EC Peiting erhält Verstärkung von einem Ligakonkurrenten, muss sich aber von einem Urgestein verabschieden

Von: Roland Halmel

Wir sind die Neuen: Torhüter Andreas Magg (2. v. li.) kehrt aus Landsberg zurück, Martin Maier (2. v. re.) kommt vom DNL2-Team der Tölzer Löwen. Begrüßt wurden sie von Sportleiter Anton Saal (li.) und Teammanager Gordon Borberg. © EC Peiting

Der eine kommt, der andere geht: In Sachen „Neuzugänge“ wurde der EC Peiting bi einem Ligakonkurrenten fündig. Es gibt aber auch den Abschied eines langjährigen Akteurs zu beklagen.

Peiting – Bei der Hauptversammlung des EC Peiting gab es nicht nur Personalentscheidungen, was den Vorstand betrifft. Der Oberligist gab auch einige Personalien beim Kader der Ersten Mannschaft für die kommende Oberliga-Saison bekannt. Nach Daniel Holzmann vermeldete Teammanager Gordon Borberg mit Verteidiger Alexander Biberger den zweiten Neuzugang der Peitinger.

Alexander Biberger ist Rechtsschütze - für einen Verteidiger ist das außergewöhnlich

„Alex ist Rechtsschütze, das ist für einen Abwehrmann eher selten“, so Borberg über den 22-Jährigen, der in Rosenheim das Eishockeyspielen lernte, und der in der abgelaufenen Spielzeit für Peitings Ligakonkurrenten EV Lindau aufs Eis ging. „Wir freuen uns, dass Alex sich für uns entschieden hat“, erklärte Borberg.

Drei junge Stürmer bleiben dem EC Peiting treu

Peitings Teammanager verkündete zudem, dass drei junge Stürmer, die bereits in der vergangenen Saison für den ECP aufliefen, dem Oberligisten die Treue halten. Niklas Greil, Dennis Krutsch und Markus Czogallik wollen weiterhin für die Peitinger Tore schießen. Zudem wird der erst 17-jährige Simon Seewald aus der DNL-Mannschaft als Perspektivspieler die Chance bekommen, erste Erfahrungen im Oberligateam zu sammeln.

Neuzugang Martin Maier spielte vergangenen Saison im DNL2-Team der Tölzer Löwen

Mehr als nur reinschnuppern wird dagegen ein weiterer Neuzugang, den die Peitinger einen Tag nach der Hauptversammlung verkündeten. Aus dem DNL2-Team der Tölzer Löwen stößt Martin Maier zum ECP. „Ich bin sehr froh, dass ich bei einem Oberliga-Team untergekommen bin, bei dem ich mit den Trainern schon jetzt gut auskomme“, erklärte der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison in 45 Partien der DNL2 auf fünf Tore und 26 Vorlagen kam.

Der Beruf hat Vorrang: Manuel Bartsch steht den Peitingern nicht mehr zur Verfügung. © Roland Halmel

Manuel Bartsch reicht aus beruflichen Gründen seinen Abschied ein

Neben den Zugängen und Verlängerungen gab es bei der Hauptversammlung aber auch eine traurige Nachricht. Allrounder Manuel Bartsch wird nicht mehr für die Peitinger spielen. „Manu schafft es beruflich einfach nicht mehr und hört deshalb auf“, bedauerte Borberg das Karriereende des erst 26-Jährigen, der nach vielen Jahren in der Offensive zuletzt vor allem in der Abwehr zum Einsatz kam und der in neun Spielzeiten in Peiting auf 285 Oberligaspiele kam.

EC Peiting will auch dritte Kontingentstelle besetzen

Die Personalplanungen sind nach Auskunft von Teammanager Borberg noch nicht abgeschlossen. „Wir sind in der Kaderplanung derzeit voll in Fahrt.“ Die dritte Kontingentstelle neben Felix Brassard und Samuel Payeur wollen die Peitinger noch besetzen. „Auch wenn dafür bestimmt kein ,Spieler des Jahres’ verpflichtet wird“, machte Borberg deutlich, dass in diesem Falle auch finanzielle Aspekte eine große Rolle spielen werden. Der Oberligist plant mit drei Torhütern, acht Verteidigern und 14 Stürmern, wobei diese Kaderstärke auch durch Kooperationen mit anderen Vereinen durch Förderlizenzspieler erreicht werden soll. „Dazu können wir aber erst etwas sagen, wenn alles in trockenen Tüchern ist“, erklärte Borberg, der den Fans aber eines versicherte: „Wir wollen die bestmögliche Truppe aufs Eis stellen.“

Vorläufiger Kader

Torhüter

Konrad Fiedler . Andreas Magg

Verteidigung

Tobias Beck, Alexander Biberger, Daniel Holzmann, Martin Maier

Angriff

Marc Besl, Felix Brassard, Markus Czogallik, David Diebolder, Lukas Gohlke, Niklas Greil, Thomas Heger, Dennis Krutsch, Marco Niewollik, Samuel Payeur

Trainer

Ty Morris