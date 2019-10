Neuzugänge schießen EC Peiting in Rosenheim zum Sieg

Eishockey-Oberliga

Nach einem schwachen Start hat sich der EC Peiting bei den „Starbulls“ Rosenheim deutlich gesteigert und am Ende mit 5:1 gewonnen. Der Torhüter glänzte, die Neuzugänge trafen.

Peiting – Der EC Peiting hat in Rosenheim einen ganz wichtigen Sieg eingefahren und sich damit in der Spitzengruppe der Eishockey-Oberliga-Süd festgesetzt. Gegen die „Starbulls“ zeigten die Peitinger keine berauschende Vorstellung, waren aber zur richtigen Zeit zur Stelle und gewannen mit 5:1. „Jeder hat seinen Job gemacht“, sagte ECP-Coach Sebastian Buchwieser nach der Partie über seine Spieler. „Das war der Schlüssel zum Sieg.“

Die letzten Sonnenstrahlen eines wunderschönen Herbsttages schimmerten noch in die Rosenheimer Eishalle und verbreiteten eine wohlige Wärme. Diese Gemütlichkeit steckte offenbar auch die beiden Mannschaften an. Zu Beginn ließen sie es eher ruhig angehen. Die erste Chance hatten die „Starbulls“ (9.), als Florian Stauder die erste Strafzeit der Partie absaß. ECP-Goalie Florian Hechenrieder war aber zur Stelle. Auch in Gleichzahl blieben die Rosenheimer anschließend am Drücker. Der ECP hatte Glück, als Alexander Höller (13.) aus kurzer Distanz über das Tor schoss. Besser machte es der Rosenheimer Angreifer nur eine Minute später. Er hatte allerdings auch leichtes Spiel. Ein Schuss von Maximilian Vollmayer rutschte Hechenrieder unter dem Arm durch. Der Puck lag frei vor dem Peitinger Tor und Höller musste ihn nur noch über die Linie drücken. Peiting wirkte auch in der Folge seltsam inaktiv, kam kaum einmal gefährlich vor das Tor der Gastgeber. Die beste Peitinger Chance ergab sich dann auch eher zufällig. Ein verdeckter Schuss von Nardo Nagtzaam (20.), den er ansatzlos aus dem Handgelenk feuerte, klatschte an den linken Pfosten.

Im zweiten Drittel nimmt die Partie zwischen Rosenheim und Peiting Schwung auf

Schwung nahm die Partie ab der 27. Spielminute auf. Ein Schuss von Lukas Gohlke ging über das Tor. Rosenheim startete umgehend den Gegenangriff. An der Bande fuhr Martin Mazanec einen harten Check gegen Rosenheims Neuzugang Kevin Slezak. Die Schiedsrichter sahen keinen Grund, eine Strafe auszusprechen. Aber fortan war Feuer in der Partie. Direkt nach Wiederanpfiff musste Mazanec zur Revanche einen Check von Rosenheims Kapitän Michael Baindl einstecken. Eine Überzahlsituation wusste der ECP kurz danach zu nutzen. Auf Vorlage von Nagtzaam setzte ausgerechnet Mazanec (31.) von der blauen Linie einen satten Schuss in die Maschen. Es war sein erster Pflichtspieltreffer für den ECP. Peiting war jetzt besser im Spiel. Mit einer starken Einzelleistung nach einem einfachen Rosenheimer Puckverlust brachte Peitings Topscorer Nagtzaam den ECP in Führung (37.). Der Niederländer marschierte durchs gegnerische Drittel, zog auf die linke Seite, wartete, bis sich Rosenheims Torhüter Luca Endres lang gelegt hatte und traf zum 2:1.

Im letzten Spielabschnitt ging es ordentlich zur Sache. Mehrmals musste das Spiel angehalten werden: Einmal war Blut auf der Eisfläche, einmal lag ein Rosenheimer verletzt auf dem Feld, ein anderes Mal ein Peitinger. Eine Strafzeit folgte der anderen, Fünf-gegen-Fünf wurde kaum noch gespielt.

Drei Tore fallen in den Schlussminuten

Nach einem Schuss von Höller (48.), der völlig frei vor dem Peitinger Tor aufgetaucht war, zeichnete sich Hechenrieder mit einer Glanztat aus. Blitzschnell schnellte sein rechter Arm nach oben und verhinderte den Ausgleichstreffer. Es war einer von insgesamt 43 Schüssen, die der Peitinger gegen Rosenheim abwehrte. In die abschließenden fünf Spielminuten ging es für den ECP in doppelter Überzahl. Erneut war Mazanec zur Stelle. Mit einem platzierten Schuss ins lange Eck stellte er auf 3:1. Rosenheim nahm den Keeper vom Eis. Nachdem der einschussbereite Simon Maier beim Abschluss gefoult worden war, wurde auf technisches Tor entschieden – 4:1. In der Schlussminute erhöhte Stauder nach schönem Zusammenspiel mit Gohlke auf den 5:1-Endstand.

