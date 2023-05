„Heute ist ein trauriger Tag“ - Coach Anton Saal hört auf

Nach zwei Jahren hinter der Bande beim EC Peiting

In einigen Monaten startet der EC Peiting in die Oberliga. Fest steht, dass ein neuer Trainer an der Bande stehen wird. Der bisherige Coach bleibt dem ECP jedoch in anderer Funktion erhalten

Peiting – In den Play-offs war beim EC Peiting erstmals die Rede davon, dass Anton Saal eventuell nicht mehr als Trainer beim Oberligisten weitermachen würde. Nach Saisonende gab es diesbezüglich viele Gespräche zwischen den ECP-Verantwortlichen und dem 37-Jährigen, der die Mannschaft nach dem Wechsel von Sebastian Buchwieser nach Weiden zur Saison 2021/22 übernommen hatte.

Hoffnungen auf einen Verbleib Saals erfüllten sich nicht

Die Hoffnungen der Peitinger, den erfolgreichen Coach halten zu können, erfüllten sich letztlich aber nicht. „Heute ist ein trauriger Tag, an dem ich mitteilen muss, dass Toni Saal in der nächsten Saison nicht mehr unser Trainer sein wird“, vermeldete Peitings Teammanager Ty Morris am Dienstagabend.

Wenn ich etwas mache, will ich es zu hundert Prozent machen, und das geht aus privaten Gründen nicht.

„Fünf bis sechs Stunden am Tag im Eisstadion zu verbringen wie in der letzten Saison, sehe ich nicht. Wenn ich etwas mache, will ich es zu hundert Prozent machen, und das geht aus privaten Gründen nicht“, begründete der fünffache Vater seine Entscheidung, das Traineramt beim ECP nach zwei Jahren niederzulegen. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Wir haben eine tolle Mannschaft, mit der mir das Arbeiten sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich hänge an den Burschen“, gestand Saal.

Saal soll als Helfer im Hintergrund fungieren

Einen positiven Aspekt in der ganzen Angelegenheit gibt es aber doch: Saal wird den Peitingern in anderer Funktion erhalten bleiben. „Toni wird die Position des Sportlichen Leiters übernehmen“, erklärte Morris. Dieses Amt passt auch besser in Saals Alltag: „Da bin ich zeitlich flexibler und muss auch nicht immer dabeisein“, sagt der scheidende Coach. Im Training auf dem Eis wird man Saal aber definitiv nicht mehr sehen. „Der Trainer oder das Trainerteam soll seine Arbeit machen, da werde ich mich nicht einmischen“, stellt Saal klar. Er sieht sich mehr als Helfer im Hintergrund, der Kontakt mit den Förderlizenzpartnern hält und der Scouting und Videoanalysen betreibt.

Nach der Absage von Saal sind die Peitinger jetzt intensiv auf die Suche nach dessen Nachfolger. „Wir prüfen derzeit verschiedene Möglichkeiten,“ berichtet Morris. Er hofft, schon bald eine Lösung präsentieren zu können, da nicht zuletzt potenzielle Neuzugänge wissen wollen, unter wem sie künftig spielen werden.