betrifft, fällt die Bilanz beim EC Peiting positiv aus

„Wir freuen uns, dass beide sich bereit erklärten, bei uns mitzumachen. Junges Blut schadet nicht“, sagte Gerhard Weyrich, der nach dem Zeck-Rücktritt als Zweiter Vorsitzender den Verein führte. Ehe es zu den Wahlen kam, gab es beim ECP umfangreiche Berichte über die vergangenen beiden Spielzeiten, die Finanzen den Nachwuchs und einen Ausblick. „Der Rückblick auf die Saison 21/22 ist ordentlich, da wurden die Ziele im Nachwuchs und in der Ersten Mannschaft erreicht“, konstatierte Weyrich. „Die letzte Saison war nach dem Umbruch mit Platz sechs überragend“, lobte Weyrich.

Peitings Bürgermeister macht dem ECP Mut: Ausschreibungen für Arbeiten am Hallendach vielleicht schon im Herbst

Die zusätzlichen finanziellen Belastungen, die im Laufe der vergangenen Monate immer deutlicher zu Tage getreten waren, sowie die Absage für eine umfängliche Hallensanierung trübten jedoch die Gesamtbilanz. Auf letzteres Thema ging Bürgermeister Peter Ostenrieder ausführlich in seinem Grußwort ein. „Wir planen jetzt eine kleinere Sanierung in der Größenordnung von drei Millionen Euro“, führte der Rathauschef aus. Gleichzeitig wollte er die Hoffnung auf die bereits zugesicherte Förderung von zwei Millionen Euro für das ursprüngliche Projekt, das bei den Gesamtkosten letztlich aus dem Ruder lief und deshalb gestrichen wurde, nicht komplett begraben. „Wir sind dran, die Förderung vielleicht doch zu bekommen. Das Geld ist ja da“, erklärte Ostenrieder, der betonte, welch hohen Stellenwert der EC Peiting in der Gemeinde habe und dass dies auch vom Gemeinderat und von ihm so gesehen werde. „Wir stellen die Planungen auf Null und bauen sie mit den aktuellen Bedingungen neu auf“, zeigte sich Ostenrieder zuversichtlich, im Herbst mit der Ausschreibung für die notwendigen Dacharbeiten loslegen zu können.

Levente Csata wird beim EC Peiting neuer hauptamtlicher Nachwuchstrainer

Einige Änderungen wird es auch im Nachwuchsbereich geben, wie Weyrich ausführte. Neuer hauptamtlicher Nachwuchstrainer wird Levente Csata, der zuvor im Nachwuchs der Bietigheim Steelers gearbeitet hatte. „Er hat viel Erfahrung und bringt neue Impulse rein“, ist Weyrich überzeugt. „Ansonsten ist das Trainerteam im Großen und Ganzen zusammengeblieben“, ergänzte der Zweite Vorsitzende. Er wurde im Anschluss im ersten Block der Wahlen wie auch Peter Gast (Geschäftsführer), Harald Wörnzhofer (Kassier), Michaela Krabbat (Nachwuchsleiterin) sowie die Beisitzer Rainer Hirschvogel, Thomas Krabbat und Gordon Borberg für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. Im zweiten Block, in dem die Posten mit einer zweijährigen Amtszeit zu besetzen waren, wurden der neue ECP-Chef Kreitl, die beiden Stellvertreter Stefan Tschui und Stefan Stets gewählt. Stets übernimmt zudem auch den Schriftführerposten. Werner Wiedemann-Mozart (Schatzmeister) sowie die Beisitzer Markus Schelle, Andreas Hebelt und Simon Fritzenschaft bekamen ebenfalls für zwei weitere Jahre das Vertrauen ausgesprochen. Die Kasse prüft weiterhin Norbert Hauber.

Wir stehen vor riesigen finanziellen Herausforderungen. Die werden wir aber meistern.

„Es war für mich eine Ehre, dass ich gefragt wurde“, sagte Kreitl, ehemaliger Peitinger Marktbaumeister, nach seiner Wahl. „Ich finde es wichtig, dass junge Leute Verantwortung übernehmen und sich ehrenamtlich engagieren“, so der 29-Jährige, der selbst viele Jahre Eishockey spielte. „Wir stehen vor riesigen finanziellen Herausforderungen. Die werden wir aber meistern“ – der neue ECP-Chef blickt trotz der schwierigen Umstände zuversichtlich nach vorn.